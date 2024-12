Kärcher: Tri žene na vodećim pozicijama u posljednje dvije godine donijele su dvoznamenkasti rast prihoda

U regiji u kojoj tradicionalne rodne uloge još uvijek prevladavaju prednost tvrtke Kärcher je što sa ženama u vodstvu može dovesti u pitanje stereotipe i utrti put većoj jednakosti

Tijekom godina Georgiana Tudor, direktorica Kärchera Hrvatska i direktorica regije istočna Europa, Helena Walland, direktorica Kärchera Slovenija, i Suzana Dubajić, direktorica Kärchera Srbija, izgradile su uspješnu karijeru koja ih je dovela do upravljačke pozicije. Zajedničko im je, otkrivaju u razgovoru, rušenje stereotipa, upornost i ustrajnost, a ponekad i slušanje intuicije.

U Kärcheru u regiji istočna Europa šest od 14 direktora su žene, što je iznad prosjeka u toj industriji. Koliko ste više energije i znanja trebali uložiti na putu do upravljačke pozicije u odnosu na muške kolege?

Georgiana: – U kompaniji Kärcher predani smo stvaranju inkluzivnog okruženja u kojem svi imaju jednake mogućnosti napredovanja. Vjerujemo da su različite perspektive i iskustva ključni za uspjeh i ponosni smo na napredak koji smo postigli u promicanju rodne raznolikosti na razini vodstva i sada vidimo više žena na rukovodećim pozicijama u drugim regijama svijeta. Pionir u tome je regija istočna Europa.

Helena: – Činjenicu da sam žena nikada nisam stavljala u prvi plan i nije utjecala na način na koji donosim odluke i upravljam poslom kako bih napredovala u karijeri. Smatram da je najvažniji odnos – energija je ta koja među ljudima stvara povjerenje, što vodi do uspjeha u poslu.

S kakvim ste se izazovima susretali u industriji kojom dominiraju muškarci?

Georgiana: – U industrijama u kojima muškarci drže većinu vodećih pozicija žene imaju manje prilika vidjeti se na višim pozicijama, što otežava planiranje napretka u karijeri. Osim toga, žene su pod većim pritiskom da usklade posao i obiteljske obveze, što može utjecati na razvoj karijere. Jedan od stereotipa s kojim sam se suočila su sposobnost i stil vođenja. Žene po prirodi imaju veću sposobnost opažanja detalja, što je prednost u poslovnom okružju.

Suzana: – Moje iskustvo u Kärcheru na srpskom tržištu donosilo je različite izazove. Meni, kao ženi koja dolazi izvan industrije, bio je potreban dodatni napor da dokažem kredibilitet, posebno u okružju u kojem su tehnička stručnost i praktično poznavanje proizvoda bili duboko cijenjeni. Morala sam se brzo udubiti u tehničke aspekte poslovanja i istodobno unijeti vlastitu snagu poput strateškog razmišljanja, vodstva tima i operativne učinkovitosti. Izgradnja povjerenja i uspostavljanje jake prisutnosti vodstva nije bio proces preko noći. Pomoglo je usredotočenje na područja u kojima sam mogla dodati neposrednu vrijednost: optimizaciju procesa, poboljšanje odnosa s klijentima i unošenje nove perspektive u strateški rast.

Kako je na Kärcherovo poslovanje utjecalo povećanje broja žena u Upravi?

Georgiana: – U regiji u kojoj tradicionalne rodne uloge još uvijek prevladavaju prednost tvrtke Kärcher je što sa ženama u vodstvu može dovesti u pitanje stereotipe i utrti put većoj jednakosti. Razgovarate s tri žene na vodećim pozicijama koje su poboljšale performanse naše tvrtke dvoznamenkastim povećanjem prihoda u posljednje dvije godine, širenjem područja poslovanja i traženjem svake prilike na tržištu sa snažnom predanošću izgradnji, privlačenju i zadržavanju vrhunskih talenata.

Koje su odlike žena lidera?

Georgiana: – Svaki lider, bez obzira na spol, jedinstven je i posjeduje vlastiti niz snaga i slabosti. Primijetila sam da liderice karakteriziraju snažne komunikacijske i međuljudske vještine, izgradnja čvrstih odnosa, poticanje suradnje i učinkovita komunikacija. Empatija i emocionalna inteligencija jedna su od izvrsnih karakteristika liderica, mi razumijemo emocije drugih i odgovaramo na njih stvarajući podržavajuće i inkluzivnije radno okružje. Jedan od stilova upravljanja koje sam primijetila kod liderica je suradnja; davanje prvenstva timskom radu, zajedničko donošenje odluka, osnaživanje timova. Liderice pokazuju sposobnost prevladavanja prepreka i ustrajnost u suočavanju s izazovima. Suzana: – Iako liderstvo nije rodno specifično, postoje određene kvalitete koje imaju liderice kao žene, a koje su često oblikovane životnim iskustvima. Za žene su ta iskustva drukčija zbog društvenih očekivanja, osobne dinamike i balansiranja između poslovnog i osobnog života. Žene na vodećim pozicijama često moraju prevladati dodatne prepreke bilo da su povezane s društvenim očekivanjima, bilo balansiranjem više uloga, tako da otpornost postaje ključna osobina. Uspješne žene znaju se prilagoditi, oporaviti se od neuspjeha i nastaviti ići naprijed odlučno i usredotočeno.

