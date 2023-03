Tihana Vujčić, Barcaffe: Posvećeni smo održivosti u svim aspektima poslovanja – od zrna do šalice kave

Napori vodećeg proizvođača kave u regiji nisu usmjereni samo prema odabiru vrhunske kvalitete sirovina i održivosti cjelokupnog lanca nabave i proizvodnje, već aktivno ulaže u svoje partnere profesionalce u ugostiteljstvu

Tvrtka Barcaffè u portfelju ima nekoliko vrsta espresso kave čija je kvaliteta potvrđena brojnim međunarodnim nagradama. Direktorica marketinga Barcaffèa Tihana Vujčić ističe da na kvalitetu njihove kave izravno utječe visoki standard u proizvodnji, inovativna reciklabilna ambalaža te briga za okoliš i zajednicu.

Kakve projekte i rješenja vezane uz održivost proizvodnje kave razvija Barcaffè?

– Barcaffè, vodeći proizvođač kave u regiji, osim što svaku šalicu kave ispunjava izvrsnim okusima, posebnu pažnju posvećuje i zaštiti okoliša. Aktivno smo posvećeni održivosti u svim aspektima poslovanja, od uzgoja, proizvodnje, ambalaže do plasiranja kave na tržište – od zrna do šalice. Najviše napora posvećujemo razvoju održive ambalaže, što je za kavu izazov i konstantna inovacija. Prije nekoliko godina uveli smo tad najinovativnije rješenje za ambalažu kave, foliju od ekološke bioplastike, napravljenu na osnovi obnovljivih izvora šećerne trske i ulja repice. U tu foliju upakirali smo cijelu liniju Barcaffè Single Origin kava, kao i Barcaffè Selection.

Prelazak na takvu vrstu pakiranja omogućio je stvaranje 63 posto manje CO 2 u usporedbi s proizvodnjom ambalaže od aluminijske folije, čime smo znatno smanjili svoj ugljični otisak kako bismo generacijama koje dolaze ostavili manje ugrožen planet. Najnoviji projekt na koji smo iznimno ponosni je Barcaffè Flora, prva kava s certifikatom Rainforest Alliance u potpuno reciklabilnoj ambalaži, koju nudimo za tržište maloprodaje i za kanal HoReCa. Jedan od vidljivijih projekata je i podrška projektu pošumljavanja šuma ‘Treecelet‘, u suradnji s kojim smo prošle godine posadili deset tisuća stabala, a ove godine planiramo nastaviti pošumljavanje i doseći dvadeset tisuća posađenih stabala.

Koliko je teško naći održivo rješenje za pakiranje kave?

– Kava kao sirovina iznimno je zahtjevna i osjetljiva na vanjske faktore, koji mogu utjecati na njezina aromatična svojstva. Ambalaža kave čuva njezinu svježinu i sloj aluminija pomaže održavati tu svježinu i sačuvati je od vanjskih utjecaja. Razviti ambalažu bez aluminija (koju je moguće reciklirati) predstavlja velik izazov, s jedne strane da pakiranje očuva svježinu i sva svojstva kave, a s druge da se može reciklirati i da nije štetno za okoliš.

Barcaffè svake godine povećava broj proizvoda pakiranih u održivu ambalažu kao i broj certificiranih kava (Bio, Rainforest Alliance…) kako bi poslovanje bilo što transparentnije. Konstantno pratimo trendove i u suradnji sa svojim R&D timom našli smo novo rješenje za pakiranje kave Barcaffè Flora, monomaterijal (PE) koji je 100 posto reciklabilan, a istodobno čuva sva svojstva kave.

Paleti proizvoda dodali ste i Barcaffè Floru, kavu s certifikatom Rainforest Alliance. Po čemu je ta kava posebna?

– Proizvodnja Flore potpuno je usklađena s nastojanjima da što više smanjimo negativne utjecaje na okoliš, osiguramo očuvanje prirodnih resursa i pridonesemo unapređenju kvalitete života farmera, što potvrđuje i certifikat Rainforest Alliance. Njezina posebnost je u načinu proizvodnje, koji slijedi iznimno stroge etičke i ekološke standarde: čuva tropsku prašumu i pruža lokalnim proizvođačima dobre radne uvjete i poštenu zaradu.

Riječ je o kavi punog okusa, obogaćenoj notama kakaa i tropskih začina, s visokim udjelom arabice. Ako ste ljubitelj vrhunske kave i brinete se o okolišu, Flora je pravi izbor za vas. Trenutačno je u ponudi u odabranim HoReCa objektima diljem Slovenije, Hrvatske i Srbije, a uskoro će biti dostupna i na policama za ljubitelje turske kave. Barcaffè Flora u ugostiteljskim objektima poslužuje se u inovativnoj šalici Flora napravljenoj od jedinstvene inovativne dvostruke stijenke koja omogućuje da kava dulje ostane topla, a istodobno ugodna za držanje u ruci. Šalica Flora pruža jedinstveno uživanje u espressu i sa svakom popijenom šalicom kave Barcaffè Espresso Flora postajete dijelom rastuće zajednice koja stvara bolji i zeleniji planet.

