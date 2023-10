Siniša Staničić, A1 Hrvatska: Važno je imati pristup najnovijim sigurnosnim rješenjima

Poslovni korisnici sve se više brinu o svojoj sigurnosti, a to se primjećuje zbog povećane potražnje za rješenjima koja mogu zaštititi podatke i sustave, kao i u sve većem interesu za edukaciju

Obrane od kibernetičkih napada doista nikada nije dovoljno. Tvrtke bez obzira na veličinu mogu biti mete čak i uz najviše mjere sigurnosti. Stoga Siniša Staničić, direktor odjela ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatska, naglašava da A1 osigurava uvijek nove generacije softvera i servisa za tvrtke, jer je kibernetička sigurnost danas jedan od najvećih izazova s kojima se suočavaju poslovni korisnici.

Primjećujete li da se poslovni korisnici ipak više brinu o sigurnosti?

– U posljednjih nekoliko godina kibernetička sigurnost postala je sve važnija tema za poslovne korisnike. Razlog tome su češće i sofisticiranije sigurnosne prijetnje, kao što su DDoS (distributed denial of service – raspodijeljeno uskraćivanje usluga) napadi, ransomware (ucjenjivački napad) i zlonamjerni softver. Poslovni korisnici sve se više brinu o svojoj sigurnosti, a to primjećujemo zbog povećane potražnje za sigurnosnim rješenjima, kao i u sve većem interesu za edukaciju.

Da bi zaštitili svoje poslovanje od kibernetičkih prijetnji, poslovni korisnici trebali bi implementirati adekvatna rješenja za kibernetičku sigurnost i provoditi redovite sigurnosne procjene koje će pomoći u identificiranju i rješavanju sigurnosnih propusta. Osim toga, bitno je napomenuti da su zaposlenici često najslabija karika u sigurnosti, stoga je važno da budu educirani o kibernetičkim prijetnjama i načinu kako ih prepoznati i izbjeći.

Zašto zaposlenici ostaju najslabija karika?

– Zaposlenici su često meta napadača jer imaju pristup kritičnim informacijama i resursima. Ljudska pogreška, nedovoljna edukacija i socijalno inženjerstvo neki su od glavnih razloga zašto su zaposlenici najslabija karika u svijetu kibernetičke sigurnosti. Ljudska pogreška nažalost je najčešći uzrok sigurnosnih propusta. Zaposlenici mogu kliknuti na zlonamjernu poveznicu u e-pošti, otvoriti datoteku koja sadrži virus ili podijeliti osjetljive informacije s neovlaštenim osobama.

Nedovoljna edukacija zaposlenika o sigurnosnim prijetnjama također je veliki problem. Mnogi zaposlenici nisu svjesni sigurnosnih rizika i ne znaju kako ih prepoznati i izbjeći. Napadači se često koriste lažnom e-poštom, telefonskim pozivima ili osobnim susretima da bi dobili pristup osjetljivim informacijama. Osim edukacije zaposlenika, organizacije trebaju redovito provoditi sigurnosne procjene kako bi identificirale i riješile sigurnosne propuste.

Koje nove generacije softvera i servisa za kibernetičku sigurnost osiguravate?

– Zaista je važno imati pristup najnovijim rješenjima koja mogu zaštititi podatke i sustave od sve složenijih i sofisticiranijih prijetnji. A1 Hrvatska nudi široku paletu rješenja za kibernetičku sigurnost nove generacije, uključujući i dva rješenja koja pružaju kompleksniju zaštitu. Jedno od njih je Extended Detection and Response. To rješenje pokriva zaštitu svih ključnih točaka u IT organizaciji kroz jedno rješenje, uključujući zaštitu uređaja od malwarea i virusa, mrežnu sigurnost, zaštitu web-aplikacija od cross-site scriptinga te zaštitu podataka i resursa od neovlaštenog pristupa.

Tu je i automatsko penetracijsko testiranje. To rješenje s pozicije etičkog hakera istražuje sve nedostatke u korisničkom okružju i pokušava ih iskoristiti da bi se utvrdila moguća šteta. Na kraju testiranja izrađuje se detaljan izvještaj koji ukazuje na propuste i opisuje kako ih eliminirati te daje detaljan pregled učinkovitosti korisnikovih sigurnosnih mjera.

Što ste pripremili poslovnim korisnicima u listopadu, mjesecu kibernetičke sigurnosti?

– A1 Hrvatska u mjesecu kibernetičke sigurnosti nudi niz akcijskih ponuda za svoja sigurnosna rješenja kako bi pomogla poslovnim korisnicima da poboljšaju svoju zaštitu od sve češćih i sofisticiranijih kibernetičkih prijetnji. Konkretno, automatsko penetracijsko testiranje je na popustu od 33 posto za Black-box testiranje na 50 do 500 IP adresa. Za korisnike koji žele osigurati svoje internetske linkove, koristiti se naprednom DDoS zaštitom, filtrirati neželjeni promet, a sve uz pomoć A1 stručnjaka i bez potrebe za korisničkim održavanjem i konfiguracijama, A1 Cloud Firewall na popustu je od 25 posto za prvih 12 mjeseci uz ugovornu obvezu na 12 ili 24 mjeseca.

Korisnici koji svoje podatke žele zaštititi od gubitka ili oštećenja mogu ih pohraniti u oblaku uz A1 Backup as a Service, čije je korištenje besplatno prvi mjesec, bez ugovorne obveze neovisno o broju uređaja i prostora. Da bi svi korisnički uređaji na A1 mobilnoj i fiksnoj mreži bili sigurni od virusa, zlonamjernog softvera, phishinga i cryptolockera (ransomware), A1 Net Protect besplatan je prva tri mjeseca korištenja za fiksne i mobilne korisnike, bez ugovorne obveze.

*Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska