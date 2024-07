Posljednje zbogom Marini Biluš

Marina Biluš, dugogodišnja novinarka i urednica u Poslovnom dnevniku, prethodno u Nacionalu i Večernjem listu, koja je početkom tjedna izgubila bitku s teškom bolešću, bit će sahranjena u petak 26. srpnja. Posljednji ispraćaj bit će na krematoriju Mirogoj.

Marina je iza sebe ostavila neutješnu obitelj, kolege i veliku prazninu. Marina je najviše na svijetu voljela svoju obitelj, oni su bili na prvom mjestu. Voljela je Vukovar, grad u kojem je rođena. Voljela je svoj Brač, svoja Tri mosta, svoje mjesto gdje je osjećala potpunu slobodu. Voljela je plesati, pjevati, voljela je život i voljela je svoj posao i po tome ćemo je i pamtiti mi koji smo s njom nekada i radili.

Marina je bila strastvena novinarka, napisali su u oproštajnom tekstu kolege iz Poslovnog dnevnika. Vrlo brzo je u svojoj karijeri postala urednica, no ono što ju je karakteriziralo od 2000. do preranog odlaska 2024. je ta inficiranost novinarstvom. Svaki novinar nema talenta biti i urednik, no kod nje je ta nadogradnja provedena u nekoliko redakcija, a završno s Poslovnim dnevnikom, prošla skladno, zapravo organski. Ima urednika koji šute, troše malo riječi i kad naručuju i kad primaju tekst, što novinari ne vole. Ona je bila jedna od onih kojima je stalo, koji znaju što naručuju i kakav novinarski tekst o toj temi treba biti i koja je, što je najvažnije, s nama novinarima znala podijeliti i radost i zadovoljstvo kada je tema bila pogođena i ne tek odrađena, nego je imala odjeka i postigla svoju svrhu, važnu za novine i za poslovnu zajednicu. Kada govorimo o Marini, njezinim odlaskom nastaje taj teško nadoknadivi gubitak, iskrenost i zajedništvo u stvaranju dobre novinarske teme.

Osim što je znala tu svoju strast i energiju prenijeti na novinare, s jednakom strašću i energijom gurala je nove, mlade, energične i sposobne kreativce koji stupaju na gospodarsku scenu. I sada znamenite hrvatske jednoroge među prvima je prepoznala. I u ovih više od godinu dana, koliko se borila s opakom i terminalnom bolešću, skretala nam je pažnju na neka događanja i pratila ono što radimo. O Marini smo često razmišljali i o njoj govorili u tom vremenu dok je fizički nije bilo na poslu i s velikom bojazni očekivali onu zadnju najgoru vijest, da je na kraju izgubila životnu bitku. Novinarka, urednica, dobri duh redakcije, ali prije svega hrabra žena, supruga i majka, prava slavonska vrela vukovarska krv, nije joj dozvolila da ode trenutno, u hipu, ne predajući se i boreći se, što nam je svima dalo vremena da se od nje oprostimo na intimni i duboki način. Gotovo da je bespotrebno reći, ali ipak, ta Marina ostat će zauvijek dio naših misli i naše redakcije.

Marina Biluš novinarsku karijeru započela je u Večernjem listu 2000. godine. Njezin rad brzo je zapažen te već nakon dvije godine počinje raditi za tjednik Nacional. Tamo kao novinarka prati i istražuje važne društvene i političke teme, te pišući o njima otvara rasprave i upozorava na razne postojeće probleme. Pet godina kasnije prelazi u Poslovni dnevnik, na mjesto urednice. Uz rubrike, uređuje i neka specijalna izdanja i magazine Poslovnog dnevnika, a 2014. postaje pomoćnica glavnog urednika. Od početka 2017. kao zamjenica glavnog urednika koordinira radom cijele redakcije. Kolege iz Lidera izražavaju sućut cijeloj Marininoj obitelji i kolegama iz Poslovnog dnevnika.