Na ‘paprenom‘ predstavljanju otkriven novi Porsche Cayenne

Sportski automobil i terensko vozilo u jednom. Ovakvom opisu odgovara samo jedan, jedini i jedinstveni Porsche Cayenne koji je još 2002. godine svojim predstavljanjem promijenio percepciju SUV automobila i oduševio neviđenim. 21 godinu kasnije, novi je Cayenne službeno predstavljen u Hrvatskoj, u zagrebačkoj Hali pred gotovo 400 ljubitelja branda Porsche, koji je u ovoj godini proslavio i 75. rođendan. Snažniji, udobniji, s povećanom sigurnošću, električnim dometom do 90km u svojoj E-hybrid verziji, uz potpuno digitalni kokpit usmjeren na vozača i digitalni zaslon za suvozača, novi se Cayenne pozicionirao kao dream car svakog vozača koji je svestran, pustolovan, koji cijeni dizajn i detalje. Svojstveno brandu, predstavljanje nove uspješnice bilo je spektakularno, a svi gosti mogli su uživati u „auto reviji“ na kojoj je modele na pisti zamijenilo pet Porsche Cayenne modela. Posebnim light show-ovom te neviđenim produkcijskim rješenjima i LED ekranima, ovakva je prezentacija automobila oduševila sve prisutne. Publika je, uz dva najnovija Cayenne E-Hybrid modela mogla vidjeti 3 muzejska automobila koja su stigla direktno iz Porsche muzeja u Njemačkoj. Crveni Cayenne GTS E1 čija su s kultna tri slova GTS prvi put proslavila 1964. pobjedom Porsche 904 Carrera GTS u legendarnoj utrci na Siciliji - Targa Florio. Tijekom godina, ovaj model koji je predstavljen na eventu, etablirao se kao najsportskiji Cayenne ‘derivat‘, a prvi je put predstavljen u Frankfurtu 2007. Tik uz njega, uzdahe publike izazvao je i Cayenne S Transsyberia. S prepoznatljivim narančastim detaljima, ova verzija Porsche SUV-a utemeljena je na reliju Transsiberia te veliku pažnju privlači ukrasnim elementima i s četiri svjetla za maglu instaliranima na krovu te brzinom do 253 km/h. Uživanje u reviji muzejskih automobila završilo je trećom Porsche perjanicom, bijelim Cayenne S E-Hybridom kojim je ostvaren vrlo jasan tehnički napredak u usporedbi s prethodnim hibridom ovog branda. Na pistu su potom stigla i dva najnovija modela, Cayenne E-Hybrid i Cayenne E-Hybrid Coupé, prvi put predstavljena u Hrvatskoj te tako savršeno završili ovu večer posvećenu automobilu prepoznatom po sportskim performansama, udobnosti vožnje i prilagodljivošću svim terenima.

Cayenne kao najprodavanije Porsche vozilo ovom je prigodom predstavio i glavnu poruku kojom se brand vodi pri kreiranju svakog budućeg ‘paprenjaka‘. Further together shvatit će svaki neustrašivi putnik s vatrenom naravi za kojeg je Cayenne jedini pravi i odvažan izbor. Kao automobil koji je pogodan za sve terenske uvjete, postao je nova dimenzija SUV vozila i ikona stila u SUV segmentu. Zajedno s mnogobrojnim gostima, partnerima i prijateljima, Porsche je najavio još sjajnih generacija Porsche vozila koji će zasigurno nastaviti ostvarivati snove svih zaljubljenika u vožnju...kao što to čini posljednjih 75 godina.