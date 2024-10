Novi WorldClass fitness & spa otvoren u Westinu

Preuređeni prostor od 1500 kvadratnih metara nudi najsuvremeniju fitness opremu i bogati wellness sadržaj

Jučer je u hotelu Westin otvoren potpuno preuređeni WorldClass fitness. Ovaj jedinstveni prostor, prostire se na gotovo 1500 kvadratnih metara te nudi vrhunsku opremu, personalizirane treninge i opuštajući wellness sadržaj. Otvorenje je privuklo brojne poznate ljubitelje fitnessa, sportaše i javne osobe, od kojih su neki: Mario Valentić, Andrea Andrassy, Marko Vuletić, Ana Radišić, Dorijan Klarić, Elena Dizdar, Lana Puljić, Martina Boščić, Ana Volk i Boro Vujović, a spektakularan nastup sinkroniziranih plivačica dodatno je upotpunio svečano otvorenje.

U fitness dijelu, predstavljena je nova linija opreme za vježbanje koja uključuje najsuvremeniju traku za trčanje Life Fitness Symbio – prvi put dostupnu u ovom dijelu Europe. Ova tehnološki najnaprednija svjetska traka ujedno je i dijagnostički uređaj koji omogućuje personalizirane programe trčanja prilagođene svakom korisniku, uz fokus na biomehaniku pokreta i optimalnu udobnost. Centar nudi i bogato opremljenu zonu s velikim brojem rekvizita za funkcionalni trening, dok moderni cardio dio ima sve što je potrebno za efikasan kardio trening. O kakvoj se razini opreme radi potvrđuje i činjenica da je WorldClass Westin jedini službeni centar u regiji svjetskog proizvođača opreme Life Fitness.

- Gradu Zagrebu nedostajao je premium fitness&spa centar velike kvadrature i visoke razine te smo ga odlučili smjestiti na premium lokaciju kao što je hotel Westin. WorldClass u Westinu podiže razinu fitnessa u gradu, a naši klijenti mogu očekivati vrhunsku opremu i najnoviju tehnologiju u izvanrednom ambijentu. Naša misija je da svaki član bez obzira na razinu spreme osjeti predanost, profesionalnost i razinu usluge koja ga vodi do postizanja osobnih ciljeva - poručuju iz uprave hrvatskog WorldClassa.

Jedan od ključnih aduta WorldClass fitnessa je wellness zona koja uključuje prostrani bazen. Bazenska zona nudi savršeno mjesto za relaksaciju i odmor, uz prostrane ležaljke i obilje prirodnog svjetla koje dodatno doprinosi atmosferi. Nakon plivanja, gosti se mogu opustiti na WorldClass “plaži”u mirnom okruženju idealnom za odmor i opuštanje od svakodnevnog stresa.

Wellness ponuda uključuje finsku saunu, experience tuševe, dvije masažne sobe i masažni lounge. Kombinacija saune i hladne terapije poznata je po svojim zdravstvenim benefitima, uključujući poboljšanje cirkulacije, smanjenje upala i ubrzan oporavak mišića.

- Obnova WorldClass fitness centra posebno mi je drag projekt jer je upravo ovdje moja profesionalna karijera započela. World class je utjelovljenje modernog fitnessa u Zagrebu još od početka 2000-tih godina, a Hotel Westin okupljalište Zagrepčana koji prepoznaju kvalitetu. S novom upravom koja inzistira na premium standardima, stručnosti i s iskustvom koje donose u WorldClass siguran sam da će ovaj vrhunski centar biti mjesto radi kojeg se isplati doći i s drugog kraja grada na trening ili opuštanje. Presretan sam jer imam priliku zajedno sa svojim timom predstaviti našim sadašnjim i budućim članovima ‘‘World Class‘‘ iskustvo fitnessa - izjavio je Edin Mehmedović, voditelj fitnessa i stručno-sportskog dijela poslovanja.

Uz vrhunsku opremu i bogat wellness sadržaj, WorldClass Fitness nudi i širok raspon grupnih treninga, osmišljenih kako bi zadovoljili sve razine korisnika – od početnika do profesionalaca. Programi su vođeni iskusnim i educiranim trenerima, koji redovito ažuriraju koreografije i metode treninga kako bi treninzi ostali zanimljivi, izazovni i učinkoviti. Za one koji žele dodatnu motivaciju i vođenje, WorldClass Fitness nudi i opciju rada s osobnim trenerom, što je najbrži put do postizanja željenih ciljeva. Osobni treneri su dostupni za svakodnevne treninge i prilagođavaju programe vježbanja prema specifičnim potrebama svakog klijenta.

Ekskluzivne pogodnosti za članove

Članovi WorldClass Fitness centra uživaju u nizu pogodnosti, koje su osmišljene kako bi njihov boravak u centru bio što ugodniji i učinkovitiji. Svaka godišnja članarina koja se uplati do 31.10.2024. uključuje: masažu od 50 minuta kao dio relaksacijskog paketa, neograničen broj dolazaka u centar, pravo korištenja drugog WorldClass fitness centra na Europskom trgu, popuste na masaže i jedan besplatni osobni trening s certificiranim trenerom.

Posebna Opening ponuda godišnjih članarina koja vrijedi samo u prvih 30 dana (do 31.10.) od otvorenja je:

Godišnja fitness članarina - 870 EUR

Godišnja wellness članarina – 890 EUR

Godišnja fitness i wellness članarina – 960 EUR

OSIGURAN PARKING:

Za sve članove koji žele koristiti hotelsku garažu i nadzemno parkiralište postoji mogućnost 2 sata parkiranja bez naplate. Kako se radi o samom centru grada, ovo je iznimna pogodnost za sve članove. Za više informacija kako aktivirati ovu pogodnost potrebno se javiti na recepciju.

Nismo zaboravili niti na bicikle, za njih postoji parkiralište pod videonadzorom.

Više informacija o WorldClass fitness centru, pogodnostima i članarinama potražite na web stranici.