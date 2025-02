Svjetska tržišta: Wall Street pao, azijske burze porasle, a Kina najavljuje carine

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi pali, no gubici su ublaženi u drugom dijelu trgovanja jer je predsjednik SAD-a Donald Trump odgodio uvođenje carina na uvoz iz Meksika. Dow Jones oslabio je 0,28 posto, na 44.421 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,76 posto, na 5.994 boda, a Nasdaq indeks 1,2 posto, na 19.391 bod

Na samom početku trgovanja ti su indeksi bili u znatno većem minusu jer je odluka predsjednika SAD-a o uvođenju carina Kanadi, Meksiku i Kini izazvala strahovanja od trgovinskog rata. No, u drugom dijelu trgovanja gubici su ublaženi jer je Trump odgodio uvođenje carina Meksiku na mjesec dana, s obzirom da je Meksiko pristao poslati 10.000 vojnika na granicu između dvije zemlje kako bi se zaustavila ilegalna migracija i krijumčarenje droga, posebno fentanila. To je ponešto ohrabrilo ulagače, no ne sasvim jer Trump prijeti uvođenjem carina i na uvoz iz Europske unije.

- Trump je ozbiljno mislio kada je govorio da će carine biti glavni alat za postizanje različitih ciljeva. Rizik od carina izazvat će nestabilnost na tržištima u kraćem roku. Čini se da je iduća Trumpova meta Europska unija - kaže Carol Schleif, direktorica u tvrtki BMO Family Office.

Nakon zatvaranja Wall Streeta, Kanada je objavila da su carine na njezin izvoz u SAD odgođene za mjesec dana, kao i Meksiku. Unatoč tomu, čini se da svjetskim burzama predstoji nestabilno trgovanje, s obzirom da bi nametanje carina moglo izazvati trgovinski rat, usporavanje rasta najvećih svjetskih gospodarstava i ponovno oživljavanje inflacije. I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,04 posto, na 8.583 boda, dok je frankfurtski DAX pao 1,40 posto, na 21.428 bodova, a pariški CAC 1,20 posto, na 7.854 boda.

Azijske burze porasle

Na azijskim su burzama cijene dionica u utorak porasle, nadoknadivši dio jučerašnjih gubitaka, jer je Washington odgodio uvođenje carina Kanadi i Meksiku, no Kina je najavila carine na uvoz iz SAD-a. Japanski Nikkei indeks bio je u 7,00 sati u plusu 0,8 posto, dok su cijene dionica u Južnoj Koreji i Hong Kongu porasle između 1,1 i 1,8 posto. U Australiji su, pak, blago pale. Na kineskim burzama i dalje se ne radi zbog proslave lunarne nove godine. Azijske ulagače ohrabrile su vijesti da su Kanada i Meksiko postigli dogovor s Washingtonom o odgodi uvođenja carina na mjesec dana.

Tako su burze nadoknadile dio gubitaka od jučer, kada ih je uzdrmala odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o uvođenju 25-postotnih carina na uvoz iz Kanade i Meksika.No, jutros su u SAD-u na snagu stupile carine na uvoz iz Kine od 10 posto. Peking je odmah uzvratio najavivši uvođenje dodatnih carina od 15 posto na ugljen i ukapljeni plin iz SAD-a, kao i 10-postotne carine na sirovu naftu, poljoprivrednu opremu i određene automobile od 10. veljače.

I dok su američki i europski terminski burzovni indeksi bili u plusu nakon jučerašnjih dobrih vijesti iz Kanade i Meksika, jutros su ponovno u minusu jer se ulagači plaše trgovinskog rata između SAD-a i Kine, sličnog onom iz Trumpovog prvog mandata. Iz Bijele kuće priopćeno je da će idućih dana Trump razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Dolar oslabio, cijene nafte pale

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 108,90 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 109,65 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 155,55 na 155,25 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,0290 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,0240 dolara. Cijene su nafte, pak, oštro pale, nakon što je Washington odgodio uvođenje carina Meksiku i Kanadi. Cijena barela na londonskom tržištu skliznula je jutros 1,08 posto, na 75,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,70 posto, na 71,90 dolara.