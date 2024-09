Nova Tetra Pak ambalaža: Pogodnost za potrošača, fleksibilnost za proizvođača

Tetra Pak, globalni lider u preradi i pakiranju hrane, predstavio je proširenu ponudu funkcionalne Tetra Prisma Aseptic Edge ambalaže prilagođene kategoriji on-the-go. Proširenje ponude odgovor je na rastući trend potrošnje gdje sve više potrošača poseže za proizvodima koji se mogu konzumirati u pokretu, izvan kuće.

Idealan za aktivne potrošače

Potrošači se sve više okreću proizvodima koji se mogu konzumirati u pokretu – na putu do posla, u teretani ili u šetnji. Na to utječu brzi ritam života, sve veća svijest o zdravlju te potreba za praktičnim, ali i zdravim zalogajima koji su dostupni u svakom trenutku. To znači da proizvodi za ovu skupinu potrošača ne bi trebali biti samo funkcionalni, već i jednostavni za korištenje i praktični kako bi se lako mogli pospremiti u torbicu, ruksak ili staviti u držač za piće u automobilu. Međutim, dizajn i vizualna privlačnost proizvoda namijenjenog aktivnim potrošačima nije ništa manje važna.

Rast popularnosti napitaka ‘on-the-go‘ također je potaknut inovacijama u industriji ambalaže. Tvrtke poput Tetra Paka predstavljaju nova rješenja koja olakšavaju konzumaciju u pokretu i privlače potrošače kroz moderan dizajn i korištenje održivih materijala.

- Nova Tetra Prisma Aseptic Edge ambalaža savršeno odgovara potrošačima u pokretu – praktična je, funkcionalna i jednostavna za korištenje. Zbog ergonomskog oblika savršeno leži u ruci, a istovremeno omogućuje lakše skladištenje i transport - izjavila je Joanna Hecht, voditeljica portfelja ambalaže Tetra Paka za Istočnu Europu.

Bolja ambalaža, više pogodnosti za proizvođača

Linija Tetra Prisma Aseptic ambalaže nije samo odgovor na potrebe potrošača, već je i logistički dobro promišljeno rješenje. Zahvaljujući tankom obliku, ambalaža je optimizirana: zauzima manje prostora tijekom transporta i skladištenja. Također, omogućuje 14% učinkovitije korištenje europaletnog prostora od TPA 300 Square ambalaže, što se pretvara u uštede u skladištenju i transportu1, a time i održiviju logistiku.

Proizvođači hrane i pića koji se odluče za novu ambalažu dobivaju još više mogućnosti na stroju za ambalažu Tetra Pak A3/CompactFlex. Ovo inovativno rješenje omogućuje brzu promjenu proizvodnje između tri različita kapaciteta: 200 ml, 250 ml i 300 ml. Osim toga, proizvođači imaju na izbor DreamCap 26 Pro neodvojivi čep i papirnate slamke (za kapacitete od 200 ml i 250 ml), što daje ukupno pet funkcionalnih rješenja na jednom stroju za ambalažu.

- Nova ambalaža Tetra Prisma Aseptic Edge od 300 ml, uz dva dodatna kapaciteta, može se puniti na Tetra Pak A3/CompactFlex, a nudimo i mogućnost nadogradnje postojeće linije - objašnjava Joanna Hecht. Istodobno napominje da mogućnost brzih promjena veličine pakiranja znači da se proizvođači mogu vrlo učinkovito prilagoditi potrebama tržišta ili zahtjevima trgovačkih lanaca i distributera, pa čak i proširiti svoj portfelj kako bi uključio artikle namijenjene različitim skupinama potrošača. Ovisno o svojim potrebama, mogu promijeniti format ambalaže u samo nekoliko desetaka minuta, što znači da nema nepotrebnog zastoja u proizvodnji ili dugotrajne i skupe prilagodbe linije. - Ova je fleksibilnost velika prednost u vremenima brzih promjena tržišnih potreba - dodaje Joanna Hecht.

Korak prema održivoj produkciji

U današnje vrijeme praktičnost nije jedina bitna stavka kada je u pitanju ambalaža. Potrošački trendovi i regulatorni zahtjevi također čine elemente održivosti sve važnijima. Kako bi ispunili očekivanja tržišta, proizvođači pića okreću se modernim rješenjima. Tetra Pak ambalaža pretežno se proizvodi od sirovina iz šuma kojima se odgovorno upravlja. Osim toga, ambalaža nudi rješenja koja dodatno smanjuju utjecaj na okoliš, poput plastičnih elemenata na bazi bioloških materijala izrađenih od šećerne trske ili certificiranih recikliranih polimera. Istodobno, korištenjem održivih rješenja smanjuje se utjecaj na okoliš i gradi pozitivan imidž robne marke prema ekološki sve osvještenijim potrošačima.

Budućnost ambalaže pripada on-the-go rješenjima

Nova Tetra Pak ambalaža korak je prema budućnosti u kojoj sve brži tempo života zahtijeva praktična i ekološki održiva rješenja. Uz Tetra Prisma Aseptic Edge, potrošači dobivaju praktičan način konzumiranja svojih omiljenih proizvoda čak i kada su daleko od kuće, dok proizvođači dobivaju fleksibilnost odabira kapaciteta ambalaže koje pomažu u ispunjavanju zahtjeva modernog tržišta.