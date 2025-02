Predstavljen Novi Alfa Romeo Junior: Kompaktni sportaš

Sportski u srcu, kompaktne veličine i u talijanskom stilu već na prvi pogled. Čekanje je gotovo. Alfa Romeo je predstavio novi JUNIOR međunarodnom tisku u Milanu, u povijesnom sjedištu Automobile Cluba Milano, na nekonvencionalan način i s dvostrukom svrhom: s jedne strane, pokazati novi stilski jezik Alfa Romea; s druge strane, potvrditi to duboko i ponosno partnerstvo s gradom u kojem je Alfa Romeo osnovan 1910. godine kao primjer savršene ravnoteže između inovacije i tradicije, temeljnih karakteristika koje povezuju marku s njezinim rodnim gradom.

JUNIOR u lansirnoj verziji ‘SPECIALE‘ odličan je odabir za sve obožavatelje Alfe i šire, koji su čekali povratak marke u segment kompaktnih automobila. Kako bi igrao vodeću ulogu, Alfa Romeo nudi najsportskiji i najuzbudljiviji automobil za vožnju u klasi, jedini koji može impresionirati nekadašnje obožavatelje Giuliette i MiTo-a i privući novu generaciju obožavatelja Alfe.

JUNIOR je inkluzivan i svima nudi mogućnost pristupa prepoznatljivom i atraktivnom automobilu. Njegova misija je osvojiti novu generaciju kroz novi dizajnerski jezik. Ostaje nepokolebljiv u svojoj urođenoj sklonosti ka sportskom duhu, osobini koja je nit vodilja Alfa Romea još od 1910. godine, idejom da pruži privlačno iskustvo vožnje u svakodnevnom životu.

U segmentu prepunom sportskih verzija izvedenih iz osnovnih modela, JUNIOR se predstavlja kao ‘cool‘ i jedinstven objekt, koji kombinira zadivljujući stil s najnaprednijom tehnologijom u pogledu udobnosti, mogućnosti povezivanja i dinamike vožnje. Beskompromisna je i udobnost, što možda najbolje pokazuje najveći prtljažnik među premium konkurentima (400 l). JUNIOR je dostupan u hibridnoj i električnoj izvedbi, bez razlike u estetici i opremi, jer jedino što je bitno jest da je 100% Alfa Romeo.

U konfiguraciji ‘IBRIDA‘, JUNIOR će prvi u segmentu nuditi Q4 varijantu s pogonom na sva četiri kotača s automatiziranim električnim pogonom na stražnje kotače. U verziji ‘ELETTRICA‘ dostupan je u dvije varijante snage, sa 115 kW (156 KS) i dosegom do 410 km te kao sportskiji VELOCE sa 206 kW (280 KS), koji najbolje utjelovljenje sportski DNK marke Alfa Romeo. Dizajn krase karakteristične značajke koje stvaraju neposrednu emocionalnu vezu. Uostalom, Alfa Romeo je uvijek bio namijenjen onima koji traže automobil koji nije samo ‘prijevozno sredstvo‘, već predstavlja svojevrsnu simbiozu vozača i automobila, vezu koja može izazvati ‘autentične emocije‘.

Predodređen da duboko promijeni koncept sportskog duha u najvećem segmentu u Europi, novi JUNIOR temelji se na precizno definiranoj želji da se stvori kompaktni automobil, dugačak tek nešto više od 4 metra, s potpuno novim, suvremenim sportskim duhom, koji nadilazi same performanse i vodi Alfa Romeo u jedinstvenom smjeru i idealnom sportskom pozicioniranju. Naravno, ovo je hrabar i ambiciozan cilj, koji može postići samo marka koja ima više od stoljeća dugu sportsku povijest, iskovanu na trkaćim stazama, ali i svakodnevnim putovima. Ukratko, JUNIOR je neka vrsta ‘priručnika‘ za talijansku marku, koja je uvijek bila posvećena tome da kroz osjetila pruži zadovoljstvo, jer za njih je automobil bio i ostao uzbudljiv proizvod koji treba iskusiti sa strašću i uključenošću.

