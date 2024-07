Proizvodnja u Petrokemiji mogla bi početi 1. rujna

Proizvodnja mineralnih gnojiva u Petrokemiji Kutina mogla bi početi 1. rujna, kaže sindikalac Željko Klaus, ističući zadovoljstvo radnika tom najavom, ali i njihovu zabrinutost sporošću u postizanju međudioničarskog ugovora između Vlade i većinskog vlasnika, turske grupacije Yildirim.

U Petrokemiji radnici s nestrpljenjem čekaju početak proizvodnje. Ovog proljeća je obavljen remont te je uprava najavila početak proizvodnje 1. lipnja, simbolično kada se u Kutini obilježava Dan Petrokemije. No proizvodnja još nije počela, a uprava je na zahtjev radnika i sindikata održala sastanak s njihovim predstavnicima.

- Uprava je obećala kako će proizvodnja mineralnih gnojiva u Petrokemiji početi 1. rujna, ako ne i prije. Proizvodnja do sada nije počela zbog nepovoljnih cijena plina koji je sirovina za proizvodnju. Uprava nas uvjerava kako će bez obzira na cijenu plina, proizvodnja u Petrokemiji početi 1. rujna - rekao je predsjednik Sindikata EKN Hrvatske Željko Klaus.

U Petrokemiju i Kutinu uvukla se neizvjesnost oko budućnosti tvornice mineralnih gnojiva. Zbog toga brojni radnici razmišljaju o odlasku. Broj zaposlenih u Petrokemiji, prema zadnjim dostupnim podacima je 1050, prije godinu dana govorilo se o 1300 zaposlenih. U Gradu Kutini ističu kako su svakodnevno u kontaktu s Upravom Petrokemije, ali ni oni nemaju više informacija i tek navode kako Petrokemija uredno i na vrijeme ispunjava svoje uplate u gradski proračun.

Željko Klaus ipak je umjereni optimist.

- Izjave kako pregovori Vlade i Yildirima dobro napreduju i idu u pravom smjeru, daju nadu. Ali, tako je bilo i u najavi dokapitalizacije - dodaje.

Sindikalci u Petrokemiji pozdravljaju inicijativu 16 oporbenih zastupnika za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o propustima u dokapitalizaciji Petrokemije u kojoj je država uplatom 12 milijuna eura svoj udio u vlasništvu s 45 smanjila na oko 20 posto, ali boje se da vrijeme curi.

- Nemamo vremena. Ako se i formira to povjerenstvo to će biti u kasnu jesen, a to je kasno. Uostalom, kad je neko istražno povjerenstvo bilo što riješilo i dalo jasne odgovore? - pita Klasu, koji je prvi upozorio na propust u dokapitalizaciji Petrokemije.

Smatra kako je puno važnije što prije usuglasiti međudioničarski ugovor ili provesti novu dokapitalizaciju kako bi država stekla kontrolni paket u Petrokemiji.