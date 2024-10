Robert Križanović (GEALAN): Stvaramo okvir za svijet prozora – inovativan, održiv i orijentiran na kupca

Nakon dvadeset godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj i regiji tvrtkin je cilj i dalje svojim proizvodima i uslugama oduševiti ljude. ‘Vjerujem‘, kaže Robert Križanović, ‘da će nas to dovesti do pozicije vodećeg dobavljača u cijeloj regiji‘

Osnovan 2004. kao trgovačko društvo u vlasništvu najvećega njemačkog proizvođača sustava za izradu prozora i vrata iz PVC materijala GEALAN Fenster Systeme Gmbh sa sjedištem u Sesvetama, GEALAN je ubrzo postao uspješan regionalni logistički i prodajni centar koji posluje na područjima Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije. Kako im uspijeva i nakon dvadeset godina poslovanja u regiji zadržati jednu od vodećih pozicija prema prodaji i snazi brenda sustava za prozore i vrata te planovima za budućnost, razgovarali smo s tvrtkinim direktorom Robertom Križanovićem.

Za početak, recite nam nešto o sebi, o svojim poslovnim iskustvima. Koliko ste dugo na današnjoj poziciji u tvrtki, kako je izgledao vaš put do uspjeha.?

– Prva iskustva u ovoj industriji stekao sam u proizvodnji PVC građevne stolarije, u kojoj sam radio od 2001. Naučio sam mnogo i stekao vrijedna iskustva na poslu koji sam obavljao kao voditelj proizvodnje. Za GEALAN sam počeo raditi sredinom 2003. na poslovima tehničke potpore kupcima. Nakon otvaranja poduzeća GEALAN d.o.o. 2004. nastavio sam raditi isti posao do kraja godine, a onda sam dobio mjesto voditelja Odjela logistike. Direktor poduzeća bio je gospodin Ivica Maurović. On je zaslužan za to što je poduzeće GEALAN d.o.o. otvoreno u Hrvatskoj. Vrlo brzo postigli smo iznimno dobre rezultate u poslovanju. Potencijal koji ima gospodin Maurović prepoznali su i u matičnoj kući GEALAN Fenster Systeme GmbH u Njemačkoj pa su ga 2009. pozvali da bude član Uprave zadužen za prodaju i marketing, a ja sam dobio poziciju direktora GEALANA d.o.o.

Kako je i kada počeo GEALAN u Hrvatskoj?

– Ivica Maurović​ počeo je raditi za GEALAN 2002. kao prodajni predstavnik. Godine 2003.​ pozvao me da mu se pridružim i da se bavim tehničkom potporom kupcima. Posao se dobro razvijao i Maurović je predložio matičnoj kući u Njemačkoj da otvorimo poduzeće u Hrvatskoj. Tako je 1. srpnja 2004. otvoren GEALAN d.o.o., a mi smo dobili odgovornost za tržišta Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije. Počeli smo s timom od deset zaposlenika, a danas nas je 37.

Tvrtka u Hrvatskoj posluje dvadeset godina. Što biste istaknuli kao najveći dosadašnji uspjeh, a što kao glavne ciljeve u skoroj budućnosti poslovanja?

– Kada smo otvorili poduzeće u Hrvatskoj, GEALAN je bio relativno nepoznat brend u svijetu PVC profila i građevne stolarije. Na tržište smo ušli kao posljednji od svih zapadnoeuropskih poduzeća iz svoje industrije. Vrlo brzo postali smo najveći pojedinačni dobavljač PVC sustava profila u Hrvatskoj i izgradili najjači brend. Taj položaj držimo i danas, što je jako velik izazov svih ovih godina. Što se budućnosti tiče, imamo jasno definiranu viziju, a to je oduševiti ljude. Zajedno stvaramo okvir za svijet prozora – inovativan, održiv i orijentiran na kupca. Želimo svojim proizvodima i uslugama zbilja oduševiti ljude, stoga vjerujem da će nas to dovesti do pozicije vodećeg dobavljača u cijeloj regiji za koju smo zaduženi.

Kakvi su kupci u Hrvatskoj, što ih najviše zanima pri kupnji vašeg asortimana?

– Kupci u Hrvatskoj prije svega su odvažni i vrijedni poduzetnici. Uvjeti poslovanja nisu jednostavni, ali oni su tijekom svih ovih godina uspjeli izgraditi respektabilna poduzeća i podignuti cijelu branšu na visoku razinu kvalitete. Ponosni smo jer smo tijekom dvadeset godina zajedno sa svojim kupcima sudjelovali u tom procesu. Imamo širok asortiman proizvoda u kojem svaki naš kupac može pronaći one najbolje za sebe i svoje krajnje kupce, ali isto tako pouzdanu potporu u različitim segmentima poslovanja, koja našim kupcima mnogo znači.