Vanjski dizajn

Alfa Romeo Centro Stile redefinira standarde dizajna u segmentu

Alfa Romeo temelji se na savršenoj ravnoteži između funkcionalne ljepote i naslijeđa bez premca, što ga čini oličenjem talijanskog stila u svijetu automobila. Novi JUNIOR definitivno nije iznimka, budući da njegove kompaktne dimenzije – duljina od 4,17 metara, širina od 1,78 m i visina od 1,5 m – odišu jedinstvenim i originalanim pristupom Alfa Romeo Centro Stile i modernim Made in Italy dizajnom, tipičnim za marku i izraženom u ravnoteži proporcija, čistoći linija te pažnji prema kvaliteti površina. Stilisti Alfa Romea izradili su ovu ‘kožu‘ s majstorskom njegom na mehaničkim dijelovima, potpuno se odvajajući od koncepata hladne racionalnosti koji je u modi u ovoj klasi, kako bi udahnuli život razigranom i uzbudljivom dizajnu koji je privlačan već na prvi pogled. To stvara istinsku emocionalnu vezu između vozača i automobila, rezultirajući pritom čak i snažnom željom da ga njeguje. Proporcije su istaknute stilskim značajkama koje se odnose na tradiciju, kao što su kratki prevjesi, mišićavi blatobrani i kultni ‘odsječeni rep‘, referenca na legendarnu Giuliju TZ. Iza ‘jednostavnosti’ talijanskog stila, posebno kod Alfa Romea, krije se jedan od najsloženijih kreativnih procesa u industriji - dizajniranje automobila. Alfa Romeo JUNIOR može se pohvaliti snažnim identitetom, sastavljenim od ograničenog broja značajki koje uključuju legendarni trokut, u varijantama Leggenda i Progresso, možda najpoznatiji i najprepoznatljiviji potpis u svijetu automobila. Njegovoj snažnoj osobnosti pridonosi odvažni izgled prednjeg kraja, s ‘3+3‘ dnevnim i prilagodljivim LED Matrix prednjim svjetlima. Konačno, stil Alfa Romea karakterizira kvaliteta površina, koje stvaraju bogate i skladne odraze kroz jasne volumetrijske kontraste.

Dizajn interijera

‘Orijentiran na vozača‘ za autentično i privlačno iskustvo vožnje

Ista inspiracija čistim sportskim duhom može se pronaći u unutrašnjosti automobila, gdje se očituje pažnja posvećena svakom detalju na originalan talijanski način kroz korištenje najfinijih materijala i smještaj svih kontrola nadohvat ruke vozača, što možda najbolje pokazuje kompaktni upravljač koji se prilagođava svim stilovima vožnje. Najviše od svega, ploča s instrumentima i njezin tradicionalni dizajn ‘dalekozora‘ stvaraju tu izravnu vizualnu vezu i motiviraju vas da rukama uhvatite upravljač, pokrenete motor i iskusite jedinstveno iskustvo vožnje. U sredini, istaknuta značajka je potpuno digitalni TFT zaslon od 10,25 inča za pristup informacijama o automobilu i vožnji te postavkama tehnologije. U sredini armaturne ploče i usmjeren prema vozaču smješten je zaslon osjetljiv na dodir od 10,25 inča, osmišljen za rad s widgetima, grafičkim komponentama dizajniranim za intuitivnu interakciju sa svim značajkama, koje se mogu prilagoditi brzim i jednostavnim drag-and-drop potezima. Svaki korisnik može kreirati vlastitu početnu stranicu, gdje je svaka značajka automobila aplikacija za sebe. Kako bi dodatno uljepšali unutrašnjost, bočni otvori ventilacije oblikovani su u klasičnom stilu quadrifoglio (djetelina s četiri lista), tradicionalnim simbolom sportskog duha Alfa Romea. Naposljetku, kako bi privukli poglede i poželili dobrodošlicu vozaču, Sabelt sportska sjedala imaju naslone koji obavijaju tijelo kombinirajući visoku mehaničku otpornost, savršenu ergonomiju i strukturnu lakoću.

