Pet koraka do uspjeha u svijetu promjena – pridružite se stratezima i kreativcima na radionici u Rougemarin Parku!

Počinje jubilarna deseta sezona obožavane HOWtoWOW marketinške akademije! How To Get a Future Ready Mindset powered by Mastercard prva je u nizu radionica, a održat će se 29. kolovoza u prekrasnoj atmosferi Rougemarinova vrta u Zagrebu.

Novo izdanje HOWtoWOW akademije vraća se s nikad aktualnijim temama za sve marketingaše, kreativce i komunikatore – uvod u uzbudljivu sezonu bit će radionica Allistera Frosta, koja će se održati 29. kolovoza u osunčanom Rougemarin Parku u Zagrebu uz partnerstvo Mastercarda. Osim što nosi titulu UK Digital Personality of the Year te djeluje kao konzultant u tvrtkama poput Sonyja, General Electrica, Alcona i Kie, Frost je među domaćom publikom već dobro poznat kao jedan od najbolje ocijenjenih predavača ranijih izdanja HOWtoWOW akademije!

Njegova radionica How To Get a Future Ready Mindset powered by Mastercard okupit će stratege, kreativce i voditelje timova željne primjera iz stvarnog života koji će im predočiti koji su koraci potrebni da bi osigurali njihovim tvrtkama svijetlu budućnost. Veliki naglasak stavlja na pozitivnu promjenu i rast, a njegov najpoznatiji koncept koji naziva pet koraka do uspjeha u svijetu promjena (Five Steps to Succes in a World of Change) potiče druge da koristeći vještine kao što je znatiželja uz minimalnu pomoć tehnologije pronađu savršeni recept za ciklus pozitivnih promjena i rasta iz kojega nikada neće izaći.

– Frostov fokus na pozitivne promjene i rast poklapa se s našim fokusom kad je riječ o projektima i inicijativama koje Mastercard u Hrvatskoj provodi i podržava. Primjerice, kroz naš projekt Uplift potičemo kontinuirano učenje kako bismo omogućili malim poduzetnicima da budu prilagodljivi, održivi i otporni na promjene. Na ovaj način dajemo doprinos stvaranju pozitivnih promjena i rasta u lokalnoj ekonomiji – istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

– Vjerujem da će Frostove inovativne ideje i pristupi pružiti našim poduzetnicima i kreativcima nova sredstva i perspektive za postizanje uspjeha – zaključila je.

Frostovo bogato iskustvo u industriji započelo je ulogom voditelja marketinga i strategije u Microsoftu, a uključuje i vodeće pozicije u globalno popularnim bendovima kao što je Kleenex. Njegova je izvrsnost prepoznata i na brojnim strukovnim natjecanjima, a rad mu je okrunjen i srebrom u Cannesu. U svojem je dugogodišnjem radu s raznim klijentima pokazao kako svatko, bez obzira na veličinu tvrtke ili to čime se bavi, može razviti otpornost na brze promjene uzrokovane rapidnim razvojem tehnologije, pa čak i profitirati na tom putu.

Za sudionike zagrebačke radionice ovaj impresivni predavač pripremio je tri seta korisnih vježbi koje će im pomoći da pronađu ono nešto što ih izdvaja iz mase, ali istovremeno će ponuditi perspektivu važnosti pozitivnog stava prema budućnosti. Njegova karizma polaznicima svaki put iznova garantira nezaboravno iskustvo, a prekrasno okružje Rougemarin Parka samo će dodatno inspirirati na inovativnost koja izlazi iz uobičajenih okvira.

O kvaliteti života i rada svih kreativaca i onih koji se tako osjećaju uz organizatore iz Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) misli i Mastercard, partner ove radionice, koji je za korisnike Mastercard® kartica osigurao ekskluzivne pakete „1 + 1“ putem platforme Priceless.com, čime za cijenu jedne kotizacije dobivaju još jednu gratis. VAŽNO: Broj je ekskluzivnih paketa ograničen.

Više informacija o HOWtoWOW akademiji, koja i u jubilarnoj desetoj sezoni svim zaljubljenicima u tržišne komunikacije omogućuje pristup najboljim svjetskim praksama i vrhunskim stručnjacima, pronađite na www.hura.hr/howtowow.