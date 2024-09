Prosječna neto plaća za srpanj 1.315 eura, plaću manju od prosječne ima oko dvije trećine zaposlenih

Prosječna isplaćena neto plaća za srpanj u pravnim osobama iznosila je 1.315 eura, što je nominalno za 15,2 posto, a realno za 12,7 posto više nego u srpnju lani, dok je u odnosu na lipanj prosječna plaća zadržala istu razinu, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS).

Prema podacima DZS-a, najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za srpanj isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.248 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 856 eura.

U proizvodnji odjeće za srpanj je isplaćena i najniža prosječna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama, 1.111 euro, dok je najviša od 3.290 eura također bila u djelatnosti zračnog prijevoza.

Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1.130 eura, a medijalna bruto plaća 1.537 eura.

S plaćom do tisuću eura gotovo 40 posto zaposlenih, oko dvije trećine prima manje od prosjeka

Detaljnija raspodjela plaća prema visini pokazuje da je gotovo 40 posto zaposlenih u pravnim osobama s plaćom do tisuću eura, jer je granica četvrtog decila 1.008 eura. Do 905 eura je 30 posto, a s plaćom do 815 eura 20 posto zaposlenih. Deset posto ima plaću do 741 eura.

Detaljniji podaci pokazuju i da plaću manju prosječne ima oko dvije trećine zaposlenih u pravnim osobama.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvih sedam mjeseci ove godine iznosila je 1.299 eura, što je nominalno za 15,4, a realno za 11,6 posto više nego u istom razdoblju 2023. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, viša je bila i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, nominalno za 15,5, a realno za 11,7 posto, s iznosom od 1.793 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj je iznosila 1.821 euro, što je realno više za 12,7 posto u odnosu na godinu ranije, ali i 0,1 posto više nego za lipanj.

DZS pritom navodi da su u srpnju 2024. bila prosječno 182 plaćena sata, što je u odnosu na lipanj manje 14,5 posto više. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za srpanj 2024. iznosila je 7,07 eura, što je u odnosu na lipanj 2024. za 12,1 posto manje, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 6,3 posto više.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za srpanj 2024. iznosila je 9,79 eura, što je u odnosu na lipanj 2024. za 11,9 posto manje, a u odnosu na isti mjesec prošle godine za 6,4 posto više.