Udobnost i sigurnost

JUNIOR dolazi na vrh svoje klase. Najprostraniji prtljažnik u segmentu

Uključuje Razinu 2 autonomne vožnje

Odabir modela JUNIOR podrazumijeva odbijanje kompromisa među rješenjima koja bi išla na štetu bilo vozača, bilo njegovih suputnika. Prema Alfa Romeu, udobnost znači učiniti svako putovanje jednostavnim, iznimno ugodnim, organiziranim i sigurnim. I zato, kada uđete u putnički prostor, odmah primjećujete minucioznu pažnju posvećenu detaljima, visoku kvalitetu presvlaka i osjećaj da ste obavijeni u svojoj zoni udobnosti, s naglaskom na sportsku prirodu i izrazito talijansku kvalitetu. Unatoč kompaktnim vanjskim mjerama, JUNIOR se može pohvaliti najvećim prtljažnikom u klasi (BEV) obujma čak 400 litara, dostupnim uz korištenje handsfree tehnologije. JUNIOR također dolazi s ekskluzivnim značajkama kao što je praktični ‘Alfa Romeo cable organizer‘ pretinac ispod prednjeg poklopca, kao zgodno mjesto za spremanje kabela za punjenje. Kako bi dodatno povećao udobnost, JUNIOR nudi niz značajki za podršku vozaču, koje pomažu pri uzdužnoj i bočnoj kontroli vozila, omogućavajući 2. razinu autonomne vožnje. Zajedno sa senzorima za parkiranje od 360° i stražnjom kamera od 180° za nadzor okolnog područja, automobil omogućava inovativan i praktičan sustav poluautomatskog parkiranja.

Konačno, JUNIOR također uključuje tehnologiju pristupa iz blizine, za brzo i jednostavno otključavanja i zaključavanja vašeg automobila približavanjem ili udaljavanjem od njega, bez potrebe da korisnik poduzme bilo kakvu dodatnu radnju.

Vozna dinamika

JUNIOR pruža najbolju voznu dinamiku u klasi

Izrađen tako da ima najnižu masu u segmentu i optimalnu raspodjelu težine, JUNIOR ulazi u svijet električnih automobila poput pravog Alfa Romea. Tim koji je koordinirao razvoj vozne dinamike isti je onaj koji je razvio Giuliju GTA u ispitnom centru Balocco u pokrajini Vercelli, s jasnim ciljem da novi JUNIOR postigne najbolje držanje ceste u klasi, što je omogućeno specifičnim tehničkim rješenja: ima najizravniji upravljač u segmentu (prijenosni omjer 14,6:1), posebno kalibrirana kako bi bio iznimno precizno i kako bi se poboljšala njegova iznimna kvaliteta držanja ceste. U verziji VELOCE serijski je i sportski ovjes spušten za 25 mm, prednji i stražnji stabilizatori su posebno sportski podešeni kako bi se osiguralo brzo skretanje uz visoku razinu prianjanja, kočni sustav ima prednje diskove promjera većeg od 380 mm s četveroklipnim monoblok čeljustima, dok Torsen diferencijal nudi najbolju moguću trakciju u svim uvjetima. Gume visokih performansi od 20" također su specifično razvijene za električna vozila i nude visoke razine prianjanja. Sve to čini osnovu jedinstvenog kompaktnog automobila s čistim, prepoznatljivim sportskim duhom Alfa Romea.

JUNIOR također nudi Alfa D.N.A. sustav. ‘Dinamički‘ način rada, djelomično omogućen posebno podešenim upravljačem i kalibracijom gasa, nudi najbolje performanse i užitak u vožnji. U pažljivoj ravnoteži između performansi i udobnosti, model ‘Natural‘ dizajniran je za svakodnevnu upotrebu, dok je ‘Advanced Efficiency‘ optimizira postavke pogona za maksimalnu energetsku učinkovitost i smanjenjee potrošnje bez utjecaja na užitak u vožnji. Konačno, samo na Q4 hibridnoj verziji, postoji i četvrti način rada poznat kao Q4, osmišljen za uvjete slabog prianjanja.

Povezivost

EV ROUTING: Povezana navigacija

Alfa Romeo tumači korištenje softvera i povezanosti kako bi poboljšao iskustvo vozača, što jest i ostaje u fokusu. JUNIOR stoga dolazi s najnaprednijom tehnologijom povezivanja kako bi se osigurala maksimalna udobnost. EV Routing je inovativni povezani sustav ugrađen u navigacijski uređaj koji automatski i bez stresa upravlja potrebama korisnika za punjenjem. Sve što korisnik treba učiniti je postaviti svoje odredište, a zatim navigacijski uređaj automatski izračunava sva zaustavljanja za punjenje duž tražene rute, s pristupom više od 600.000 mjesta za punjenje, najrazgranatijom mrežom u Europi, koju omogućava Free2Move charge. Praćenje prometa, razine napunjenosti baterije i stila vožnje u stvarnom vremenu omogućuje oslanjanje na EV Routing za iskustvo vožnje bez nelagode oko punjenja.

