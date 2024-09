Manor Software: Nova direktorica stiže s vizijom moderne i fleksibilne tvrtke usmjerene na zaposlenike

Strateško širenje Manor Softwarea i ambiciozni planovi Manor AG Basela poklopili su se s golemim iskustvom u upravljanju ljudskim potencijalima nove direktorice Ivane Kovačić. Nakon bogate karijere u financijskom i telekomunikacijskom segmentu Kovačić preuzima MS u trenutku tvrtkina planiranog velikog širenja

Manor Software, vodeća tvrtka za e-trgovinu, poslovni softver i IT potporu, ima više od dvadeset godina iskustva u pružanju IT usluga Manor AG Baselu, najvećem švicarskom lancu robnih kuća. MSZG-ov hrvatski tim razvija napredno višekanalno korisničko iskustvo za zahtjevno švicarsko tržište.

Zagrebačka tvrtka, koja je prepoznata kao pouzdan i kvalitetan poslodavac, ima ambiciozne planove za širenje poslovanja i u sklopu te vizije na čelo kompanije stigla je Ivana Kovačić. Nova direktorica iznijela nam je nove ideje i viziju za iduće razdoblje, a na početku se osvrnula na svoju dosadašnju karijeru.

HR je ključan za novi rast

– Imam bogato iskustvo u vođenju strateškog upravljanja ljudskim potencijalima i svih procesa HR-a, i to pretežito u financijskom i telekomunikacijskom segmentu velikih hrvatskih i internacionalnih tvrtki. S obzirom na trenutak u kojem se nalazi hrvatsko tržište rada, a i europsko, svima nama ključno je, strateško pitanje upravo kadar. Upravo činjenica da Manor AG Basel prepoznaje taj trenutak i ulazi aktivnije u hrvatsko tržište rada bio mi je jedan od ključnih motivatora za prelazak – kaže Ivana Kovačić.

Prije nešto više od dvije godine počelo je aktivnije širenje poslovanja Manor Softwarea, a ti planovi sada su dodatno potencirani.

– MSZG i nadalje je u fazi širenja i zapošljavanja u Hrvatskoj, kao važan strateški dio Manor AG-a prepoznati smo kao tržište kvalitetnog i stručnog kadra te, osim što dijelimo svoje znanje i iskustvo s kolegicama i kolegama u Švicarskoj, ulažemo u daljnji razvoj i usavršavanje svojih zaposlenika – objašnjava Kovačić.

U budućnosti više od IT tvrtke

Manor Software od svojih začetaka djeluje kao primarno tehnološka tvrtka, što je vidljivo i u njegovu nazivu. Ivana Kovačić progovorila je o novom smjeru i objasnila znače li ambiciozni planovi švicarskog Manora i pomak izvan IT sektora te kakva je njezina vizija tvrtke u idućem razdoblju.

–​ Planovi proširenja i strateška su smjernica te me veseli što mogu biti dio ekspanzije i izvan IT domene, o čemu ćemo uskoro detaljno razgovarati. Manor Software vidim kao modernu, brzu, fleksibilnu i perspektivnu tvrtku. Fokus će biti na podizanju zadovoljstva zaposlenika koji će to nastavljati vraćati organizaciji i to će biti najvažniji element rasta – objašnjava Ivana Kovačić.

Prvi dojmovi nove čelne osobe Manor Softwarea uklapaju se u viziju za budućnost, pa je potencijalnim novim talentima lako odgovoriti na pitanje zašto odabrati Manor Software.

– Iako sam tek došla, osjeća se i vibrira pozitivna energija među nama. Manor Software izdvajaju poticajna primanja, mogućnost rada na najmodernijim platformama, znanje i iskustvo internacionalne tvrtke, multikulturna suradnja, mogućnost usavršavanja te orijentiranost na internoga klijenta – objašnjava Kovačić.

Temeljne vrijednosti kompanije

Osim poslovanja i strukture, važan su dio svake kompanije vrijednosti i kultura koje gaji.

– U Manor Softwareu osnovna vrijednost koja se provlači među zaposlenicima iznimno je kolegijalna atmosfera. Zaposlenici su u tvrtki okruženi motiviranim kolegama, ozračje je ugodno, no uz apsolutno profesionalni pristup radnim zadacima, rokovima i poslu. Velik je naglasak na ravnoteži rada i slobodnog vremena, a neke od povlastica koje se nude uključuju hibridni način rada i motivirajuća iznadprosječna primanja. Također kontinuirano ulažemo u najnovije tehnologije, pa naši zaposlenici imaju priliku raditi na pionirskim projektima u industriji. Tvrtka ima internacionalni karakter i svi zaposlenici izravno surađuju sa međunarodnim timovima. Tako se stječu vrijedna iskustva i dobiva se uvid u drukčiji način razmišljanja i razumije ga. Ne manje važno, Manor vodi društveno odgovorno poslovanje i potiče to među svojim zaposlenicima – kaže Kovačić.

Manor ima dugu tradiciju i uhodani poslovni model. Kad govorimo o prilikama za IT stručnjake, korištenje novih tehnologija i procesa važne su karike za privlačenje novih talenata.

Prema riječima Ivane Kovačić, timovi u Manoru primjenjuju agilni način rada, koji je postao standard u većini IT tvrtki i omogućuje brzo uvođenje novih usluga i proizvoda za tvrtku. Istodobno se time otvaraju velike mogućnosti timovima tvrtke za daljnji profesionalni razvoj. Manor se za svoje rašireno poslovanje koristi najmodernijim tehnologijama u oblaku (cloudu) i cutting-edge aplikacijama u logističkim, ERP i drugim sustavima.