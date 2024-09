OPEC podigao prognoze potražnje za naftom

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) podigla je srednjoročne i dugoročne prognoze svjetske potražnje za naftom, predviđajući da će motori njezinog rasta biti Indija, Afrika i Bliski istok.

U 2028. godini svjetska potražnja za naftom trebala bi dosegnuti 111 milijuna barela dnevno (bpd), objavio je OPEC u godišnjoj prognozi, podigavši prošlogodišnju procjenu za 800 tisuća barela dnevno.

Za 2029. godinu prognoziraju potražnju od 112,3 milijuna barela dnevno.

Među razlozima za podignute prognoze u OPEC-u navode snažnije gospodarsko okruženje u usporedbi s prošlom godinom zahvaljujući popuštanju inflacijskog pritiska i snižavanju troškova zaduživanja.

Restriktivna monetarna politika zakočila je aktivnost u vodećim gospodarstvima, što obično podrazumijeva i smanjenu potrošnju energenata.

- Izvor potražnje u budućnosti bit će zemlje u razvoju zbog sve većeg broja stanovnika, srednje klase i urbanizacije - rekao je glavni tajnik OPEC-a Haitham Al Ghais tijekom predstavljanja izvješća u Brazilu.

- Vrhunac potražnje za naftom još se ne nazire - napisao je Al Ghais u predgovoru izvješća.

U novim podignutim prognozama OPEC izdvaja i sporiju tranziciju na električna vozila i čišća goriva.

- U proteklih godinu dana dodatno se proširila spoznaja da svijet može postupno uvoditi nove izvore energije u velikim razmjerima tek kada je istinski spreman - kazao je Al Ghais.

Do 2045. godine svjetska potražnja za naftom trebala bi po OPEC-u dosegnuti 118,9 milijuna barela dnevno, što je oko 2,9 milijuna bpd više no što su bili prognozirali u prošlogodišnjem izvješću. Do sredine stoljeća trebala bi iznositi 120,1 milijun barela dnevno.

Naftni sektor trebat će do sredine stoljeća ulaganja u iznosu 17,4 bilijuna dolara, pokazuju novi OPEC-ovi izračuni. Još prošle godine grupa je potrebna ulaganja u tom vremenskom okviru bila procijenila na 14 bilijuna dolara.

- Sve vlade i dionici moraju uložiti zajedničke napore kako bi u dugoročnoj perspektivi stvorili pogodnu investicijsku klimu - napisao je Al Ghais.

Do 2050. na cestama će biti 2,9 milijardi vozila, za 1,2 milijarde više nego lani, prognozira OPEC.

Procjenjuju i da će, unatoč većem broju električnih vozila, ona s motorima s unutarnjim izgaranjem činiti više od 70 posto ukupnog broja na svjetskoj razini do 2050. godine.