Paketi su budućnost poštanskog sektora

Vreva u glavnom logističkom centru Hrvatske pošte najbolji je dokaz rasta e-trgovine

Svakog dana radnici Hrvatske pošte u prosjeku zaprime i obrade oko 80 tisuća paketa. U rekordnim danima, kojih je sve više zahvaljujući rastućoj popularnosti e-trgovine, ta se brojka penje na više od 100.000 paketa koji iz svih krajeva svijeta pristižu u Poštin Nacionalni skladišno-sortirni centar (NSC) u Velikoj Gorici. Ako u ovom trenutku zamišljate nepregledno more paketa u kojem se teško snaći, daleko ste od prave slike. Naime, Poštin glavni logistički centar najmodernija je sortirnica u ovom dijelu Europe u kojem se za hvatanje u koštac s velikim priljevom paketa radnici oslanjaju na najpouzdanijeg kolegu, a to je tehnologija.

NSC predstavlja prekretnicu za razvoj tvrtke, ali i služi kao najbolji pokazatelj značajnih promjena u kupovnim navikama. Primjerice, prije deset godina maksimum Poštinih kapaciteta iznosio je 12.000 paketa u danu. Taj broj otada se povećao za više od osam puta, i to isključivo zahvaljujući ulaganjima u infrastrukturu i novu tehnologiju. Upravo je automatizacija ključna za obradu velikog broja pošiljaka, a nju omogućuje stroj za automatsku razradu koji u jednom satu može sortirati do 15.000 pošiljaka mase od 100 grama do 30 kilograma. Rad sortirnog stroja unaprijeđen je neuronskom mrežom koju su razvili informatičari Hrvatske pošte i koja uz pomoć strojnog učenja optimizira prepoznavanje adresa.

Poštin logistički centar služi i kao poligon za testiranje nove tehnologije za različite primjene u operativnom poslovanju. Tako su u radnim uvjetima testirane naočale s proširenom stvarnosti u skladištu i rukavice za skeniranje paketa koje radnici Pošte danas aktivno koriste. Usprkos svim benefitima koje nosi za poslovanje, tehnologija u Poštinom slučaju ne zamjenjuje radnike već im služi kao oruđe u realizaciji ciljeva tvrtke. Tvrtka je svjesna da su radnici ključni za razvoj tvrtke te da je najbolji odgovor na izazove tržišta rada podizanje materijalnih primanja radnika.

Prošle je godine dogovoreno povećanje plaća za 25 posto svim radnicima Hrvatske pošte čija je posljednja faza realizirana u ožujku ove godine. To je nastavak poboljšanja materijalnih prava radnika koje je započeto još 2022. kada je plaća za 8.000 radnika na operativnim poslovima povećana za 20%.

Osim značajnog povećanja plaća, Hrvatska pošta investira u poboljšanje radnih uvjeta kroz modernizaciju opreme i radnih procesa, što uključuje i uvođenje novih tehnologija koje olakšavaju rad operativnim radnicima.