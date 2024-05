Prvi ugljično neutralni festival poslao jasnu poruku: Svaki pojedinac, organizacija i kompanija mora dati svoj doprinos u očuvanju planeta

Četvrto izdanje Greencajt festivala, održano od 23. do 25. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu, privuklo je čak 3500 posjetitelja tijekom tri dana ispunjenih predavanjima, panelima i inspirativnim pričama. Više od 70 predavača, stručnjaka iz ESG sektora iz regije i svijeta, raspravljalo je o ključnim temama vezanim uz održivost, klimatske promjene i energetske izazove, dok su posjetitelji, uz panele i predavanja, imali priliku uživati u različitim sadržajima koji su organizatori pripremili u expo zoni festivala.

Među najpopraćenijm predavanjima bilo je ono Bena Foglea, istraživača, novinara i avanturista, koji je podijelio svoja iskustva s putovanja diljem svijeta i potaknuo publiku na održiviji način života te istaknuo: ‘Ključ je u malim promjenama - ne živim u brvnari, ali živim jednostavnim životom. Svojim svakodnevnim postupcima pridonosim održivoj budućnosti. Ne trebamo težiti savršenstvu jer ako krenemo tim putem možemo izgubiti nadu‘.

Marc Buckley, savjetnik UN-a, svojim predavanjem naglasio je važnost revitalizacije planeta, dok je Douglas McMaster, vlasnik prvog zero-waste londonskog restorana SILO u kojem ne postoji kanta za otpad, govorio o inovativnim pristupima u ugostiteljstvu te je predstavio sustav u kojem se svaka namirnica u potpunosti iskoristi, a sve sirovine recikliraju. Kako domaći restorani, ali i domaća prehrambena industrija postiže održivost govorilo se na panelu "Feeding the Future: Što serviramo na tanjuru budućim generacijama?" na kojemu su sudjelovali Daniel Šturm iz Kauflanda, Dajana Mrčela iz Zvijezde, Dario Kožul iz Biomanije, Matija Žulj iz Agrivija te Mario Mandarić iz restorana Noel.

- U današnjem svijetu ključna je edukacija potrošača. To se vidi po turističkoj sezoni. Gosti koji dolaze u Hrvatsku sve više kupuju isključivo lokalne, sezonske namirnice za koje znaju od kuda dolaze. Naši potrošači još nisu toliko osvješteni, ali svojim programima radimo na tome da osiguramo da svaka kupovina bude mudro odabrana i da ima stvaran utjecaj - rekao je Daniel Šturm, član uprave Kauflanda.

Poseban naglasak festivala stavljan je na važnost integracije novih tehnologije u sve ESG procese. Tehnološki paneli na festivalu obuhvatili su teme poput razvoja održivih digitalnih aplikacija, korištenja AI tehnologije za borbu protiv klimatskih promjena i implementacije pametnih rješenja u urbanoj infrastrukturi. Posebno se istaknuo Gorjan Jovanovski, kreator najveće svjetske platforme klimatskih podataka EarthCare.ai, dok su domaći stručnjaci Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, Nikola Dujmović, predsjednik Uprave SPAN-a i Jan Štedul iz Mindsmithsa na panelu “The Elephant(AI)nt is in the room! Who has the key” zaključili da umjetna inteligencija ima veliki potencijal da transformira način na koji živimo i radimo, ali zahtijeva pametno upravljanje i pažljivo razmatranje njene etičke i društvene dimenzije.

- Kjučno je postavljati prava pitanja i osigurati da AI sustavi budu etični, održivi i pouzdani partneri. Samo kroz pažljivu regulaciju i odgovorno korištenje možemo osigurati da AI doprinese boljoj budućnosti za sve nas - istaknuli su Samah El Hage, futuristica tehnologije i Paolo Nardi Fernandez, stručnjak za promjene u području umjetne inteligencije na predavanju „Budućnost tehnologije: može li AI razmišljati “zeleno”.

- Više birajte, kupujte manje i učinite da vrijedi - poruka je koju je s pozornice poslala Marina Spadafora, fair fashion ambasadorica održive mode i dobitnica UN nagrade „Women Together“.

- Proizvodnja odjeće povećala se za 400 posto u posljednjih 20 godina zbog brze mode, koja je postala drugi najveći zagađivač na svijetu, odmah nakon naftne industrije. Na godišnjoj razini, nastane 92 milijuna tona tekstilnog otpada, a poliesteru, materijalu koji se najviše proizvodi, treba najduže da se razgradi - istaknula je Spadafora koja se već godinama zalaže za pravednu i održivu modu, a čije predavanje se održalo pod pokroviteljstvom Perwolla.

Među bitnim govornicima tijekom ova tri dana bili su ekolozi, aktivisti, stručnjaci za obnovljive izvore energije i predstavnici vodećih organizacija za zaštitu okoliša poput dr. Wasima Sarwara Dilova iz Rimac Energy, dr. Lučke Kajfež Bogataj, dobitnice Nobelove nagrade za mir i vodeće stručnjakinje za klimatske promjene, Helen Carlström iz EON-a, Violete Bulc, globalne predsjednica G100 WWEF-a i bivše dopredsjednice Slovenije, Noe Van Hulst, povjerenik za vodik Ministarstva gospodarstva i klimatske politike Nizozemske, Connie Hedegaard, bivša danska ministrica zaštite okoliša, Soren Hermansen, direktor Samso energetske akademije i mnogi drugi.

Interesantno je bilo i predavanje Gorana Milića, putopisca i nagrađivanog novinara koji je oduševljenoj publici prenio svoja iskustva s posljednjeg putovanja Japanom. Na iznimno zanimljivom panelu “Personal stories, collective future” powered by Europski parlament, Goran Milić, Damir Urban i Kaja Pavličić podijelili su svoja viđenja budućnosti kroz oči tri različite generacije.

Greencajt je ujedno i prvi ugljično neutralni festival, koji je u suradnji s Raiffeisen bankom i programom co2mpensating by planting, odlučio izmjeriti emisije stakleničkih plinova s ciljem postizanja ugljične neutralnosti. Naime, rezultati mjerenja bit će objavljeni za nekoliko tjedana, a višak emisija bit će kompenziran sadnjom drveća u onom mjeri koja je potrebna kako bi se neutralizirao ugljični otisak. Greencajt festival 2024. završio je koncertom Damira Urbana organiziranog u suradnji s OTP bankom te s jasnom porukom o važnosti ulaganja u održivu budućnost i postizanja balansa između očuvanja prirodnih resursa koje trošimo i ekonomskog napretka. Sve informacije o festivalu i nadolazećim događanjima dostupne su na www.greencajt.hr, kao i na društvenim mrežama festivala - FB, IG profilima.