Sabor potvrdio Vlajčića za novog ministra poljoprivrede

Vlajčić je najavio da će se u prvim danima kao ministar baviti Hrvatskim šumama

Sabor je u utorak glasovima 76 zastupnika vladajuće većine izglasao Davida Vlajčića (DP) za novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te potpredsjednika Vlade, a svog nasljednika podržao je i Josip Dabro koji je ranije glas uvjetovao smjenom u Hrvatskim šumama.

Uz negodovanje oporbe Vlajčić iz redova Domovinskog pokreta dobio je dovoljno glasova podrške te je izglasan za novog ministra.

Za Vlajčića, koji je do ovog imenovanja obnašao funkciju državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva, glasalo je 76 zastupnika tanke vladajuće većine u koju se kao presudna 76. ruka svrstao i Dabro. ‘Protiv‘ je glasalo 66 oporbenih zastupnika.

- Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak RH - pročitao je tekst prisege predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a Vlajčić i prisegnuo na novu dužnost.

Prva stvar - Hrvatske šume

Jasna je poruka poslana i na tom tragu ćemo se time baviti u prvim danima, poručio je Vlajčić nakon što ga je Sabor izglasao, a govoreći o imenovanju nove Uprave Hrvatskih šuma nakon što je Vlada aktualnu smijenila.

- Što se tiče Uprave Hrvatskih šuma, svjesni smo svi odluka Vlade, jasna poruka je poslana i na tom tragu ćemo se u prvim danima baviti time. Poruke Josipa Dabre sam ozbiljno shvatio, činjenica je da postoje određeni problemi, i sama Uprava je podnijela određene kaznene prijave, stoga od nje očekujem aktivan angažman po tom pitanju - kazao je Vlajčić govoreći o imenovanju nove Uprave nakon što je Vlada aktualnu prošlog tjedna smijenila te tvrdnjama svog prethodnika Dabre o leglu kriminala u Hrvatskim šumama.

Nije htio precizirati kada će novu Upravu i predložiti niti koga će DP predložiti za šefa Uprave.

- To je na razini koalicijskih partnera - predsjednika DP-a i HDZ-a. Razgovarat će se o imenima, ali razgovara se isključivo o stručnim osobama koje su u stanju voditi jedno takvo trgovačko društvo koje upravlja bitnim strateškim resursima. Ne bih sada o rokovima, ali nema razloga za čekanje - rekao je.

Vlajčić o Dabrinim snimkama: Podnio je svoju političku odgovornost

Vlajčić je kao strateške ciljeve naveo povećanje proizvodnje hrane, očuvanje ruralnih prostora, modernizaciju proizvodnje.

- Poseban fokus želim staviti na mlade poljoprivrednike i očuvanje OPG-ova, ne smijemo dopustiti da se bavljenje poljoprivredom i obrađivanje domaće zemlje manje isplati od konobarenja u nekoj stranoj državi - naglasio je.

Posebno ga veseli što je radio na nacrtu Zakona o grobljima kao predsjednik radne skupine, a koji je pušten u javno savjetovanje.

- Osim što se bavi uklanjanjem četničkih spomenika, Zakon dovodi i do uređenja postupanja na grobljima. Svi oni objekti koji su nekad dizani tako da veličaju agresiju na RH, bez obzira ako i ne sadržavaju nekakve natpise, bit će uklonjeni - naveo je, između ostalog.

Nije bio rječit po pitanju snimki stranačkog kolege i prethodnika Dabre koje izlaze u medije, a u kojima ga se vidi s nekoliko različitih vrsta oružja.

- Dabro je podnio svoju političku odgovornost kao možda niti jedan političar u modernoj Hrvatskoj, ne bih ništa komentirao, istraga je u tijeku. Što se tiče njegova rada, u kratkom je vremenu napravio dobre poteze i to je činjenica - istaknuo je Vlajčić.

Penava: Dabro ima moje povjerenje, većina je stabilna

S obzirom na to da je Dabro, nakon što je Vladu ucijenio time da će podržati novog ministra kao presudna 76. ruka u Saboru samo ukoliko smijeni predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, što je Vlada naposljetku proteklih dana i učinila, pa onda Dabro i glasao za Vlajčića, predsjednik DP-a Ivan Penava naglasio je da je većina stabilna.

- Ne bih mogao govoriti o nekakvoj krizi, imamo kvalitetnu suradnju, redovite sastanke, razmjenu informacija, stavova i donošenje zaključaka. Nekada se stvari dogode u danu, a nekada to potraje. Uvažavanje je jedini put da imamo stabilnu većinu i mislim da će to sve skupa (koalicija) trajati - poručio je.

Unatoč korištenju oružja, među kojima je i kalašnjikov, njegovu podršku u stranci, kazao je, i dalje ima.

- Jasno je kao dan da to nije smio napraviti, a napravio je kada nije bio ministar, zato snosi političku odgovornost. Na vlastitu inicijativu je odstupio i ne bi bio glavni tajnik DP-a da nema moje povjerenje uz, naravno, veliko neslaganje s ovim snimkama. To ponašanje nije dobro, ali je on platio političku cijenu - rekoa je.