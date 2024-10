U novom broju doznajte sve o financijskoj neovisnosti

O financijskoj neovisnosti (ili slobodi) posljednjih godina sve se više priča u svijetu osobnih financija. Posebno je to slučaj u zapadnim državama, i to zbog uspona pokreta FIRE, što je engleska pokrata za ‘financijski neovisan, rano umirovljen‘. U Hrvatskoj pojam ‘rano umirovljen‘ u pravilu znači dobivanje rješenja o prijevremenoj ili invalidskoj mirovini, a na Zapadu je riječ o načelu prikupljanja dovoljne financijske imovine da se u mirovinu može otići i prije uobičajenih 65 godina. O financijskoj neovisnosti u ovotjednoj temi broja piše Tomislav Pili.

Geopolitičke napetosti kojima svjedočimo rijetko se promatraju iz perspektive malog poduzetnika. Jedan takav poduzetnik, prisutan na globalnom tržištu, jest tvrtka Maring iz međimurskog Nedelišća čiji član Uprave David Tomašek u intervjuu za Lider iz prve ruke govori kako je danas poslovati u Kini i Europi.

Lider na hrvatskom tržištu autobusnih prijevoznika FlixBus CEE South kao ozeblo sunce čeka novi zakon o cestovnom prijevozu koji bi, nadaju se u kompaniji, trebao liberalizirati tržište. To znači da bi se linije formirale slobodno, prema potrebama svih autoprijevoznika, a autobusni kolodvori mogli upotrebljavati bez ucjena onih autoprijevoznika koji njima upravljaju. Slijedi drugo čitanje u Hrvatskom saboru, ali čini se da višegodišnje FlixBusove želje ipak neće biti dokraja uslišene, kako nam kažu dobri poznavatelji prilika na tom tržištu. No, to nas nije spriječilo da ispišemo kompanijsku priču o FlixBusu koju je pripremio Edis Felić.

Budući da se upravo pojam geopolitike u posljednje vrijeme redovito spominje kao jedan od najvažnijih faktora koji utječu na poslovanje kako malih tako i velikih poduzetnika, možda i najvažniji, odlučili smo čitateljima koji možda nisu toliko vični toj kompleksnoj tematici približiti osnovne pojmove i odnose pa je Gordana Gelenčer za novi broj pripremila malu školu geopolitike.

U novom broju doznajemo i za što će biti zadužena Dubravka Šuica u Europskoj komisiji, pišemo o američkom snu IT-jevaca, pitamo se koliko košta trošak jednog radnog mjesta, a ispisali smo i poduzetničku priču suvlasnika i osnivača Infoarta Borisa Vukovića i Borivoja Sirovice. Uz sve to pripremili smo i prilog ‘Kibernetička sigurnost‘.