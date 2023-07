Kupnja A1 prepaid bona odsad u jednome kliku uz Revolut Pay

Nakon što je A1 Hrvatska postala prvi veliki Revolut Pay partner u Hrvatskoj te za svoje korisnike uvela plaćanje sustavom Revolut Pay, ova metoda sada je na raspolaganju i korisnicima prepaid bonova koji ih mogu kupiti u samo jednome kliku.

Revolut Pay plaćanje, koje je integrirano u A1 webshop, inovacija je u svijetu financijskih transakcija, a omogućuje brzo, praktično i jednostavno plaćanje putem mobilnog uređaja, eliminirajući potrebu za gotovinom ili fizičkim karticama.

- Uvođenje Revolut Paya kao metode plaćanja naših usluga još je jedna od inovacija kojom nastojimo kontinuirano unaprjeđivati korisničko iskustvo i zadovoljstvo te predvoditi u digitalnoj transformaciji poslovanja. Naši su korisnici u vrlo kratkom vremenu odlično prihvatili ovu brzu, jednostavnu i sigurnu metodu plaćanja, stoga smo im sada putem Revoluta odlučili omogućiti i kupnju prepaid bona. Ne samo da kupnja bona nikad nije bila lakša, nego i korisniku za nju sada treba manje od 30 sekundi, što je u odnosu na tri do pet minuta koliko je proces do sada trajao putem računala ili mobitela, i do deset puta brže - izjavila je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike, A1 Hrvatska.

Postupak plaćanja u cijelosti se odvija unutar A1 webshopa, bez preusmjeravanja kupca na vanjsku stranicu koje je uobičajeno kod plaćanja u internetskim trgovinama. Korisnici mobilnih uređaja tako se odmah s A1 webshopa prebacuju na Revolut mobilnu aplikaciju, dok korisnici računala ili tableta realiziraju transakciju skeniranjem QR koda u Revolut aplikaciji koji se generira unutar samog webshopa. Zahvaljujući ovoj inovativnoj funkciji embedded paymenta koja pojednostavljuje kupnju, kupci rjeđe napuštaju košaricu, odnosno odustaju od kupnje. Također je unaprijeđena sigurnost procesa plaćanja budući da su transakcije putem Revolut Paya zaštićene sigurnosnim mjerama kao što su enkripcija i dvofaktorska provjera autentičnosti, što pomaže u smanjenju rizika od prijevare ili neovlaštenog korištenja.

A1 Hrvatska prvi je veliki partner Revolut Paya u Hrvatskoj i prva telekom kompanija koja je integrirala ovaj sustav plaćanja globalno. Riječ je o jednoj od najvećih svjetskih fintech kompanija i jednoj od najpopularnijih financijskih super aplikacija na globalnoj razini, koja svojim maloprodajnim korisnicima omogućuje trenutne prijenose novca, plaćanja, štednju, ulaganja, trgovanje ili svakodnevno upravljanje svojim financijama.