Alfa Connect Services, skup povezanih usluga

Alfa Romeo JUNIOR opremljen je ‘Alfa Connect Services‘, alatom koji nudi naprednu povezanost na vozilu i niz usluga za maksimalnu sigurnost i udobnost. Zahvaljujući OTA (over-the-air) tehnologiji, karte i softver automobila uvijek su ažurni. Različite funkcije koje čine iskustvo tijekom vožnje najboljim ikada uključuju ‘My Navigation‘, koja se sastoji od aplikacija za daljinsko traženje odredišta i točaka interesa (PoI), kao i upozorenja u stvarnom vremenu o prometu, vremenskim prilikama i kamerama za brzinu. Putem aplikacije za pametne telefone My Alfa Connect korisnici također mogu komunicirati s automobilom koristeći ‘My Remote‘, s različitim uslugama kao što su: daljinsko upravljanje funkcijama automobila (otvaranje/zatvaranje vrata ili svjetlima upozorenja) putem pametnog telefona ili pametnog sata; lokacija vozila; kontrola određenih parametara (brzina i područje) i obavijestima ako se isti ne poštuju. E-Control također nudi opciju daljinskog upravljanja pokretanjem i prekidanjem električnog punjenja, rasporedom punjenja ili, ako je potrebno, grijanjem ili hlađenjem unutrašnjosti prije ulaska u vozilo.

Još jedna velika inovacija je integracija virtualnog asistenta Hey Alfa i ChatGPT (A.I.) koji koriste prepoznavanje glasa kako bi vam omogućili korisnog i diskretnog ‘kopilota‘ na vašim putovanjima, za informacije, savjete i za ispunjavanje svih vozačevih potreba.

JUNIOR ELETTRICA

Novi koncept sportskog duha

U električnoj verziji JUNIOR-a, Alfa Romeo je odabrao izvor napajanja nove generacije, kombinirajući električni motor (‘Hybrid Synchronous Motor‘) i bateriju najnovije generacije. Sa svojom velikom snagom, okretnim momentom i specifičnom kalibracijom električnog pogonskog sklopa, novi kompaktni sportski automobil nudi beskompromisan užitak u vožnji s ponajboljom dinamikom u segmentu. Dostupan u dvije verzije snage, 115 kW (156 KS) ili 206 kW (280 KS), novi automobil osigurava izvrsne performanse i angažiranu sportsku vožnju – uostalom, kao i svaki Alfa Romeo. Baterija kapaciteta 54 kWh nudi visoku gustoću energije i vrlo dobar omjer nazivne i iskoristive energije. Točnije, u verziji sa 115 kW (156 KS) litij-ionska baterija pruža 410 km dosega prema WLTP ciklusu u kombiniranoj vožnji ili 590 km u gradskoj vožnji. Punjenje novog modela JUNIOR vrlo je jednostavno: na stanicama za brzo punjenje istosmjernom strujom (DC) snage 100 kW potrebno je manje od 30 minuta da se baterije napune od 20 do 80%.

JUNIOR IBRIDA

Osjećaj električne mobilnosti bez potrebe za punjenjem

Novi JUNIOR nudi dva rješenja za trakciju za verziju Ibrida: verziju s pogonom na prednje kotače ili verziju Q4 s pogonom na sva četiri kotača, prvu u premium segmentu, koja će biti dostupna kasnije tijekom 2025. godine.

JUNIOR IBRIDA koristi motor s unutarnjim izgaranjem obujma 1,2 litre snage (100 kW) 136 KS s turbo punjačem promjenjive geometrije (VGT - Variable-Geometry Turbo), potpomognut 48V hibridnim sustavom. Ovaj 3-cilindarski motor radi prema Millerovim ciklusu i koristi razvodni lanac za maksimalnu pouzdanost. Električna komponenta sastoji se od 48-voltne litij-ionske baterije i elektromotora snage 21 kW ugrađenog u inovativni 6-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom, koji radi zajedno s inverterom i upravljačkom jedinicom mjenjača kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost.

JUNIOR IBRIDA nudi iznimno uglađeno iskustvo vožnje za kretanje gradom u električnom načinu rada više od 50% vremena; JUNIOR jamči električnu vožnju ne samo tijekom manevara parkiranja ili pri malim brzinama u urbanim područjima, već i izvan grada do brzine od 150 km/h pri smanjenom opterećenju.

