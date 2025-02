Otvorenje prvog moderniziranog dijela shopping centra: King Cross obogaćen brojnim novim trgovinama

Od četvrtka, 27. veljače prvi modernizirani dio King Crossa ponudit će brojne nove trgovine iz područja sporta, fitnessa, drogerija i mode. Među njima i R-GOL, ekskluzivni novi brend na hrvatskom tržištu. Harvey Norman i Decathlon predstavit će se najmodernijim i najnovijim konceptima trgovina. Tijekom četiri dana otvorenja kupce očekuju posebni popusti i zabavni programi kojim se možete pridružiti tijekom cijelog vikenda. SES kao investitor i upravitelj KING CROSSA ulaže 45 milijuna eura u moderne tehnologije i visoko kvalitetnu obnovu shopping centra.

Od četvrtka, 27. veljače, posjetitelji King Crossa imat će priliku doživjeti prvi obnovljeni dio centra u kojem će se otvoriti šest novih trgovina, dok su neke od postojećih trgovina zakupaca partnera redizajnirane na najnovije koncepte. Otvorenje novih trgovina važan je korak u rekonstrukciji King Crossa i dio puta prema tome da postane najmodernija shopping destinacija u Hrvatskoj. Osim novih brendova, sve ljubitelje shoppinga očekuju posebne ponude, zabavni sadržaji, bogat izbor asortimana te pokloni iznenađenja.

Nove trgovine u King Crossu

Nove trgovine koje dolaze u King Cross uključuju Müller, popularnu drogeriju s raznovrsnom ponudom koja pokriva raspon proizvoda od kozmetike, parfema i prirodnih proizvoda, do igračaka, uredskog materijala i kućanskih potrepština. Novost u King Crossu je i Sinsay, popularni europski brend odjeće iz Poljske, čije kolekcije dizajnira vlastiti kreativni tim.

Konkurentnost u sportskom segmentu King Crossa osnažit će se uvođenjem ekskluzivnog međunarodnog brenda na hrvatsko tržište. R-GOL, specijaliziran za nogometnu opremu, u King Crossu otvara svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj. R-GOL nudi široku ponudu nogometne opreme poznatih svjetskih brendova za sve uzraste. U renoviranom dijelu King Crossa otvara se i Polleo Sport, tržišni lider u fitness industriji i prodaji dodataka sportskoj prehrani.

Osim novih trgovina, u obnovljenom dijelu King Crossa kupce očekuju i rebrendirane trgovine Sport Vision i Pepco, koje su sada veće, atraktivnije i uređene prema modernim konceptima s unaprijeđenim dizajnom te prema najnovijim standardima. Ovaj dio centra donosi još bolju i raznovrsniju ponudu, moderan dizajn i bezbrižno iskustvo kupovine, s Pepcom i Sport Visionom na novim lokacijama.

Najmodernije preuređeni Decathlon i novi dizajn trgovine Harvey Norman

Redizajnirani i najmoderniji Decathlon u King Crossu, ujedno i najveća sportska trgovina u Hrvatskoj te preuređeni Harvey Norman i dalje se nalaze na dobro poznatim pozicijama, ali s moderniziranim izgledom trgovina. Redizajniranim trgovinama pridružuje se i dobro poznati JYSK. Novi, poboljšani koncepti uključuju proširenu ponudu proizvoda i pružaju kupcima opsežniji asortiman te ugodnije i kvalitetnije iskustvo kupovine.

Rekonstrukcija King Crossa odvija se neometano i napreduje prema viziji budućnosti. Cilj modernizacije je učiniti King Cross sveobuhvatnim i najmodernijim shopping centrom u Zagrebu, s jedinstvenom arhitekturom i raznolikom ponudom trgovina iz različitih područja, kako bi se kupcima pružilo novo iskustvo kupnje.

Posebni popusti i zabavni sadržaj

Povodom otvorenja novog i moderno uređenog dijela King Crossa posjetitelji će moći uživati u jedinstvenom shopping iskustvu te ekskluzivnim pogodnostima. U promotivnom periodu, koji traje od četvrtka 27. veljače sve do radne nedjelje centra, 2. ožujka, posjetitelje očekuju posebni popusti, razne promocije i darivanja, a prvih 500 kupaca bit će nagrađeno poklonima iznenađenja. King Cross poziva sve posjetitelje da dođu, istraže novi prostor centra, uživaju u vrhunskom shoppingu i zabave se uz bogat program i posebne promocije. U četiri dana otvorenja kupce očekuju različiti sportski sadržaji, brojne dječje radionice i zabavni program kojem se možete pridružiti tijekom cijelog vikenda otvorenja.

Radno vrijeme

Centar je u potpunosti redovno otvoren, prema radnom vremenu od ponedjeljka do subote, od 9 do 21 sat, a hipermarket Interspar radi od 8 do 21 sat. Povodom otvorenja novih trgovina, kupci i posjetitelji će moći uživati u produženom shopping vikendu, jer će sve trgovine u King Crossu biti otvorene i tijekom radne nedjelje 2. ožujka od 9 do 20 sati, dok će Interspar biti otvoren od 8 do 20 sati.

Novo pristupačno parkiralište

Osim sjevernog ulaza, pristup centru je moguć i putem novog ulaza s južne strane, koji posjetiteljima omogućuju jednostavan pristup svim trgovinama. Novi dodatni ulaz na sjevernom dijelu centra i dodatna parkirna zona čine pristup Intersparu dostupnijim. Korisnicima je na raspolaganju i besplatno parkiranje na obnovljenom dijelu parkirališta koje je zahvaljujući boljim prometnim rješenjima pristupačnije i zadovoljava najsuvremenije standarde.

KING CROSS Zagreb KING CROSS Zagreb otvoren je 2002. godine, a od 2018. njime upravlja SES Spar European Shopping Centers. Centar trenutno nudi više od 55 trgovina, restoran i uslužne djelatnosti te raspolaže s 1.600 parkirnih mjesta. Na oko 35.000 četvornih metara prostora za zakup smjestili su se vodeći zakupci kao što su INTERSPAR, Harvey Norman, Decathlon i dm drogerija. Trgovački centar ostat će otvoren tijekom cijelog perioda rekonstrukcije i radit će prema redovnom radnom vremenu. SES Spar European Shopping Centers SES djeluje kao investitor i operater trgovačkih centara u šest srednjoeuropskih zemalja: Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Češkoj. Tvrtka trenutno upravlja s 31 lokacijom u središnjoj, južnoj i istočnoj Europi, s ukupnom površinom od više od 850.000 četvornih metara. SES je lider na tržištu u Austriji i Sloveniji za trgovačke centre velikih razmjera. S više od 100 milijuna posjetitelja godišnje, maloprodajni partneri u SES trgovačkim centrima ostvarili su prodajne prihode u ukupnom iznosu od 3,13 milijardi eura u 2022. godini. SES također uspješno nudi svoje znanje u područjima razvoja projekata, upravljanja izgradnjom, iznajmljivanja trgovačkog prostora, kao i upravljanja centrima i objektima vanjskim vlasnicima trgovačkih centara. SES centri već su primili nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za arhitekturu i dizajn, održivost, koncepte prometnog toka i inovativni marketing. SES je dio SPAR Austria Grupe.

Dodatne informacije možete pronaći na: www.ses-european.com i presse.ses-european.com.