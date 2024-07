Nomad Foods, u čijem je sastavu i Ledo, prvi je proizvođač koji se pridružio globalnoj industrijskoj inicijativi ‘Move to -15°C‘ s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida u globalnom lancu opskrbe zamrznutom hranom

Vodeća europska tvrtka za proizvodnju zamrznute hrane donijela je odluku nakon 18-mjesečnog istraživanja Campden BRI-a, koje je pokazalo da bi povećanje skladišnih temperatura za tri Celzijeva stupnja moglo smanjiti energetsku potrošnju zamrzivača za više od deset posto bez promjene sastava proizvoda

Nomad Foods, u čijem portfelju se nalazi i najveći domaći proizvođač sladoleda i zamrznute hrane u Hrvatskoj, Ledo, danas je objavio rezultate 18-mjesečnog istraživanja kojim se ispitivalo može li povećanje temperature skladištenja zamrznute hrane dovesti do značajnog smanjenja emisija ugljičnog dioksida i troškova, bez utjecaja na sigurnost ili kvalitetu proizvoda.

Spomenuti rezultati, dobiveni u suradnji s vodećom organizacijom u području prehrambene znanosti i tehnologije Campden BRI, nadogradnja su na ranije objavljene dvanaestomjesečne studije i dodatni argument u prilog prijedlogu skladištenja zamrznute hrane na temperaturi od -15 oC, umjesto na dosadašnjih -18°C (ili nula Fahrenheitovih stupnjeva, što je industrijski standard), što može smanjiti energetsku potrošnju zamrzivača za 10 – 11 posto, bez ikakvog razvidnog utjecaja na sigurnost, teksturu, okus ili hranjivu vrijednost proizvoda.

Istraživanje je obuhvatilo devet slanih zamrznutih proizvoda iz kategorija peradi, panirane ribe, ribe, povrća, biljne hrane i pizza. Testirane su četiri temperature (-18°C do -9°C) i osam ključnih područja, uključujući sigurnost hrane, teksturu, hranjivost, energetsku potrošnju i utjecaj ambalaže. Nakon osamnaest mjeseci, rezultati su pokazali da proizvodi zamrznuti na -15°C nisu imali značajne promjene u odnosu na one zamrznute na -18°C, osim kod proizvoda s isteklim rokom upotrebe, gdje je kod određenog povrća zabilježena niža razina vitamina C.

Trenutno se razmatraju opcije za istorazinsku ocjenu (peer review) istraživanja.

Tvrtka Nomad Foods prvi je prehrambeni proizvođač koji je pristupio industrijskoj koaliciji pod nazivom Move to -15°C. Koalicija je predstavljena na 28. konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 28), a posvećena je smanjenju emisija ugljičnog dioksida u lancu opskrbe zamrznutom hranom. Glavni izvršni direktor tvrtke Nomad Foods Stéfan Descheemaeker istaknuo je kako je za promjenu u temperaturama skladištenja zamrznute hrane nužna suradnja na razini cijele industrije, te pozvao i ostale proizvođače zamrznute hrane da se pridruže pokretu.

‘Kada je riječ o ugljičnom otisku, znamo da je zamrznuta hrana odlično rangirana u usporedbi s drugim metodama konzerviranja hrane. Najnoviji rezultati našeg istraživanja u suradnji s organizacijom Campden BRI naglašavaju ključnu ulogu koju zamrznuta hrana ima u smanjivanju utjecaja šire prehrambene industrije na klimatske promjene.

No to ne možemo postići sami i zato pozivamo i druge proizvođače zamrznute hrane da se pridruže nama i koaliciji Move to -15°C kako bismo osigurali da se svi proizvodi unutar kategorije zamrznute hrane ispitaju na višim temperaturama.

Trenutno obilježavamo sto godina otkako je Clarence Birdseye izumio tehnologiju brzog zamrzavanja hrane. Mislim da bi on bio vrlo ponosan da može vidjeti inovacije koje se potiču u kategoriji zamrznute hrane s ciljem hvatanja u koštac s najvećim svjetskim izazovom: klimatskim promjenama.‘

Nomad Foods je 2022. objavio vodeću industrijsku analizu životnog ciklusa svojih vodećih zamrznutih proizvoda. Analiza je pokazala kako se po pitanju ugljičnog otiska zamrznuta hrana sjajno ponaša u usporedbi s alternativnim načinima konzerviranja hrane, djelomično i zbog puno nižih razina prehrambenog otpada.