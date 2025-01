Ovo su novi proizvodi kojima će vlada ograničiti cijenu

‘Država je reagirala, ali moraju se uključiti i drugi‘, kaže premijer

Nova lista proizvoda s ograničenim cijenama sadržavat će 70 proizvoda, najavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković na sastanku s s predstavnicima trgovačkih lanaca i proizvođača na temu revidiranja popisa proizvoda ograničenih cijena i daljnjih koraka za zaštitu potrošača.

Plenković je naveo podatke koji pokazuju da Hrvatska ostvaruje iznadprosječni gospodarski rast, ali je ustvrdio da unatoč brojkama koje svjedoče o poboljšanjima na ‘makro razini‘, dio građana otežano financira svoje osnovne potrebe.

Vlada je, kako je rekao, iskoristila prostor za svoje djelovanje u zaštiti standarda građana i to je učinila fiskalnim mjerama i ograničavanjem cijena dijela proizvoda, a danas izlazi s novom listom, od 70 proizvoda s ograničenim cijenama.

- Država je reagirala, ali moraju se uključiti i drugi - rekao je Plenković i ustvrdio da nitko ne bi propao da su cijene malo umjerenije

Ministar financija Marko Primorac rekao je kako nije točno da su državi u interesu visoke stope inflacije zbog punjenja proračuna.

- Želim najoštrije odbaciti tu tezu -rekao je Primorac i dodao da je upravo proračun podnosio teret financiranja raznih paketa pomoći građanima i poduzećima kao što je HEP.

Dodao je da za inflaciju nije kriva ni porezna politika, jer je porezno opterećenje dohotka i dobiti među najnižima u Europi.

Što se tiče teze da je za visoke cijene odgovoran visoki PDV, rekao je kako je točno da je opća stopa PDV-a jedna od najviših u EU-u, ali to ne znači da to ne može biti argument za povećane cijene, jer je vlada snizila stopu PDV-a na pet posto za široki krug proizvoda ‘od polja do stola‘, od osnovnih inputa u poljoprivrednu proizvodnju do finalne cijene proizvoda.

Vladi nije u interesu visoka inflacija, ona nepovoljno utječe na njezine politike, a također ne postoji argument koji bi išao na to da se porezna politika može prikazati kao uzrok većih cijena hrane nego u EU-u, rekao je.

Što je na novo na listi proizvoda

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar prezentirao je na današnjem sastanku u vladi nove proizvodi na koje se odnosi vladina odluka, koja bi trebala biti donesena na sutrašnjoj sjednici.

To su kruh, palenta, zobene pahuljice, pecivo kajzerica, pšenična krupica gris, ječmena kaša, suhi keksi bez punjenja, piškote, dvopek, kukuruzne pahuljice i tjestenina.

Nadalje, to su panceta, šunka u ovitku, čajna pašteta, tirolska kobasica, kranjska kobasica, smrznuti oslić, riblja konzerva u biljnom ulju, kiselo vrhnje, svježi kravlji sir, maslac i svinjska mast.

Tu su i naranča u rinfuzi, suhe šljive bez koštica, crveni (žuti) luk u rinfuzi, kelj u rinfuzi, poriluk u rinfuzi, smrznuti grašak i mahune, kupus u rinfuzi, rezana cikla, jezgra oraha i voćni džem.

Listu zaokružuju negazirani narančin nektar, mljevena kava, jabučni ocat, urološki čaj, deterdžent za strojno pranje rublja u prahu, tekući deterdžent za ručno pranje posuđa i kruti sapun.

Od rujna 2023. godini na listi su i suncokretovo ulje, mlijeko, šećer, brašno, svinjsko mljeveno meso, cijelo pile, jogurt, polutvrdi sir Gouda - blok za narezivanje, bijela riža dugog zrna, špageti, svježa jaja razred M, svinjski vrat bez kosti, hrenovke pileće/pureće, hamburger slanina, mrkva u rinfuzi, grah u rinfuzi, pasirana rajčica, jabuka pakiranje od 2 kg, mliječna čokolada tabla 80 ̶100 g, sirup sa šećerom, pasta za zube 125 ml, 24 gel za tuširanje, šampon, toaletni papir troslojni, higijenski ulošci standardni, dječje pelene, krumpir i juneći vrat s kostima