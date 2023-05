Novi Rittal RiMatrix Micro Data Center: Paket učinkovitosti za još veću brzinu

Zbog impresivnih značajki novih Rittal Micro podatkovnih centara, dostupnih širom svijeta i to u vrlo kratkom roku, korisnici štede vrijeme, ubrzava se konfiguracija i smanjuje potrošnja energije. Komponente u cjelokupnom sustavu planiranja i izvedbe u potpunosti su koordinirane s trenutačnim i budućim potrebama korisnika

Oni su kompaktni, snažni i punopravni domovi za IT hardver. RiMatrix Micro Data Center, s odgovarajućim OT komponentama kao što su ormar, napajanje, hlađenje, nadzor i sigurnost, osigurava da je IT sigurno implementiran i da radi s najmanjom emisijom ugljika, bez obzira na lokaciju gdje se nalazi. Kombinacija globalne standardizacije i prilagodljivosti znači da novi podatkovni centri još bolje iskorištavaju svoje prednosti.

Digitalna transformacija zahvaća sve više područja u svakodnevnom životu i raznim industrijama. To također mijenja zahtjeve za IT infrastrukturom. Brzorastuće količine podataka moraju se obrađivati izravno na licu mjesta mnogo češće, bilo iz razloga latencije u edge računalstvu neke tvornice ili za slanje manje količine podataka u cloud. Cilj je povećati suverenitet podataka i skratiti vrijeme latencije. Stoga IT infrastruktura mora biti brza za implementaciju, robusna, lako i brzo dostupna, dobro zaštićena i energetski učinkovita.

Visoka razina zaštite u ograničenom prostoru

To osigurava RiMatrix Micro Data Center, kompaktan podatkovni centar sa svim ključnim elementima OT sustava kao što su odgovarajući ormar, napajanje, hlađenje, nadzor i sigurnosne značajke. Osim što se upotrebljava kao edge podatkovni centar u zahtjevnim okružjima, može pružiti i kompletnu IT infrastrukturu u, na primjer, upravnim poslovnim objektima ili supermarketima bez opsežnih strukturnih promjena. RiMatrix Micro Data Center također može sigurno pohranjivati podatke u back up lokacije koje zahtijevaju visoku razinu fizičke zaštite.

Standardiziran, prilagodljiv i klimatski prihvatljiv

Novi Rittal Micro podatkovni centri unaprijed su konfigurirani za različite aplikacije, uz provjere izvedivosti za sve vrste prilagođenih aplikacija. Dostupni su širom svijeta i to u vrlo kratkom roku. Navedene značajke štede vrijeme korisnika, ubrzavaju konfiguraciju i smanjuju potrošnju energije jer su komponente u cjelokupnom sustavu planiranja i izvedbe u potpunosti koordinirane s trenutačnim i budućim potrebama korisnika.

Rittal također pruža usluge za sigurnu IT infrastrukturu za mikro podatkovne centre: od rješenja s mrežnim ormarima do serverskih ormara (uključujući hlađenje) i rješenja u sigurnosnim sobama i IT kontejnerima. Asortiman uključuje inteligentnu distribuciju energije s mjerenjem trenutačne potrošnje električne energije, učinkovita rješenja za hlađenje s opcijskom redudancijom, sustave nadzora i upravljanja podatkovnim centrima više razine i rano otkrivanje požara sa sustavima za automatsko gašenje.