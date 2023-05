Prva međunarodna NFT izložba: Zagreb staje uz bok Parizu, New Yorku i Berlinu

Prva međunarodna NFT izložba u Hrvatskoj održat će se u lipnju u sklopu WEB3 Tales konferencije u Muzeju suvremene umjetnosti u organizaciji udruge Alice in Blockchains. Izložba ‘Techno Healing – Finding Resilience and Well-Being in a Digital World‘ mjesto je gdje digitalni umjetnici istražuju teme feminizma, nebinarnosti, zdravlja i samopomoći u digitalnom dobu.

– Ova izložba naglašava teme wellnessa i feminizma, koje su posebno relevantne u svijetu u kojem kapitalizam koristi obećanje ženskog zdravlja i ljepote kroz aplikacije, trackere i upute za meditiranje, u kojima se od nas očekuje da postanemo najbolje verzije sebe – naglasila je kuratorica Petra Tomljanović, članica udruge Alice in Blockchains koja uz Go2Digital kao partnera organiziraju ovu izložbu.

Postavom pozivamo gledatelje da postanu dijelom budućnosti i dijelom brzo rastućeg svijeta digitalnih umjetničkih djela, te je prilika za ukazati na inovacije i podršku umjetničkih djela koja su izvan okvira tradicionalnih medija. Izložba će, stoga biti postavljena na ekranima partnera Go2Digital.

– When Art meets technology - Go2Digital voli reći da podržava i jedno i drugo, a naročito kada su tehnologija i umjetnost - jedno. Sami okupljamo raznoliku skupinu digitalnih umjetnika i svakodnevno razmišljamo o digitalnom dobu u kojemu povezujemo, stvaramo, izlažemo, interpretiramo i učimo kroz ekrane i uz njihov pomoć – izjavio je Edin Pašalić, partner izložbe i izvršni direktor Go2Digitala.

Korištenjem različitih medija, uključujući digitalnu umjetnost, poeziju i interaktivne instalacije, umjetnici će ponuditi nove perspektive na načine na koje tehnologija i društvene mreže mogu osnažiti i štetiti ženama. Izložba će se usredotočiti na nekoliko ključnih tema, uključujući iskustvo života u svijetu dominiranom plastikom i silicijem, ulogu drevne mudrosti u osvjetljavanju tamnih uglova budućnosti i značenje majčinstva u svijetu umjetnih maternica i laboratorijski uzgojenih mozgova. Izložba će predstaviti različita umjetnička djela, uključujući statične slike, videozapise i interaktivne elemente koji pozivaju gledatelje da se na osoban način angažiraju s temama izložbe.

NFT je izvanredan umjetnički medij i instrument decentralizacije

NFT omogućuje umjetnicima oblikovanje kreativne ekonomije oko njihovog stvaranja. Na taj način se izbjegava tradicionalno umjetničko tržište koje su dugo kontrolirali posrednici poput galerija, agenata i drugih. Sada su umjetnici ovlašteni za direktni kontakt s kolekcionarima.

Kuratorica ove jedinstvene izložbe bit će Petra Tomljanović, a svoje radove će izložiti: Gretchen Andrew, Carla Gannis, Lauren Moffatt, Mieke Marple, Rory Scott, Sasha Stiles, Anna Fries, CROSSLUCID, Tanja Vujinović.

– Stvaranjem umjetnosti koja istražuje teme otpornosti, dobrobiti i brige o sebi, možemo pomoći u suzbijanju ovih negativnih učinaka i pružiti ljudima alate za suočavanje i napredak u digitalnom dobu. Nadalje, korištenjem NFT-ova za provjeru autentičnosti i distribuciju ove umjetnosti, možemo pomoći uspostaviti njezinu vrijednost i važnost u svijetu umjetnosti, osiguravajući da dopre do šire publike i pridonese širem razgovoru o sjecištu tehnologije, umjetnosti i ljudskog iskustva – izjavila je umjetnica Rory Scott o NFT tehnologiji u umjetnosti.

Osim umjetnika i izložbe, konferencija Web3 Tales u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti okupit će se niz istaknutih svjetskih stručnjaka koji će raspravljati o revoluciji u načinu na koji će internet i ekonomija oko interneta funkcionirati u budućnosti, poput organizacija kao što su Fireblocks, MakerDAO, Unchain, DiscoXYZ, Soulverse, Qlindo, Blockchain Game Alliance, a uz veliku podršku Base58, Blank HQ, Chainsafe, Near Balkans, Go2Digital, LAQO, LostHex, Size, Neuralaba te brojnih drugih.

Činjenica da konferenciju WEB3 Tales organiziraju isključivo žene, i to članice Alice in Blockchains, čini ovu konferenciju posebnom. Udruga Alice in Blockchains predana je unapređenju uloge žena u tehnologiji i jačanju doprinosa žena u stvaranju budućnosti interneta koji se krije iza naziva Web 3.