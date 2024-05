Ključ digitalizacije osiguranja je postaviti korisnika u fokus i izgraditi cjeloviti ekosustav

Razgovarali smo s Vedranom Krevatinom, izvršnim direktorom Sektora financija i Sektora osiguranja u IN2 grupi i Markom Sedlakom, direktorom Prodaje i razvoja poslovanja osiguranja IN2 Koper o trendovima u industriji osiguranja kada su u pitanju IT rješenja.

U prošlosti je kod osiguravajućih društva fokus bio na proizvodu, a zadnjih nekoliko godina sve se vrti oko odnosa klijent i korisnik. Kaže se da je samo mijena stalna, ljudi se često teško nose s njom te je upravo u tom procesu najveći izazov - promjena načina razmišljanja.

No da bi napredovali i bili konkurentni, osiguravajuća društva su morala prihvatiti novitete i implementirati iste. Pristup koji je nekada bio aktualan, da se radi samo s Core rješenjem, više nije dovoljan da bi se dogodile promjene. Kada govorimo o digitalizaciji i stavljanju klijenta u fokus potrebno nam je više alata s kojim možemo na cjelovit način to i postići.

IN2 grupa nudi tri ključna rješenja s kojima može osiguravajućim društvima ponuditi cjelovitu digitalizaciju, a to su – INsurance2, kao osnovno rješenje, INsurance2 DIGITAL, integracijska plaftorma i INsurance2 DIGITAL CUSTOMER koji je baziran na Microsoft Dynamics tehnologiji.

Upravo je INsurance2 DIGITAL CUSTOMER predstavljen kroz studija slučaja potpuno digitaliziranog omnichannel rješenja za prijavu šteta na jednoj od vodećih konferencija o upravljanju štetama u osiguranju IT industrije ‘Insurance Claims Management Summit 2024‘ u Münchenu u veljači zajedno s klijentom Triglav Grupom i potaknuo interes publike.

Mark Sedlak, direktor Prodaje i razvoja poslovanja osiguranja IN2 grupe, i Zoran Korenjak, direktor Projekta Grupe Triglav, predstavili su zajedničkim snagama projekt implementacije IN2 proizvoda INsurance2 DIGITAL CUSTOMER.

Predstavljenim rješenjem IN2 grupa dokazala je da definira trendove na području osiguranja i sa svojim znanjem korisnicima savjetuje kako unaprijedit poslovanje i efikasnije posložiti procese te im nudi dodanu vrijednost.

- Kod proizvoda INsurance2 DIGITAL CUSTOMER koristimo model 80:20 koji nas razlikuje u odnosu na iskustvo drugih, jer znamo da smo uložili 80 posto u standardizaciju naših rješenja, a 20 posto odgovaramo na specifične zahtjeve klijenata. Takav način pruža nam priliku da brže reagiramo na korisničke zahtjeve i isporuke, ne radimo rješenja from the scratch, a utječemo na smanjenje rizika koji se obično događaju prilikom implementacije klasičnih rješenja - naglasio je Mark Sedlak.

Ono što je važno svakoj osiguravajućoj kući jest i cjeloviti digitalni eko-sustav u kojem se agenti jednostavno snalaze i mogu korisniku pružiti uslugu uz što manje njihovog angažmana, brzo i efikasno. Da bi se ovako nešto osiguralo, potrebna je napredna integracijska platforma koja će standardizirat integracije i procese, što upravo INsurance2 DIGITAL integracijska platforma i jest.

- Generalni problem je kako povezati u jednom sustavu sve informacije koje su potrebne za svakodnevni rad i zadovoljiti očekivanja korisnika. Korisnici ne žele čekati, popunjavati podatke koje su već više puta ispunili, dolaziti fizički u osiguravajuću kuću, kada se sve to danas može obaviti online. S druge strane menedžment ima problem jer ne može u realnom vremenu pratiti analitiku, upravljanje i odlučivanje pa nema prostora za brze promijene. Prodajni agent se teško snalazi s pet do desetaplikacija u kojima su informacije o njegovom klijentu, pogotovo kada uzmemo u obzir da su nekada sve te informacije bile na jednom mjestu, u jednom fizičkom fasciklu. Možemo zaključiti da je iznimno važno u IT timu imati ljude koji su radili u osiguravajućim društvima i sami poznaju izazove rada, kako bi mogli pomoći u osmišljavanju IT rješenja koja će pojednostaviti, a ne zakomplicirati proces. Ključ je u integraciji i izgradnji eko-sustava, što je upravo INsurance2 DIGITAL integracijska platforma - naglašava Vedran Krevatin.

Osiguravajuća društva trebaju IT rješenje koje mapira 20 različitih sustava u jedan koji će istovremeno biti lako dostupan svima. Potrebno im je jedno ‘user friendly‘ korisničko sučelje koje je brzo i efikasno.

- Zahvaljujući 30 godina iskustva u razvoju softvera za osiguravajuća društva u Hrvatskoj i regiji IN2 grupa je razvila najnaprednije rješenje INsurance2 DIGITAL koje rješava problem povezivanja svih procesa, sudionika i informacija. Riječ je o digitalnoj i integracijskoj platformi koja se temelji na otvorenoj arhitekturi podržanoj bogatim skupom sučelja za jednostavnu integraciju s drugim IT sustavima. Fleksibilnost sustava osigurava primjenjivost u različitim poslovnim djelatnostima; od online prodaje, upravljanja dokumentima, generiranja izvješća, interaktivne suradnje nekoliko tisuća korisnika i mnogih drugih. Ovaj sustav je u potpunosti prilagođen specifičnim potrebama industrije osiguranja i do sada je uspješno implementiran u više osiguravajućih kuća u Europi - naglasio je Krevatin.

Prošlog tjedna je zajednička studija slučaja IN2 grupe i Triglav grupe predstavljena na Danima hrvatskog osiguranja u Opatiji te je izazvala veliki interes okupljenih.

Za više informacija o proizvodima IN2 grupe vezanim uz industriju osiguranja, posjetite INsurance2 DIGITAL.