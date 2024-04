Samsung podiže standard mobilnog AI iskustva

Svijet tehnologije neprestano se transformira i prilagođava dolaskom inovacija. Prije nekoliko godina, integracija umjetne inteligencije (AI) u našu svakodnevicu zvučala je kao znanstvena fantastika, ali danas je to stvarnost. Jedno od najuočljivijih područja primjene umjetne inteligencije je upravo u industriji pametnih uređaja. Pametni telefoni, pametni zvučnici, pa čak i pametni kućanski uređaji sve više koriste AI kako bi poboljšali svoju funkcionalnost i prilagodili se potrebama korisnika. No, umjetna inteligencija ne utječe samo na našu zabavu i praktičnost. U poslovnom svijetu, alati poput analize podataka i strojnog učenja unaprjeđuju način na koji tvrtke donose odluke i prilagođavaju se tržišnim trendovima. Od personaliziranih marketinških strategija do optimizacije proizvodnje, AI donosi nove mogućnosti za inovaciju i konkurentnost.

Galaxy AI sada je dostupan još većem broju korisnika

Uključivanjem različitih značajki umjetne inteligencije u pametne telefone otvorene su razne prilike za pojednostavljenje i unaprjeđenje uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. Pametni telefoni postali su više od sredstva za komuniciranje; oni stvaraju nove, još zanimljivije i lakše stvarnosti. Galaxy AI1, do sada prisutan u Galaxy S24 seriji, po prvi puta je dostupan i korisnicima uređaja Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 i Galaxy Tab S92.

Proljeće u znaku umjetne inteligencije

Sada možete upravljati informacijama jednostavnije nego ikad, a odgovori na sva pitanja dostupni su na dlanu ruke. Circle to Search with Google jedna je od inovativnijih AI značajki koja će poboljšati svako iskustvo. Omogućuje brzo pretraživanje informacija o onome što vidite na zaslonu, uključujući fotografije, videozapise ili tekst pomoću jednostavnog pokreta prstom ili potezom S Pen olovke. Osim jednostavnijeg pretraživanja, Chat Assist uvelike pomaže u usavršavanju tona razgovora kako bi komunikacija uvijek zvučala kako je istinski namijenjena. S alatima kao što je Note Assist možete brzo zabilježiti i podijeliti svoje misli, a bilješke su dostupne i za personalizaciju što će njihovo stvaranje učiniti još zabavnijim. Ako ste u pokretu i nemate vremena posvetiti se tipkanju, Transcript Assist pretvara govor u tekst i pomaže vam da ostanete organizirani bez napora.

Tvrtka Samsung pripremila je posebnu ponudu u kojoj kupci prilikom kupnje pametnih telefona Galaxy S24, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 ili Galaxy S23 FE dobivaju poklon paket koji uključuje fitness narukvicu Galaxy Fit3 i bežične slušalice Galaxy Buds FE. Kupnjom Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ili Galaxy Z Fold5 kupci dobivaju poklon paket koji sadrži tablet Tab A9 4/64 Wi-Fi, Galaxy Fit3 i Galaxy Buds FE. Promocija traje od 5. travnja 2023. do 5. svibnja 2024. ili do isteka zaliha.