Donosite li odluke ‘hladne glave‘ - na temelju podataka ili katkad slušate i intuiciju?

Helena: – Je li uopće moguće racionalnost i intuiciju potpunosti razgraničiti na dva odvojena, nepovezana dijela? Intuitivna percepcija okružja, prostora, situacija i ljudi u njima važan je dio mojega internoga kompasa koji mi govori kako donositi učinkovite izbore na način koji će me dovesti do najbolje odluke u upravljanju tvrtkom. Podaci su naravno najvažniji. No vjerujem da kombinacija dostupnih podataka i intuicije može pomoći bilo kojem lideru da dugoročno donosi uspješnije odluke u strateškom razvoju tvrtke i tima.

Georgiana: – Više od 90 posto odluka donosi se slušanjem intuicije.

Suzana: – Prioritet mi je donošenje odluka na temelju dostupnih podataka i temeljite analize. Dok se više oslanjam na logiku i podatke kada procjenjujem opcije, postoje situacije u kojima intuicija također ima svoje mjesto.

U kojim slučajevima su žene liderice u prednosti nad muškarcima?

Georgiana: – Žene na vodećim pozicijama mogu izazvati tradicionalne norme i unijeti jedinstvene perspektive u donošenje odluka, što dovodi do inovativnijih i inkluzivnijih rješenja.

Helena: – Žene se mogu brže i lakše prebacivati ​​na različite zadatke, a ništa ne zaboraviti, možemo imati više razumijevanja i empatije u upravljanju ljudskim potencijalima, biti fleksibilnije u organizacijskim ili drugim promjenama. Istodobno, čini mi se da upravo u našoj industriji žene mogu dobiti konkretnije uvide u potrebe kupaca/klijenata, što nam pomaže u kreiranju preciznije ciljanih strateških odluka.

Što biste poručili ambicioznim mladim ženama koje su na početku karijere?

Georgiana: – Imate talent, vještine i želju da postignete velike stvari. Ne dopustite da vam itko kaže suprotno. Prihvatite izazove i gledajte na njih kao na prilike za rast. Definirajte što za vas znači uspjeh. Postavite jasne, ostvarive ciljeve, i kratkoročne i dugoročne. Potražite mentore koji vam mogu pružiti smjernice, podršku i inspiraciju. Izgradite snažnu mrežu kolega, suradnika i stručnjaka u svom području. Kontinuirano učite i razvijajte nove vještine, tehničke i meke vještine. Izađite iz svoje zone udobnosti i prihvatite nove izazove. Ne bojte se pogriješiti – pogreške su vrijedne prilike za učenje. Znajte svoju vrijednost i nemojte se bojati pregovarati za ono što zaslužujete. Zalažite se za sebe i svoje ideje. Ne pokušavajte se uklopiti u kalup. Unesite svoju jedinstvenu perspektivu i osobnost u svoj posao. Autentičnost gradi povjerenje i povezanost. Uspjeh je važan, ali i vaše blagostanje. Čuvajte svoje fizičko i psihičko zdravlje. Svijet se neprestano mijenja. Budite znatiželjni, prilagodljivi i prihvatite cjeloživotno učenje.

Helena: – Preporuku ću izvući iz osobnog iskustva. Većina uspješnih trenutaka u mojoj karijeri rezultat je stalnog izlaska iz zone udobnosti, preuzimanja povremenog rizika i praćenja intuicije. Unatoč povremenom strahu, obećavam da je vrijedno svladati te otpore.

Na što žene trebaju obratiti pozornost da bi maksimalno iskoristile svoj potencijal i došle na rukovodeće pozicije?

Georgiana: – Ambiciozne mlade žene mogu povećati svoje šanse za postizanje rukovodećih pozicija u svojoj tvrtki tako što će nadmašiti svoje trenutačne uloge, pokazati predanost i snažnu radnu etiku, razvijajući duboko znanje i vještine u svom području stručnosti. Trebale bi sudjelovanti u programima edukacije radionicama i konferencijama i razumijeti temeljne vrijednosti svojih tvrtki. Budite spremne zalagati se za sebe i svoje ciljeve!