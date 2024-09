Tvrtka Dyson predstavila svoj prvi, revolucionarni model Dyson OnTrac™ slušalica koje su od danas dostupne i u Hrvatskoj

Najbolje uklanjanje buke u klasi: buka se uklanja 384.000 puta u sekundi, smanjujući se sa do 40 dB. Izvanjska buka se prati i prijavljuje u stvarnom vremenu, putem aplikacije MyDyson

Poboljšani raspon zvuka: oktriva skrivene detalje s dubokim sub-basom I vrhunskom sjajnošću – 6Hz-21kHz

Do 55 sati slušanja: 1 punjenje za 2 tjedna korištenja

Prilagodljive kapice I jastučići: najbolji materijali, brhunski premazi za najviši komfor

Tvrtka Dyson predstavila je tehnološku inovaciju koja će oduševiti sve pasionirane ljubitelje slušanja glazbe koji se svojim omiljenim ritmovima vole prepuštati u pokretu i bez ometanja. Riječ je, naime, o prvim Dyson Hi-Fi audio slušalicama Dyson OnTrac™ koje omogućavaju 55 sati slušanja glazbe sa samo jednim punjenjem, a pritom su i najbolje u svojoj klasi kada je riječ o uklanjanju izvanjske buke. No navedene značajke ovih slušalica tek su djelić njihovih impresivnih performansi. Dobra vijest za sve ljubitelje slušanja glazbe da su od danas dostupne i u Hrvatskoj.

Iako su Dyson OnTrac™ slušalice predstavljene s velikom pažnjom, tvrtka je ovim lansiranjem obilježila i širenje svog polja djelovanja izvan poznate tehnološke domene koja uključuje uređaje za sušenje i stiliziranje kose, održavanje doma i pročišćavanje zraka.

Dyson OnTrac™ slušalice svojim inovativnim performansama donose posve novo iskustvo uživanja u glazbi. Kako bi stvorio optimalne uvjete za slušanje, Dyson OnTrac™ uključuje vlastiti algoritam za Active Noise Cancellation (ANC) koji koristi 8 mikrofona, te semplira izvanjski zvuk 384.000 puta u sekundi uklanjajući do 40 dB neželjene buke. Također, Dyson OnTrac™ slušalice donose i poboljšani raspon zvuka. S 44-milimetarskim, 16-ohmskim neodimijskim drajverima zvučnika i naprednom obradom audio signala, Dyson OnTrac™ osigurava da se svaka nota ili riječ prenesu s najvećom preciznošću, reproducirajući frekvencije od niskih 6 Hertza do visokih 21.000 Hertza. Osim uklanjanja neželjene buke i poboljšanog raspona zvuka, Dyson OnTrac™ slušalice mogu reproducirati glazbu čak 55 sati sa samo jednim punjenjem, što osigurava do dva tjedna slušanja čak i kada je ANC aktivan. Sve to dolazi u paru s vrhunskom udobnošću, pažljivo odabranim, visokokvalitetnim materijalima i ergonomskim dizajnom koji osigurava stabilnost, istovremeno smanjujući pritisak na ušima.

- Misija Dysonovog audio inženjeringa je očuvanje integriteta umjetnikovih zvučnih valova, bez smetnji. Želimo također kreirati slušalice koje će ljudi obožavati, koje će biti uzbudljive i na koje će biti ponosni. S preko 30 godina iskustva u aeroakustici, svladali smo fiziku zvuka. Reducirajući buku zahvaljujući našim anehoičnim komorama i stručnim inženjerima, primijenili smo i dodatno proširili svoje znanje o zvuku kako bismo razvili slušalice Dyson OnTrac™. Naše prve audio slušalice koje idu preko uha daju najbolji ANC u klasi, iznimnu kvalitetu zvuka i cjelodnevnu udobnost korištenjem jedinstvenih materijala, dizajna i mogućnosti prilagodbe - objasnio je glavni inženjer tvrtke, Jake Dyson.

Osim na performanse slušalica, Dyson je posebnu pažnju posvetio i dizajnu. Izrađene od visokokvalitetnih materijala, Dyson OnTrac™ slušalice dolaze u četiri osnovne kombinacije boja, no zahvaljujući dostupnim nijansama vanjskih kapica i jastučića za uši, koje možete uparivati s osnovnim bojama, nudi preko 2.000 različitih mogućnosti da svoj model učinite jedinstvenim.

Cijena ovih visokokvalitetnih slušalica iznosi 519,00 € a uz njih dolaze i elegantni ukrasi, u iznosu od 50,00 €, a mogu se pronaći kod ovlaštenih Dyson partnera: Harvey Norman, HG Spot, Instar, Sancta Domenica, Svijet Medija, Tehno Mag.