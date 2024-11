Peradari traže pomoć EU parlamenta i EK zbog najavljenih ukrajinskih megainvesticija

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) u pismu zastupnicima u EU parlamentu traži pomoć u zaštiti od, kako kaže, megainvesticija dviju ukrajinskih tvrtki koje namjeravaju ulagati u peradarski sektor u Hrvatskoj čime se prijeti ugrožavanju domaće male proizvodnje. U pismu predsjednika Odbora za peradarstvo HPK Dražena Čurila se navodi kako su proizvođači peradi u Hrvatskoj zabrinuti zbog mogućeg utjecaja dviju predloženih megafarmi financiranih stranim kapitalom. Samo u Hrvatskoj, kako je napisao, ti projekti ugrožavaju opstanak i egzistenciju 250 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

- HPK je pomno pratio nedavno parlamentarno saslušanje koje je potvrdilo imenovanje povjerenika za poljoprivredu Christophe Hansena pri čemu dijelimo viziju obnove i napretka održive obiteljske poljoprivrede u Europi, poljoprivrede koja ne samo što oblikuje i revitalizira ruralna područja, već također unapređuje gospodarsko i društveno tkivo naših sela i njeguje demokratski život u ovim regijama - piše u pismu koje potpisuje predsjednik HPK Mladen Jakopović.

Iz HPK-a napominju kako planirane ukrajinske megafarme imaju za cilj učetverostručiti hrvatsku proizvodnju peradi kroz centralizirani i vertikalno integrirani model koji obuhvaća sve - od proizvodnje jaja do proizvodnje stočne hrane, klanja, prerade i distribucije, uz osiguravanje smještaja za strane radnike. Podupiranje takvih inicijativa, kako su naveli, potkopalo bi desetljeća napora hrvatskih i europskih proizvođača da prijeđu s poljoprivrede za vlastite potrebe na otporniji, konkurentniji model obiteljske poljoprivrede, kažu u HPK-u.

- Zabrinuti smo da bi se za ova dva predložena projekta mogla uzeti u obzir značajna javna financiranja, potencijalno iz ključnih izvora kao što su kohezijski fond, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) - istaknuli su iz HPK-a.

Navode i kako je Europsko udruženje peradarskog sektora (AVEC) također izrazilo svoju zabrinutost u pismu predsjednici Von der Leyen u vezi s tim pitanjem, no nije primljen nikakav odgovor. Iz HPK naglašavaju kako načelo supsidijarnosti i podijeljene nadležnosti unutar EU-a zahtijeva da se djeluje odlučno. Neuspjeh da se to učini nenamjerno će dovesti do toga da EU podupre poljoprivredni model koji je u suprotnosti s našim zajedničkim ciljevima za održivu poljoprivredu, kako je artikulirano tijekom parlamentarnih saslušanja, kazali su iz HPK-a.

Iz Komore ističu kako podržavaju nedavni Paneuropski poljoprivredni program EIB-a vrijedan tri milijarde eura usmjeren na revitalizaciju poljoprivrednog sektora no istodobno pitaju kako osigurati da se ta sredstva ne preusmjere za financiranje štetnih poljoprivrednih modela. Ukrajinski projekt ima zabrinjavajuću evidenciju, brzo širi poslovanje u Ukrajini i drugdje, dok prima značajnu financijsku potporu od razvojnih financijskih institucija (DFI), piše u pismu HPK.

Dopuštanje takvog modela, istaknuo je Čurila, narušilo bi tržišno natjecanje na europskom tržištu i bilo u suprotnosti s ciljem EU ugovora o poticanju skladnog teritorijalnog razvoja.

- Spremni smo pružiti dodatne informacije ili uvide ako ih zatrebate, jer vjerujemo da su ulozi strahovito visoki - kazao je Čurila te zatražio da se razmotri HPK-ov apel i poduzmu mjere protiv potencijalnog financiranja megafarmi.