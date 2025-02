Mario Banožić otvorio firmu

Nedugo nakon što je Mariju Banožiću potvrđena optužnica za izazivanje prometne nesreće sa smrtnim ishodom, bivši HDZ-ov ministar obrane osnovao je tvrtku čiji je jedini vlasnik i direktor, prenosi Index.

Optužnica je potvrđena sredinom studenog 2024., više od godinu dana nakon nesreće, dok je tvrtka JAV d.o.o. osnovana 17. prosinca iste godine.

Sjedište tvrtke nalazi se u Vinkovcima, na adresi kuće za čiju je gradnju Banožić koristio APN-ov kredit od 100 tisuća eura, uz subvenciju od 25.306 eura na rok od 15 godina.

Tvrtka je registrirana za širok spektar djelatnosti, uključujući poslovno savjetovanje, ispitivanje tržišta, trgovačko posredovanje, radijski program, poslovanje nekretninama te ugostiteljstvo.

Za što se tereti Banožića

U optužnici se bivšeg HDZ-ovog ministra tereti da je 11. studenoga 2023. oko 6:10, upravljajući Nissanom desnom trakom državne ceste 55 iz Vinkovaca prema Županji, vozio neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu, iako je bila smanjena vidljivost zbog magle i smanjena preglednost zbog skupa vozila ispred njega.

Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu svog vozila i onoga koje je pretjecao.

11. studenog 2023. Banožić se kod Vinkovaca terencem pri pretjecanju zaletio u kombi koji je vozio 40-godišnji Goran Šarić, otac dvoje djece. Šarić je preminuo na licu mjesta.

Vinkovačkom tužiteljstvu trebalo je gotovo šest mjeseci da podigne optužnicu protiv Banožića. Optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog ministra za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu podigli su u travnju prošle godine.

Iz DORH-a mjesecima nije bilo objašnjenja zašto optužnica nije potvrđena. Potvrdili su je dva dana nakon godišnjice nesreće.

Banožić je, navodi se u optužnici, udario prednjim dijelom svog vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je 41-godišnji vozač preminuo na mjestu nesreće.

Spomenimo i da je prvotno sjednica na kojoj se trebalo odlučivati o optužnici bila zakazana za 6. studenoga, ali je odgođena zbog Banožićeve braniteljice koja se pravdala da je spriječena prisustvovati.

Zašto Banožić nikad nije uhićen?

Banožić je nakon nesreće dva tjedna bio u bolnici, no iz nje je izašao kao slobodan čovjek i nije uhićen ni poslan u istražni zatvor.

DORH, prema vlastitom priznanju, nije znao da je bivši ministar pušten kući iz bolnice. Banožić je ispitan u policiji, i to u posebnim, strogo kontroliranim uvjetima.

Neposredno pred Banožićev dolazak u zgradu Policijske uprave u Vinkovcima djelatnicima se branilo korištenje lifta kako bi bivši ministar bez čekanja, da ga vidi što manje ljudi, mogao odmah ući u dizalo.

Nedugo nakon nesreće Banožić je snimljen kako u jednom ugostiteljskom objektu sjedi s bratićem šefa PU vukovarsko-srijemske. Kafić u kojem je bio nalazi se u neposrednoj blizini njegovog stana. Na fotografiji je s njim Zlatko Zovak Braco, bratić načelnika vukovarsko-srijemske policije Ante Zovka.

Banožiću nisu određene nikakve mjere opreza, pa mu mjesecima nakon nesreće nije oduzeta vozačka dozvola, a mogao je slobodno i kontaktirati svjedoke nesreće.

Slučaj je bio obilježen drugim kontroverzama, uključujući sumnje da je zataškavana prisutnost alkohola u njegovoj krvi.

O pisanju medija i mišljenju prometnog vještaka Banožić je govorio i u svom prvom intervjuu za RTL. Tvrdio je da je poginuli ušao u njegovu prometnu traku.

- Prije svega, kada promatramo stranu fizike, vidimo da to nije baš tako kako je opisano, far u far. Odnosno, bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde. Očekujem od vještaka da utvrdi, što do sada nije bilo, da se jasno vidi gdje je to kočenje počelo. Jer, ako sam ja kočio, kako sam ja preticao? - rekao je Banožić.