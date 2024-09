Rangirano 99 najuspješnijih srednjih poduzeća na listi portala Financije.hr

Portal Financije.hr na temelju podataka vodeće bonitetne kuće CompanyWall Business i ove godine bira 99 najuspješnijih u kategoriji srednjih poduzeća koja posluju u Hrvatskoj U izbor najuspješnijih uvrštena su samo poduzeća koja su najmanje dvije godine ispunjavala kriterije za svrstavanje u kategoriju srednjih i koja su u tom razdoblju poslovala pozitivno.

Po mišljenju brojnih ekonomista, srednja poduzeća predstavljaju glavne nositelje ekonomskog razvoja gospodarstva jedne zemlje, pa je to sektor koji na pravi način promiče privatno vlasništvo i poduzetničke vještine.

Prema podacima FINA-e, u 2023. godini poslovalo je ukupno 1989 srednjih poduzeća. Ova poduzeća definirana su važećim Zakonom o računovodstvu kao ona koja nisu mala grupa poduzetnika i koja na datum bilance matičnog društva na konsolidiranoj osnovi ne prelaze granične pokazatelje u dva od tri uvjeta i to ukupno imovina do 25.000.000,00 eura, neto prihod do 50.000,00 eura i prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine ne prelazi 250 radnika.

Srednja poduzeća, kao i mala, često se koriste kao sinonimi za privatni sektor i poduzetništvo te predstavljaju okosnicu gospodarskog razvoja zemlje. Nerijetko takva poduzeća odlučujuće utječu na postizanje bolje konkurentnosti, a time i na konkurentnost cjelokupnog gospodarstva.

U Hrvatskoj su u 2023. godini, srednja poduzeća ostvarila su 32,8 milijardi eura ukupnih prihoda, od čega je 99 onih koje su ponijele titulu najuspješnijih, prema podacima CompanyWalla, ostvarilo prihod od 5.833.359.500 eura.

GA Croatia, koja je generalni zastupnik za Renault, Daciu i Nissan, ove se godine našla na vrhu liste 99 najuspješnijih srednjih poduzeća u Hrvatskoj portala Financije.hr. Prema podacima preuzetima s CompanyWalla, GA Croatia lani je ostvarila prihod od 269.658.660 eura uz dobit veću od tri milijuna eura. Komparativna prednost u odnosu na druga poduzeća ogleda se u fleksibilnosti, odnosno brzoj prilagodbi prisutnim promjenama i brzini reagiranja na aktualne zahtjeve tržišta.

Uzimajući u obzir da su prošle godine u prosjeku imali 49 zaposlenih, to daje dodanu vrijednost po zaposlenom od čak 62.742 eura. GA Croatia također ima veliki indeks rasta na godišnjoj razini, što je rezultiralo povećanjem prihoda za 75 posto.

Iznimno snažan rast poslovanja posljednjih godina ostvarila je tvrtka HAVI Logistics koja se našla na drugom mjestu od 99 najuspješnijih portala Financije.hr. Ova je tvrtka u 2021. godini imala 55.777.428,86 eura prihoda, koje su u samo dvije godine poslovanja uspjeli udvostručiti pa su u 2023. godini iznosili 104.890.993,67 eura, pokazuju podaci analitičkog partnera portala Financije.hr, CompanyWall Businessa.

Treće mjesto prema ljestvici najuspješnijih portala Financije.hr zauzela je Logista d.o.o. s ukupnim prihodom od 89.495.147 eura, a među najuspješnijima je i hrvatska podružnica njemačkog giganta Lufthanse, Deutsche Lufthansa AG s prihodom od 45.495.723,67 eura i samo šest zaposlenih ostvarilo je najveću dodanu vrijednost po zaposleniku od nevjerojatnih 7.241.972 eura.

Pogledajte koja su se još poduzeća našla na listi 99 najuspješnijih srednjih poduzeća u Hrvatskoj u 2023. godini: