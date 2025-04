Paul Atkins službeno je prisegnuo kao 34. predsjednik SEC-a

Bivši povjerenik SEC-a vraća se kako bi oblikovao racionalni kripto regulatorni okvir i deregulacijski pristup tržištu

Paul Atkins je u ponedjeljak službeno položio prisegu kao 34. predsjednik Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC), donoseći kripto-prijateljski pristup koji je u suprotnosti s agresivnom strategijom provođenja zakona njegovog prethodnika. Atkins je obećao promicati misiju SEC-a za olakšavanje stvaranja kapitala, održavanje poštenih, urednih i učinkovitih tržišta i zaštitu investitora.

U svjedočenju dan prije nego što ga je potvrdio Senat, Atkins je rekao da mu je vrijeme provedeno u javnoj službi i u privatnom sektoru omogućilo da iz prve ruke vidi kako regulacija, uključujući onu SEC-a, utječe na tržišta i investitore. Za njegovu nominaciju glasala su točno 52 republikanca, a protiv su bila 44 demokrata.

Atkinsovo vodstvo u privatnom sektoru uključuje osnivanje tvrtke Patomak Global Partners 2009. godine, koja razvija standarde za industriju digitalne imovine. Atkins je rekao da će dati ostavku u Patomaku unutar 90 dana od potvrde. Krajem prošlog mjeseca, senatorica Elizabeth Warren pisala je Atkinsu, zahtijevajući od njega da razjasni Patomakovu savjetodavnu ulogu kripto tvrtkama, uključujući FTX koji sada ne postoji.

Nejasna regulativa stvara neizvjesnost i koči inovacije, rekao je Atkins Senatu. Obećao je voditi SEC putem racionalnog, koherentnog i principijelnog pristupa. Atkins je zamijenio Garyja Genslera, koji je tužio brojne kripto tvrtke tijekom Bidenove ere zbog navodnih kršenja zakona vrijednosnih papira.

Prethodno, vršitelji dužnosti predsjedavajućeg Mark Uyeda i povjerenica Hester Peirce već su odustali od većinu optužbi, dok su također uklonili meme tokene i kripto rudarenje od nadzora vrijednosnih papira. Kritizirajući zakone iz Bidenove ere kao nejasne, pretjerano politizirane, komplicirane i opterećujuće, Atkins je signalizirao deregulacijski pristup tržištu.

Wall Street veze

Objave financijskih podataka za njegovu kandidaturu otkrivaju da Atkins drži do 5 milijuna dolara u investicijskoj tvrtki za digitalnu imovinu Off the Chain Capital LLC, gdje je ograničeni partner. Atkins ima ukupnu neto vrijednost od otprilike 327 milijuna dolara, uključujući imovinu i dionice svoje supruge nasljednice, što ga čini jednim od najbogatijih na čelu SEC-a u posljednjih nekoliko desetljeća. Trumpov odabir čelnika SEC-a, osim Atkinsa, pokazuje dosljedan obrazac odabira pojedinaca s jakim vezama s Wall Streetom i iskustvom u rješavanju pitanja financijske industrije.

U svom prvom mandatu Trump je odabrao Jaya Claytona, koji je radio u Sullivan & Cromwellu, istaknutoj odvjetničkoj tvrtki s dubokim vezama s Wall Streetom. U odvjetničkoj tvrtki Clayton je zastupao velike financijske tvrtke, uključujući Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, Bear Stearns i UBS. SEC pod vodstvom Atkinsa sada se suočava s odlukama o više od 70 ETF zahtjeva povezanih s kriptom, u rasponu od solane i xrp-a do dogecoina i melanie.