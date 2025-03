Otvoren najljepši sajam Zagrebačkog velesajma Beauty&Hair Expo Zagreb

Danas je na Zagrebačkom velesajmu svečano otvoren Beauty&Hair Expo Zagreb namjenjen široj publici

Ovaj prestižni događaj, poznat kao ‘najljepši‘ sajam Zagrebačkog velesajma, tradicionalno okuplja vodeće svjetske i domaće proizvođače te distributere kozmetičkih, frizerskih i nail brendova. Sajam je namijenjen široj publici, ali i profesionalcima koji ovdje razmjenjuju iskustva, ostvaruju poslovne kontakte i predstavljaju svoje proizvode i usluge.

Posjetitelje očekuje bogata ponuda uz atraktivne sajamske popuste na proizvode renomiranih domaćih i svjetskih brendova, demonstracije različitih tretmana, edukacije te mnoštvo besplatnih savjeta. Poseban naglasak stavljen je na B2Beauty panel kao i spektakularne make-up i hair prezentacije koje će obilježiti prateći program.

Sajam Beauty&Hair Expo Zagreb otvorio je Tomislav Tomašević.

- Zahvaljujući ovom događanju grad Zagreb će ovih dana biti nezaobilazna destinacija za sve one koji žele biti u centru poslovnih trendova i inovacija beauty industrije. Taj sektor zahtjeva sve više ulaganja, inovacija, istraživanja proizvoda i usluga koji minimaliziraju štetan utjecaj na planetu. Ovakav sajam je prilika za izlaganje najnovijih trendova, ali ono što je najbitnije on je platforma za B2B suradnje - rekao je Tomašević.

- Danas smo kako bi odali priznanje industriji koja neprestano inovira, oblikuje trendove i donosi samopouzdanje svakome tko prođe kroz ruke stručnjaka. Kosa, njega kože, make-up – to su alati kojima pričamo priču, izražavamo emocije i stvaramo nezaboravne dojmove. Beauty&Hair Expo Zagreb je tu već punih 26 godina i ne bi bio ono što jest bez vas – obrtnika, profesionalaca i stručnjaka koji svojim radom i entuzijazmom oblikujete ovu dinamičnu industriju - dodala je na otvorenju sajma direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša.

Antun Trojnar, predsjednik Obrtničke komore Zagreb i potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore je pozdravio učenike koji danas sudjeluju na sajmu, natječu se i uče da bi završili naukovanje i postali majstori te naglasio važnost Zagreba kao regionalnog predvodnika ovakvih događanja. Ivica Zanetti, član Predsjedništva Hrvatske obrtničke komore i predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba je izrazio zadovoljstvo zbog članova koji aktivno sudjeluju na učeničkim natjecanjima i ponos na grad Zagreb koji zbog ovakvih događanja prerasta u vodeću modnu manifestaciju u regiji.

Beauty&Hair Expo Zagreb traje do nedjelje, 9. ožujka. Cijena ulaznice iznosi 7 eura, a za učenike, studente i umirovljenike 4 eura. Radno vrijeme je od 10 do 19 sati, osim u nedjelju kada sajam radi do 18 sati.