Kristian Stipanović (E.ON Hrvatska): Razvijamo rješenja za neovisan energetski kućni ekosustav

Riječ je o sustavu u kojem će kupac svoju solarnu proizvodnju učiniti dostupnom i noću putem baterijskog sustava, dekarbonizirati grijanje putem dizalice topline i elektrificirati putovanje rješenjima za punjenje električnih vozila

Za Kristiana Stipanovića, voditelja Future Energy Homea (FEH) i eMobilnosti u E.ON-u Hrvatska, budućnost stanovanja u potpunosti je održiva: elektrificirana i dekarbonizirana. Smatra da to nije trend ili njegovo hrabro predviđanje, već potreba da se i kod stanovanja smanji ispuštanje CO 2 . Također, Stipanović ističe da je energetska kriza svim dionicima postavila pitanje o cijenama i sigurnosti opskrbe energentima, a rješenje su obnovljivi izvori energije.

Kako vidite budućnost stanovanja kroz Future Energy Home?

– Kupci žele sigurnu opskrbu i predvidljive troškove koji ne ovise o geopolitičkim i kretanjima na burzama energenata. S energetskim rješenjima koja se koriste obnovljivim izvorima energije tri su ključna elementa – održivost, sigurnost i cijena – komplementarna. U posljednje dvije godine, posebice prošle godine, koja je bila godina solara prema snazi instaliranih kapaciteta u Europskoj uniji, primjećujemo znatan porast potražnje za kućnim solarnim elektranama, što je jedno od rješenja u našem portfelju u segmentu FEH. Radimo na razvoju i implementaciji rješenja kojima ćemo integrirati energetski kućni ekosustav. U njemu će kupac svoju solarnu proizvodnju učiniti dostupnom i noću putem baterijskog sustava, dekarbonizirati grijanje putem dizalice topline i elektrificirati putovanje rješenjima za punjenje električnih vozila. To je sustav koji će najučinkovitije iskoristiti svoju solarnu proizvodnju od hlađenja preko grijanja do prijevoza. Napokon, ključno je da su sva ta rješenja integrirana, optimizirana i da se njima učinkovito upravlja. Svojim sustavom upravljanja E.ON Home osiguravamo upravo to.

No, u Hrvatskoj postoji određeno nepovjerenje prema tehnologiji kućnih solarnih elektrana.

– Naš je cilj postati odabrani partner kupcima u njihovoj individualnoj energetskoj tranziciji, koja da bi bila uspješna zahtijeva odgovornost i na individualnoj razini. Za nju nije dovoljno samo ugraditi solarnu elektranu, već treba uvelike promijeniti energetski sustav stambene jedinice. Razumijemo situaciju na tržištu i zato smo usredotočeni na stjecanje povjerenja kupaca, pomažemo im u pojednostavnjenju i razumijevanju svih koraka procesa poput ugradnje solarne elektrane, a uskoro i ostalih rješenja.

Tehnologija solarnih elektrana je provjerena i donosi dokazane rezultate već desetljećima te je u današnjim okolnostima najjeftiniji izvor električne energije uz povoljan povrat investicije. U prilog tome govori i da će svjetska ulaganja u čistu energiju porasti na 1,7 trilijuna dolara u 2023. godini, a investicije u solarnu energiju prvi će put nadmašiti proizvodnju nafte prema podacima Međunarodne agencije za energiju. Kako bismo kupcima olakšali donošenje odluka o ulaganju, podržavamo ih informacijama o subvencijama i uskoro pokrećemo atraktivnu opciju financiranja koja će eliminirati početne troškove.

Koja rješenja nudite u sklopu e-mobilnosti?

– e-mobilnost je područje rasta za E.ON-ovo poslovanje maloprodajnih rješenja za kupce. Naš cilj je na hrvatskom tržištu biti uspješan kao i na ostalih 13 europskih tržišta na kojima smo aktivni u e-mobilnosti. Nudimo rješenja kojima kupci mogu napuniti svoja električna vozila u kući, na poslu ili na odredištima tijekom putovanja. Iako je udio električnih vozila u Hrvatskoj ispod prosjeka EU-a, vjerujem da su izgledi za ovo tržište vrlo pozitivni. Uspoređujem to s trenutačnim solarnim rastom. Možda će početi sa zakašnjenjem u usporedbi sa zapadnim zemljama EU-a, ali će početi prije nego kasnije, jer budućnost mobilnosti je električna. Tome će pridonijeti jeftinija električna vozila i povećanje konkurencije u uslugama mobilnosti. Budući da se e-vozila pune uglavnom kod kuće, prvo želimo osigurati da naši kupci mogu u potpunosti iskoristiti svoj budući energetski kućni ekosustav.

Kakvo je stanje i budućnost energetskog sektora u Hrvatskoj?

– Najbolja tržišta su živa i aktivna, u kojima inovacije i najbolje usluge pobjeđuju. Od toga profitiraju kupci i u konačnici su takva tržišta pokretač napretka. U energetskom sektoru smo u spomenutoj tranziciji iz centralnog, fosilnog u decentralizirani, obnovljivi energetski svijet. U toj tranziciji otvaraju se nova tržišta i nove prilike. Primjećujemo to u porastu konkurencije na tržištu solara i pozdravljamo tu vrstu natjecanja iz spomenutih razloga. Rast tržišta solara treba biti popraćen investicijama u mrežu i debirokratizacijom procesa odobravanja i priključenja kako bi se ubrzala elektrifikacija.

Vjerujem da E.ON kao europski snažna energetska kompanija i tu može pomoći s obzirom na to da rješenja već postoje kao i tržište koje bi bilo spremno prihvatiti nove proizvode i usluge.

Sadržaj nastao u suradnji s E.ON-om Hrvatska.