Raspršene su iluzije i velika očekivanja u Cofaceovom najnovijem Barometru rizika

Godina 2023. započela je s velikim entuzijazmom, ali po svemu sudeći neće biti godina kakvu je većina očekivala. Prva polovica godine učvrstila je neka od naših uvjerenja:

ne, inflacija se neće spontano i bezbolno vratiti na ciljanih 2 posto u razvijenim zemljama;

ne, potezi središnjih banaka do kraja godine neće se puno razlikovati od njihovih sadašnjih poteza;

i ne, jednostavno ukidanje zdravstvenih ograničenja neće omogućiti Kini da igra ulogu saveznika u globalnom gospodarstvu.

Dvije bitne činjenice koje je tržište zaboravilo također su došle do izražaja - pristup obilnoj, jeftinoj energiji ostaje ključan za funkcioniranje globalnog gospodarskog sustava, a monetarna politika ima izravnije učinke na vrednovanje imovine i financijsku stabilnost nego na maloprodajne cijene.

Gospodarski izgledi i dalje su usko povezani s inflatornim kretanjima i odgovorom središnjih banaka, a naše su prognoze podložne nizu negativnih rizika, uključujući opskrbu energijom i kreditima.

U tom kontekstu, Coface je korigirao ocjene svojih procjena po zemljama, podigavši 13 i smanjivši 2, te 26 promjena sektorskih rejtinga (13 reklasifikacija i 13 snižavanja). Oni naglašavaju značajno poboljšanje izgleda, ali okruženje koje ostaje vrlo izazovno i neizvjesno.

Potvrđena je otpornost globalne ekonomije, ali izgledi ostaju turobni

Podaci o rastu s početka godine za glavna gospodarstva potvrdili su da se osjećaj recesije zasad povukao (osim u Njemačkoj). Nekoliko je razloga za to. Prvo, Europa je uspjela izbjeći prekid opskrbe energijom. Drugo, otpornost gospodarstva je proizašla iz porasta potrošnje u Sjevernoj Americi i Kini. Konačno, gospodarstva u razvoju također su potvrdila svoju otpornost. Sve nas je to navelo da povisimo našu prognozu rasta globalnog gospodarstva u 2023. na 2,2 posto.

Ovi različiti čimbenici odražavaju se u našim procjenama za zemlje, s 13 povećanja rejtinga, koja se uglavnom odnose na zemlje u razvoju. 7 od 13 podignutih ocjena sektora odnosi se na prometni sektor, koji ima koristi od porasta turizma i popuštanja napetosti u opskrbnim lancima.

Unatoč tome, gospodarski izgledi i dalje su loši i za 2023. i za kasnije, osobito u razvijenim gospodarstvima. Naša prognoza (rast od 2,3 posto za 2024.) sugerira da se globalni rast vjerojatno neće značajno oporaviti. Stagnacija globalnog gospodarstva nastavit će se, uz nastavak slabosti u SAD-u, stidljiv oporavak u Europi i manji rast standarda prije pandemije u Kini.

Inflacija u padu, ali još uvijek je neizvjesno

Na popisu glavnih rizika za nadolazeće mjesece i dalje je visok rizik od inflacije. Potvrđen je "mehanički" pad inflacije u prvoj polovici godine, budući da posljedice sukoba u Ukrajini na cijene energije blijede u većini gospodarstava. S druge strane, potvrđeni su i signali o ukorijenjenoj inflaciji, pri čemu se temeljna inflacija stabilizirala na visokim razinama u Eurozoni, UK-u i SAD-u.

I dalje su mogući ponovni inflatorni pritisci. Oporavak Kine još nije dosegao svoj puni potencijal i vjerojatno će izvršiti pritisak na opskrbu plinom. U međuvremenu, tržište nafte je zategnutije nakon najava OPEC+ o smanjenju proizvodnje. Organizacija je povukla s tržišta ekvivalent od oko 3,7 posto globalne potražnje. Za sada zadržavamo našu prognozu godišnjeg prosjeka od oko 90 USD/barelu.

Osim cijena energenata, vrijedi pratiti i poljoprivredne proizvode. Iako se njihov pad posljednjih mjeseci nije nužno prenio na potrošačke cijene, već se pojavljuju novi rizici rasta. Uz rusko-ukrajinski sukob, koji će nastaviti vršiti pritisak, čini se da je klimatski fenomen El Niño na pomolu od druge polovice 2023. Mogao bi utjecati na proizvodnju i cijene u razdoblju 2023.-24., s višim temperaturama i intenzivnim nedostatkom vode u nekim dijelovima svijeta.

Pooštreni uvjeti kreditiranja i daljnji rast insolventnosti poduzeća

Učinci monetarnog pooštravanja na inflaciju posljednjih mjeseci, bez presedana, tek će se uvelike vidjeti, osobito u pogledu cijena usluga. Potonji još uvijek rastu na razinama koje su teško kompatibilne s ciljanom inflacijom od 2 posto. Ipak, neke od glavnih središnjih banaka odlučile su pauzirati dizanje stopa, počevši od Bank of Canada, Reserve Bank of Australia i, vjerojatno, FED-a. Suprotno tome, Bank of England će vjerojatno ponovno podići svoju stopu, a ECB će vjerojatno biti prisiljena povisiti je na sljedećim sastancima.

Pauze u povećanju stopa trebale bi omogućiti procjenu učinka radnji poduzetih tijekom prošle godine. Doista, turbulencije u bankarskom sektoru mogu pobuditi zabrinutost oko kreditne stiske, koja je već vidljiva. Usporavanje novih zajmova kućanstvima i poduzećima, koje povlači domaću potražnju, gospodarsku aktivnost i, u konačnici, inflaciju, također govori u prilog opreznom stavu središnjih banaka.

U nadolazećim mjesecima poduzeća će se morati suočiti s nepovoljnim okruženjem viših cijena i strožih kreditnih uvjeta, kao i slabom domaćom potražnjom. Osim toga, nakon ukupnog povećanja marži u 2022., poduzeća će vjerojatno doživjeti pad svoje operativne profitabilnosti pod kombiniranim učincima postupnog pada temeljne inflacije i rastućih jediničnih troškova rada. Nagli porast broja insolventnosti poduzeća od početka godine u većini naprednih gospodarstava vjerojatno će se nastaviti, pa čak i intenzivirati, u nadolazećim mjesecima.

Gospodarstva u razvoju nastaviti će pokretati globalni rast, ali i dalje ostaju ranjivi

Dok će napredna gospodarstva zabilježiti pad rasta 2024., zemlje u nastajanju bi trebale ubrzati, s rastom od 3,9 posto, svoju najsnažniju ekspanziju od 2018. Glavni čimbenik bit će postupni oporavak kineskog gospodarstva, što će pogodovati izvoznicima roba. Drugi čimbenik je pauza u Fed-ovom monetarnom ciklusu stezanja.

Coface stoga povećava ocjene za zemlje izvoznice energije kao što su Saudijska Arabija, Katar, Nigerija i Kazahstan. U međuvremenu, Malazija i Filipini, koji će imati koristi od priljeva kineskih turista, vraćaju se svojim procjenama prije pandemije. Međutim, treba naglasiti da je pooštravanje globalnih uvjeta financiranja dovelo mnoge zemlje u opasnost od neispunjavanja obveza. Egipat je ocjena snižena u 2022., a Gani prošle veljače. Na isti način, u ovom kvartalu snižavamo rejting Kenije i Bolivije.