Što znači posjedovati certifikat Rainforest Alliance?

– Oznaka Rainforest Alliance znači da su tu kavu proizveli poljoprivrednici i tvrtke koji surađuju na stvaranju svijeta u kojem su ljudi i priroda u skladu. Rainforest Alliance jedan je od vodećih svjetskih certifikacijskih sustava za održivu proizvodnju kave. Da bi ga neki proizvod dobio mora udovoljiti strogim standardima u vezi s održivom proizvodnjom, zaštitom okoliša i bioraznolikosti. Osim toga, taj certifikat jamči da su tijekom procesa uzgoja kave poštovana sva prava i etički uvjeti rada poljoprivrednika i zajednice iz koje kava dolazi.

Kako se odvija proces proizvodnje i prerade kave od plantaže do šalice i kako Barcaffè u tomu sudjeluje?

– Taj proces možete najbolje slijediti ako skenirate QR kôd na pakiranju Barcaffè Single Origin Rwanda kave. Naime, to je prva kava na našem tržištu koja je podržana tehnologijom blockchaina, koja omogućuje da pratite put kave, od njezinog izvora na plantaži do vaše šalice. Zahvaljujući toj tehnologiji možete saznati tko je kavu proizveo, koji je put prošla – kroz koje luke, sve do proizvodnje u našoj tvornici u Izoli. Na taj način sve je jako transparentno, a zahvaljujući web-aplikaciji Farmer Connect u pozadini tog sustava svaka karika predstavlja određeni korak ili fazu u procesu uzgoja, proizvodnje i plasiranja kave na tržište.

Time štitimo ne samo uzgajivače kave, ključnu kariku lanca, već i cijelu zajednicu iz koje kava dolazi. Tehnologija digitalne sljedivosti jamči da je kava nabavljena od odgovornih proizvođača, a omogućuje i donaciju za određeni projekt u zemlji podrijetla – u ovom slučaju uvođenje pitke vode u ruandska sela u regiji. Istodobno, siguran je i svaki potrošač jer točno zna što kupuje, odakle njegov proizvod dolazi i na kojoj (i čijoj) farmi je uzgojen.

Kako se provodi kontrola kvalitete vaše kave?

– Svaka kava koja dođe do naše proizvodnje najmanje je triput provjerena: prvi se put naši stručnjaci već na plantažama dogovore koju će kavu kupiti i degustiraju je na lokaciji. Zatim se testira uzorak kave prije nego što se utovari na brod. Kada stigne, uzorak kave s broda pošalje se u naš laboratorij u Izoli. Finalno se kava testira prije nego što započne proces proizvodnje. Osim toga, naša pržionica ima dugogodišnje iskustvo u prženju kave i koristi se najnovijom tehnologijom kako bi se osigurala najbolja kvaliteta i okus kave. Na taj način osiguravamo da samo najbolja zrna završe u vašoj šalici kave Barcaffè.

Što predstavlja brend Barcaffè Espresso?

– Barcaffè Espresso predstavlja posvećenost detaljima do krajnjeg cilja: savršene šalice espresso-kave. U tom procesu sudjeluju brojni stručnjaci, od naših tehnologa do vrsnih barista. Naš je espresso omiljen među ljubiteljima espresso-kave zbog vrhunske kvalitete i jedinstvenog okusa. Osim toga, naši napori nisu samo usmjereni prema odabiru vrhunske kvalitete sirovina i održivosti cjelokupnog lanca nabave i proizvodnje, već aktivno ulažemo u naše partnere profesionalce u ugostiteljstvu.

U tom smislu, nedavno smo u Zagrebu otvorili Barcaffè Akademiju, trening-centar za pružanje stručnoga znanja i vještina u pripremi kave kolegama iz kanala HoReCa. Važno nam je ulagati u ljude i vjerujemo da je jedna od snaga brenda Barcaffè Espresso upravo podrška koju pružamo mladima putem brojnih programa edukacije kako bismo im pomogli da se afirmiraju u svijetu kave i steknu vrijedno iskustvo.

U čemu je tajna šalice Barcaffè Espressa u odnosu na ostale kave na tržištu?

– Tajna savršene šalice Barcaffè Espresso kave leži u pažnji, stručnosti i posvećenosti kojom se odnosimo prema svakom zrnu. Rezultat kvalitetnih zrna i tehnološki savršenog proizvodnog procesa su samo jedan dio. Nakon proizvodnje bitan je i stručan tim barista koji profesionalnim pristupom dobiva ono najbolje iz espresso-napitka. To potvrđuje trinaest zlatnih medalja za odličan okus na Međunarodnom testiranju kave u Italiji.

*Sadržaj nastao u suradnji s Barcaffeom