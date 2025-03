Petnaesto izdanje Sajma svjetskog obrazovanja ovog vikenda u Zagrebu

Jedan od najvećih mitova je da je studij u inozemstvu privilegija, dostupna samo učenicima iz gimnazija. To je daleko od istine

Prema podacima UNESCO-a, Hrvatska trenutno ima više od 13 tisuća studenata koji su svoje školovanje nastavili u inozemstvu, što ju stavlja na treće mjesto u EU, a najčešće izabrane zemlje su Nizozemska, Italija, Španjolska, UK, Irska i SAD.

- Za razliku od učenika koji obrazovanje nastavljaju u Hrvatskoj i koji o upisu studija uglavnom razmišljaju u posljednjem razredu srednje škole, učenici koji planiraju upisati strano sveučilište odluku trebaju donijeti već u trećem razredu. Prema statistikama Europske komisije, čak 70 posto učenika trećih razreda nije sigurno što bi studiralo i gdje, a za 75 posto učenika ta odluka stvara stres. Dodatni izvor stresa su i drugačiji prijavni procesi u inozemstvu, koji se zatvaraju znatno ranije nego u Hrvatskoj, zbog čega je potrebnu dokumentaciju i državnu maturu potrebno pripremati šest mjeseci unaprijed. Upravo zato, potičemo učenike da se informiraju na vrijeme kako bi si i za 50 posto povećali šanse za uspješni upis i dobivanje stipendije - ističe Ana Lalić, viša obrazovna savjetnica u agenciji za obrazovanje IntegralEdu.

U sklopu ovogodišnjeg, jubilarnog 15. izdanja Sajma svjetskog obrazovanja, koji će se održati u subotu, 29. ožujka u zagrebačkom Hotelu Westin od 10 do 16 sati, predstavit će se više od XX prestižnih sveučilišta i srednjih škola iz Nizozemske, Italije, Austrije, Velike Britanije, Španjolske, Irske, Njemačke, Slovačke, Češke, SAD-a i Švicarske.

Obrazovanje u inozemstvu dostupno i učenicima strukovnih škola

- Jedan od najvećih mitova s kojim se često susrećemo tijekom savjetovanja učenika je da je studij u inozemstvu privilegija, dostupna samo učenicima iz gimnazija. To je daleko od istine. Obrazovne mogućnosti širom svijeta otvorene su za sve učenike, bez obzira na to koju školu završili, a sve je više sveučilišta primijenjenih znanosti koja su fokusirana na praksu i nude brojne inovativne programe - govori Lalić.

Sveučilišta primijenjenih znanosti iz Nizozemske, koja je inače prvi izbor hrvatskih studenata, poput Fontys University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden University of Applied Sciences i The Hague University of Applied Sciences, idealan su odabir za učenike strukovnih škola koji žele nastaviti obrazovanje u srodnom području i steći radno iskustvo u industriji. Istraživanje Europske komisije pokazalo je da čak 78 posto studenata koji završe primijenjeni studij pronalazi zaposlenje u roku od šest mjeseci, dok je taj postotak za znanstvena sveučilišta 62 posto.

Među mnogobrojnim sveučilištima koja će se predstaviti u Zagrebu, izdvaja se University of Sunderland, sveučilište koje je prema Guardianu među top 30 britanskih institucija s najzadovoljnijim studentima te Politecnico di Milano, koji je prema QS Ranking-u 7. najbolje sveučilište za studij arhitekture u svijetu.

Promjene u omjeru snaga inozemnih sveučilišta – na QS-u sve uspješnija sveučilišta iz Azije

U sklopu World Education Faira u Zagrebu, posjetitelji će moći poslušati i niz panela o aktualnim temama u obrazovanju, kao što je napredak obrazovnih institucija u Japanu, Južnoj Koreji i Kini na QS Rankingu. Uz savjete o profesionalnoj orijentaciji i prijavama, učenici će iz prve ruke moći čuti i iskustva karijernih mogućnosti nakon stjecanja strane diplome. Posjetitelji sajma saznat će više o razmjenama u Irskoj, Španjolskoj i Skandinaviji koje učenicima omogućuju da provedu od 3 mjeseca do čitave školske godine u državnim školama, a borave kod tamošnjih obitelji.

- Mnogi učenici prvi susret s obrazovanjem u inozemstvu ostvaruju kroz srednjoškolske razmjene ili jezične kampove, koji predstavljaju sve popularniji način širenja vidika i stjecanja međunarodnog iskustva. Školovanje u inozemstvu u takvom okruženju najbolja je priprema za učenike koji žele upisati strano sveučilište - kaže Lea Šegotić, viša obrazovna savjetnica za srednje škole i jezične kampove u agenciji za obrazovanje IntegralEdu.

Među srednjim školama koje će svoje programe predstaviti u Zagrebu, izdvajaju se Cardiff Sixth Form College, koji zauzima vrh britanskih i međunarodnih ljestvica akademske izvrsnosti i Kings Education, međunarodna obrazovna grupa čiji učenici ostvaruju 100 posto upisa na sveučilišta, uključujući Oxford, Cambridge i Ivy League. Iz Austrije dolazi Danube International School Vienna, jedna od vodećih međunarodnih škola u Beču koja nudi IB program, a svi izlagači osigurali su i posebne popuste i stipendije.

Sajam i ove godine organizira IntegralEdu, savjetodavna agencija za obrazovanje u inozemstvu koja u Hrvatskoj djeluje od 2015. godine, a svojih 16 ureda ima i u Litvi, Sloveniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Albaniji. IntegralEdu partnerski odnos ima s više od 500 obrazovnih institucija u tridesetak država Europe i Amerike, a nudi obrazovna rješenja prilagođena individualnim potrebama. Usluge na području obrazovanja pruža djeci i mladima, kao i odraslima zainteresiranima za studiranje ili tečajeve jezika u inozemstvu. Osim savjetovanja za upise na strana sveučilišta te u privatne srednje škole i jezične tečajeve u inozemstvu, u svom portfelju ima programe Work and Travel USA te Internship USA.