JUNIOR SPECIALE

Vrhunska verzija za lansiranje

JUNIOR SPECIALE, vrhunska lansirna verzija je dostupnu s pogonskim sklopovima IBRIDA (100 kW/136 KS) i ELETTRICA (115 kW/156 KS). JUNIOR SPECIALE, ograničen isključivo na period lansiranja, sintetizira sportski duh, tehnologiju i udobnost u jedinstvenu konfiguraciju koja uključuje ciljani odabir najboljih stavki iz ponude.

Značajke koje se ističu na vanjštini su prednja rešetka ‘Progresso‘, mat crne sportske obloge s umetcima crvene boje i 18-inčni aluminijski naplatci ‘Petali‘. Unutrašnjost je ukrašena sportskim i ekskluzivnim značajkama kao što su obloge i presvlake od eko kože i tkanine ‘Spiga‘, kožni upravljač te električno namjestivo vozačevo sjedalo s funkcijom masaže. Pozornost posvećena detaljima očitava se i u elegantnom ambijentalnom osvjetljenju u 8 boja po izboru, koje obuhvaća bočne ventilacijske otvore, središnji greben i rubove kultne ‘Cannocciale‘ instrumentne ploče. Izuzetno bogatu opremu upotpunjuje i niz sigurnosnih dodataka: JUNIOR SPECIALE nudi autonomnu vožnju 2. razine, povezanu navigaciju, stražnju kameru od 180°, električno pokretani poklopac prtljažnika bez upotrebe ruku i sustav otključavanju i pokretanja motora bez ključa.

JUNIOR ELETTRICA SPECIALE također je opremljen ugrađenim trofaznim punjačem od 11 kW, kako bi se osigurale najbolje performanse punjenja u svim situacijama.

‘Spreman za vožnju, bilo gdje, bilo kad‘

Električni automobil na Alfa Romeo način: jednostavan i umirujući za podršku korisniku

U JUNIOR SPECIALE, Alfa Romeo predstavlja slogan ‘Spreman za vožnju, bilo gdje, bilo kad,‘ izuzetno umirujuću i jednostavnu ponudu koja podržava kupce u njihovom svakodnevnom odnosu s njihovim električnim automobilom. Organiziranje vaših putovanja izvan grada ili upravljanje vašom dnevnom rutinom nikada nije bilo lakše, a svoj automobil možete puniti bilo gdje i bilo kada.

EV ROUTING: povezani navigacijski sustav s tehnologijom EV Routing daje vam mogućnost planiranja rute s naznakom svih zaustavljanja koja su potrebna za punjenje i koliko će vremena trajati. Sustav je u stvarnom vremenu povezan s više od 600.000 stanica za punjenje diljem Europe i nudi izbor najprikladnijeg mjesta za punjenje za vašu rutu i planiranje zaustavljanja.

Ponuda modela

IBRIDA i ELETTRICA s tri paketa za vrhunsku TEHNOLOGIJU, EKSKLUZIVNOST ili SPORTSKI DOŽIVLJAJ

Alfa Romeo JUNIOR predstavlja strategiju ponude modela koja kupcima olakšava konfiguraciju. JUNIOR se nudi s četiri pogonska sklopa: IBRIDA sa 100 kW (136 KS), Q4 IBRIDA sa 100 kW (136 KS), ELETTRICA sa 115 kW (156 KS) i ELETTRICA VELOCE sa 206 kW (280 KS). Tri opcijska paketa upotpunjuju ponudu: Techno, za najbolje specifikacije u pogledu sigurnosti, tehnologije i funkcionalnosti, kao što su autonomna vožnja 2. razine, električno pokretani poklopac prtljažnika bez korištenja ruku, LED matrix prednja svjetla i povezana navigacija s virtualnim asistentom.

Premium, za najbolju udobnost i ekskluzivnost, zahvaljujući unutrašnjosti u kombinaciji eko-kože i tkanine, električno namjestivom vozačevom sjedalu s funkcijom masaže, unutrašnjem ambijentalnom osvjetljenju te aluminijskim papučicama i kick pločicom. Sport koji po definiciji nudi naglašeni sportski duh sa Sabelt sjedalima, presvlakama i oblogama od alcantare i sportskim vanjskim značajkama.