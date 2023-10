Ponovno priznanje za INA Grupu: Deset društava nagrađeno za HR prakse koje potiču pozitivne promjene na tržištu rada

Društva INA Grupe dokazala su kontinuirani napredak u upravljanju ljudskim potencijalima te im je i ove godine dodijeljen certifikat Poslodavac Partner. INA, d.d. je uz dvanaesti certifikat Poslodavac Partner ove godine ponovno dosegnula i visoke standarde za certifikat Above and Beyond u čak četiri od pet kategorija – ‘Future‘, ‘Innovation‘, ‘Impact‘ i ‘Inclusion‘

Vidljiv napredak HR praksi iz godine u godinu rezultat je truda i rada HR odjela koji kreiranju, implementaciji i provođenju HR praksi pristupaju odgovorno, proaktivno i uvijek s fokusom na zaposlenike.

HR rješenja kao podrška inovacijama i cjeloživotnom učenju

Svih deset nagrađenih društava INA Grupe potiče i njeguje kulturu inovacija kroz brojne inicijative. Definirane su kompetencije budućnosti, kao i programi koji omogućavaju osposobljavanje zaposlenika potrebnim vještinama u budućnosti i zahtjevima budućih poslova. Svi zaposlenici imaju mogućnost da sudjeluju u programima za razvoj novih vještina i usavršavanja postojećih kompetencija, dok se Ljudski resursi istovremeno brinu da implementirane prakse pružaju čvrst temelj za osobni i profesionalni rast i razvoj svakog zaposlenika.

Funkcija ljudskih resursa aktivno je uključena u izgradnju odnosa sa svim ključnim dionicima i osigurava provedbu najboljih praksi ljudskih resursa koje pridonose dobrobiti cijele organizacije. Zaposlenicima su na raspolaganju brojne interne i eksterne razvojne aktivnosti koje se provode grupno ili lokalno što omogućuje razmjenu znanja i pozitivnih praksi, kao što je primjer s INA Akademijom. Ova interna akademija postoji od 2016. godine te je kroz proteklih sedam godina educirala gotovo 15 tisuća zaposlenika kroz 700 edukacija.

Utjecaj na regionalno tržište rada kroz suradnju s akademskom zajednicom

INA Grupa kontinuirano jača suradnju s akademskom zajednicom te ulaže brojne resurse u potporu razvoju kompetencija i znanja mladih ljudi. Kroz različite suradnje s akademskom zajednicom INA Grupa priprema mlade ljude za tržište rada te ih informira o tome što nakon diplome i kako uspješno pronaći posao.

Kompanija sudjeluje na raznim događanjima koja promoviraju izvrsnost i važnosti jačanja vještina mladih. Osobito je važna mogućnost obavljanja stručne prakse u kompaniji kako bi učenici strukovnih škola i studenti različitih usmjerenja imali priliku naučiti i primijeniti svoja znanja, kao i stvoriti nova rješenja primjenjiva u stvarnom poslovnom okruženju.

Inina rješenja za zdravo radno okruženje

U upravljanju ljudskim resursima INA provodi inovativne prakse koje razvija uz veliko povjerenje u ljude i otvorenost za nove ideje. Unutar organizacije formirani su namjenski odjeli za inovacije, patente, izume i tehnička unaprjeđenja. Postoji i platforma za povezivanje mentora i mentoriranih koja se koristi na grupnoj razini. U Ini njeguju i inovativne inicijative za jačanje društvene kohezije kroz interne platforme za suradnju poput vlastitih programa bikeZONA, beneFIT, Čitaj&dijeli i Roditelji u Ini.

– Osobno sam ponosna na svoj tim, naš timski rad i ostvarene rezultate. Kao kompanija smo izuzetno ponosni što je još jednom prepoznat naš napredni pristup ljudskim resursima koji istovremeno podržava rast organizacije i zadovoljstvo zaposlenika, a upravo je taj balans izrazito važan u doba nepredvidivih i čestih izazova. Važno nam je da i struka prepoznaje sve dobre prakse upravljanja ljudskim resursima koje provodimo i kontinuirano unaprjeđujemo, no još važnije od toga je da to prepoznaju i cijene naši radnici. Trudimo se prepoznati potrebe biznisa i biti podrška kako bi i oni kvalitetno upravljali svojim timovima. Nastavljamo s kvalitetnim inicijativama na razini cijele INA Grupe koje doprinose zdravlju i dobrobiti radnika, uspostavljanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kontinuirano jačamo sustav razvoja zaposlenika jer smo svjesni činjenice da su doprinos radnika, njihova motivacija i zadovoljstvo ključni za održivo poslovanje i uspjeh – izjavila je prilikom primanja certifikata Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa u Ini.

– Stvaranje HR rješenja koja su prikladna za kompaniju ove veličine vrlo je složeno. INA ulaže veliki trud u koordinaciju svojih društava koja posluju u različitim hrvatskim regijama i susjednim zemljama. Inina postignuća i inicijative u području ljudskih potencijala vrlo su inspirativna, ne samo za povezana društva Ine u kojima prakse upravljanja ljudskim potencijalima imaju utjecaja na njihove brojne zaposlenike, već i za cijelu hrvatsku HR zajednicu – kazala je povodom dodjele certifikata Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner u Grupi Selectio.