Po čemu se vaša tvrtka i ponuda razlikuju od postojećih na tržištu?

– Proizvod po kojem smo jedinstveni na tržištu jest GEALAN-acrylcolor. Proizvodimo ga već više od četrdeset godina procesom koekstruzije. Poseban je zbog kvalitetne površine profila koja je mnogo otpornija na vremenske utjecaje, lako se održava, otpornija je na ogrebotine, boja joj je postojana. Nudimo ga u širokoj paleti boja, stoga se mogu zadovoljiti različiti uvjeti današnjih modernih objekata kad je u pitanju boja fasade.

Jeste li zadovoljni svojom karijerom u tvrtki, jeste li vi i vaš tim ispunili sva svoja očekivanja?

– Vjerujem da je bez dobrih suradnika nemoguće napredovati ili ostvariti dobar rezultat. Ja imam sreću što radim s izvrsnim suradnicima, svojim kolegicama i kolegama. Zajedno smo, kao tim, izgradili ovo poduzeće. Prošli smo i kroz teška vremena, međusobno se podupirali i pomagali jedni drugima, zajedno učili, stjecali iskustva i napredovali da bismo danas bili ovdje gdje jesmo. U ovih dvadeset godina napravili smo čak i više od onoga što smo očekivali. Tim koji imam daje mi za pravo da u budućnosti očekujem još više.

S obzirom na to da je riječ o odgovornoj poziciji i velikim očekivanjima, je li posao za vas i danas zadovoljstvo ili se često suočavate sa stresnim situacijama?

– Smatram da sam sretan čovjek jer mogu reći da radim posao koji zbilja volim i prema kojem osjećam strast i nakon dvadeset godina. Naravno da odgovornost donosi i stresne situacije, ali ipak svaki dan pronađem barem jednu stvar u poslu zbog koje sam zadovoljan.

Tvrtka iz godine u godinu postiže sve veći uspjeh. Što je ključno u tom procesu za postizanje odličnih rezultata u poslovanju?

– Unutar cijele tvrtke GEALAN njegujemo timski duh, povjerenje, otvorenu komunikaciju, profesionalnost i poštovanje. To su vrijednosti prema kojima radimo, kako unutar svojeg tima tako i prema kupcima. To je ključno za uspjeh, zato ćemo i dalje razvijati te vrijednosti.

Što biste izdvojili od ponude proizvoda i što ste novo predstavili kupcima?

– Već sam spomenuo naš jedinstveni proizvod GEALAN-acrylcolor koji izrađujemo na različitim sustavima profila. Svakako bih izdvojio cijeli sustav S9000 sa svojim posebnostima, GEALAN-LUMAXX, GEALAN-FUTURA i podizno-klizna vrata. Tržište je izvrsno prihvatilo naš sustav GEALAN-LINEAR te klizni sustav GEALAN-SMOOVIO. U sustav GEALAN-KUBUS ugradili smo sve svoje posebnosti i inovacije: GEALAN-acrylcolor, suho statičko ostakljivanje krila s pomoću ljepljive trake STV i dodatnu izolacijsku pjenu u profilima IKD. Zadnji novi proizvod koji smo predstavili jest sustav GEALAN-KONTUR s modernim dizajnom, koji osim izvrsne toplinske i zvučne izolacije ima i izvrsna protuprovalna svojstva.

Što vam je važno u poslovanju s tvrtkama koje vas prate od početka? Koji su vam najvažniji projekti i kupci te najvažniji suradnici?

– Nama u tvrtki GEALAN jako je važno fokusirati se na potrebe kupaca i izgraditi dobar odnos s njima. Jako smo ponosni na to što smo uspjeli pronaći velik broj kupaca s kojima dijelimo zajedničke vrijednosti i na njima gradimo čvrste odnose te tako prevladavamo sve teškoće. S ponosom mogu reći da imamo kupce koji su počeli raditi s GEALANOM i prije nego što smo otvorili poduzeće u Hrvatskoj. To su PONISTRA iz Biorina, IZODAL iz Kaštel Sućurca, A.B.S. iz Pićna, TRES FILIAS iz Sesveta, STOLARIJA BROD iz Slavonskog Broda, EURO PROZO iz Novog Vinodolskog, THERMO iz Prištine s Kosova, LIBERTA KOM iz Tetova u Makedoniji, INGPLAST iz Cazina u BiH te BRAVARIJA MARIĆ iz Ljubuškog u BiH. S nama već dvadeset godina posluje i poduzeće IKS FENSTER iz Sesveta. S ponosom ističemo i kupca koji je u petnaest godina naše suradnje ostvario rast za više od dvadeset puta. To je poduzeće SKELIN MONT iz Šibenika, koje je sada jedan od najvećih proizvođača građevne stolarije u Hrvatskoj.