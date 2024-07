‘Maksimalna sigurnost, ali i maksimalna prilagođenost klijentima‘ – Zašto Goldman Graff ‘osvaja‘ tržište zlata u Hrvatskoj

Goldman Graff, međunarodna kompanija za trgovinu plemenitim metalima, prošlu je godinu u Hrvatskoj zaključila s odličnim rezultatom. Uz prihod nešto manji od 22 milijuna eura, već u prvoj godini poslovanja Goldman Graff je ostvario ulazak na popis tisuću najuspješnijih hrvatskih kompanija, a od strane medija uvrštena je i na popis 50 nadolazećih brendova iz raznih gospodarskih djelatnosti koji su spremni za preuzimanje liderskih pozicija u svojim industrijama.

Sefovi za građane osigurani do milijun eura

Na hrvatskom tržištu investicijskog zlata i srebra, kojim je godinama dominiralo nekoliko kompanija, Goldman Graff se nametnuo novim uslugama i inovativnim pristupom klijentima. Uz prodaju i otkup investicijskih proizvoda, kompanija je prva u Hrvatskoj otvorila vlastiti trezor za čuvanje zlata u uvjetima maksimalne sigurnosti te uvela i pohranu u individualnim pretincima sefovima za građane osiguranima do milijun eura.

- Radi se o jedinstvenoj usluzi u Hrvatskoj koja se temelji na našim postulatima rada: maksimalne sigurnosti, ali i maksimalne prilagodljivosti potrebama klijenata. Time smo omogućili da klijent sve aktivnosti vezane uz investicijsko zlato obavi na jednom mjestu, u našem prodajnom uredu: može preuzeti zlato, pohraniti ga u svoj vlastiti pretinac u trezoru najpoznatijeg europskog proizvođača sefova, njemačke kompanije Wertheim, a po potrebi ga naknadno i prodati. Na ovaj način, zlato i srebro – koje se često mjeri u stotinama tisuća eura po narudžbi pojedinačnog klijenta – ne napuštaju naš prostor i čitavo su vrijeme pod osiguranjem, rekao je predsjednik Uprave Goldman Graffa Vladimir Potočki, dodavši kako je ova usluga dosad bila dostupna u prodajnim uredima u Rijeci i Ljubljani, a od sredine srpnja bit će dostupna i u Zagrebu.

Aplikacija kao centar za upravljanje portfeljem zlata i srebra

Osim u regionalnim prodajnim uredima u Zagrebu (Radnička 54 – centar Green Gold), Rijeci (Andrije Medulića 6) i Ljubljani (Miklošičeva 14), Goldman Graff je omogućio kupnju i prodaju investicijskog zlata putem internetske trgovine, ali i aplikacije dostupne za Android i iPhone, kao jedinstvene platforme za upravljanje vlastitim portfeljem koja pruža dublji uvid u cjelokupno tržište plemenitih metala.

- Naša aplikacija osmišljena je tako da svakome, neovisno o početnom znanju o tržištu zlata i srebra ili iskustvu ulaganja u plemenite metale, može pružiti dovoljno informacija za kvalitetni uvid. Može se provjeriti trenutna cijena zlata i srebra na svjetskim burzama, pratiti povijesne trendove, koristiti investicijski kalkulator za izračun promjene vrijednosti portfelja, pratiti aktualnosti i vijesti, uključiti obavijesti kod promjene tržišne cijene zlata ili pojedinih artikala, kao i kupovati zlato i srebro izravno iz aplikacije. Ona je potpuno besplatna za korištenje neovisno o tome jeste li kupac Goldman Graffa, rekao je Potočki.

Recikliranje i otkup zlata

Uz prodaju i kupnju investicijskih metala, pohranu i dostavu zlata, Goldman Graff svojim klijentima nudi i edukacije o prednostima i rizicima ulaganja u zlato, ali i uslugu otkupa zlata, koja se značajno razlikuje od one uobičajene za hrvatsko tržište.

- Otkup zlata nam nije izvor zarade, nego isključivo način dolaska do sirovine koju, u suradnji s kovnicama s LBMA certifikatom, koristimo za izradu novih proizvoda od investicijskog zlata. Dakle, cilj je recikliranje i rafiniranje zlata, koje predstavlja ekološki daleko prihvatljiviju alternativu od rudarenja kao opcije za dolazak do sirovine. Osim ekoloških, rudarenje, osobito u dijelu zemalja „Trećeg svijeta“, problematično je i iz humanitarnih razloga, jer nisu rijetki slučajevi izrabljivanja ili korištenja dječjeg rada. Zbog svega toga, staro zlato poput nakita, satova, pa čak i dentalnog zlata, pomaže nam stvarati pozitivnu vrijednost za cijelo društvo. Naravno, mi tu vrijednost adekvatno i financiramo, odnosno korisnicima usluge otkupa zlata plaćamo po tržišnim cijenama transparentno istaknutih na cjenicima, dostupnima na našim stranicama i u uredu. Otkup zlata kao djelatnost u Hrvatskoj često ima negativan imidž, no svugdje u svijetu to je nužan preduvjet normalnog funkcioniranja cjelovitog tržišta zlata jer omogućuje „zaokruženje“ sustava, objasnio je Potočki.