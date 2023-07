U novom broju saznajte koliko vrijede Fortenovine tvrtke

U deset godina članstva u Europskoj uniji hrvatske su tvrtke smanjile zaduženje u inozemstvu za pet milijardi eura, pa je tako razina prekograničnih kredita u tom razdoblju smanjena više od sto posto. Trend odlaska po kredit u inozemstvo, koji je bio osobito popularan među hrvatskim tvrtkama prije petnaestak godina, potpuno je preokrenut, a zaduženje izvan granica više nije toliko primamljiva opcija. Iako se, naravno, i dalje mogu sporadično pročitati vijesti o tome kako je neka tvrtka refinancirala svoje obveze zaduženjem u drugoj državi, kao što je nedavno bio slučaj s Atlantskom plovidbom i kreditom u Singapuru, to je postalo više iznimka nego pravilo. Za brodarske tvrtke, za koje vrijede neka druga pravila i nema mnogo banaka specijaliziranih za njihovo financiranje, inozemno zaduživanje u pravilu je i dalje atraktivno, no za većinu ostalih kompanija strano kreditiranje izgubilo je magičnu privlačnost. Dva su osnovna razloga zašto trava u susjedovu vrtu više nije zelenija. Smanjenje kamatnih stopa u Hrvatskoj i ukidanje prijašnjih ograničenja domaćih banaka u vezi s kreditiranjem. O financiranju poduzeća, odnosno o jeftinijem zaduživanju u Hrvatskoj nego vani u novom broju piše Antonija Knežević.

Rat u Ukrajini očito neće tako brzo završiti, a s njegovim se produžetkom zaoštravaju stvari i u geopolitici, posebice između Kine i SAD-a, posredno i EU-a. Unija je počela uvoditi restrikcije za kineski kapital jer raste strah od dominacije u tehnološkim sektorima (strah je utemeljen na rekordnu preuzimanju dominacije u proizvodnji solarnih panela). Međutim, svijet bez Kine nije održiv jer je velik dio sirovina, proizvodnje i kapitala upravo ondje. Kad je o Hrvatskoj riječ, suradnja se pokušava intenzivirati na svim poslovnim poljima, no prije svega nastoji se obnoviti broj turističkih dolazaka iz vremena prije pandemije. Koliki su stvarni potencijali suradnje i gdje se Kina vidi u stvaranju novoga svjetskog poretka, provjerila je Gordana Gelenčer u razgovoru s kineskim veleposlanikom u Hrvatskoj Qi Qianjinom.

Prije ili poslije Fortenova, taj ogledni primjer vertikalne integracije od poljoprivrede, poljoprivredne prerađivačke industrije, prehrambene industrije do trgovine na veliko i malo, raspast će se. Nakon što kompanija proljetos nije na svjetskom financijskom tržištu uspjela pronaći nikoga tko bi joj bio spreman refinancirati obveznicu u iznosu od 1,05 milijardi eura, koja dospijeva početkom rujna, prisiljena je prihvatiti ponudu kreditora, američkog fonda HPS Investment Partners, za produljenje postojeće obveznice na rok od 15 mjeseci. Osim što je riječ o izrazito nepovoljnom financijskom aranžmanu, koji će Fortenovu stajati dodatnih sedamdesetak milijuna eura na ime penala uslijed nepravodobne isplate obveznice, a što će trošak novog zaduženja u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura podići na nevjerojatnih 18 posto, jedan od HPS-ovih uvjeta za dogovaranje novog aranžmana jest da Fortenova do kraja ove godine započne proces (potencijalne) prodaje poslovnog područja poljoprivrede. Koliko vrijede Fortenovine tvrtke saznaje Manuela Tašler u temi broja.

Kad je Lider prošle godine, nakon što su objavljeni financijski izvještaji za 2021. godinu, ‘otkrio‘ da je tvrtka MVM CEEnergy Croatia najbrže rastuća kompanija u Hrvatskoj, s ostvarenim rastom prihoda od čak 26,5 milijuna posto (s 13.600 kuna 2020. na 3,59 milijardi kuna 2021. godine), izvršni direktor Marjan Vugrinec tada nam je objasnio da je takav rast prihoda nastao slijedom velikog rasta cijene plina potkraj 2021. godine, budući da se tvrtka bavi uvozom i prodajom LNG-a, ukapljenog prirodnog plina. S nevjerojatnim prihodima od 1,7 milijardi eura (gotovo 13 milijardi kuna) ostvarenima u 2022. godini, također zahvaljujući visokim cijenama prirodnog plina koje su se protegle i na veći dio 2022. godine, tvrtka koja postoji tek nešto više od tri godine popela se na peto mjesto na ovogodišnjoj Liderovoj ljestvici 1000 najvećih kompanija u Hrvatskoj prema prihodima. Skok je to s prošlogodišnjeg dvadesetog mjesta na Liderovu popisu, a i dovoljan razlog da detaljnije pregledamo njezino poslovanje. Sve o kompaniji MVM CEEnergy Croatia piše Donatella Pauković.

Uz novi broj Lidera stižu i dva priloga: E-commerce & Loyalty Club te Agencijsko bilo.