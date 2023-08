U Zagrebu predstavljen spektakularan 73. Boris Hanžeković memorijal

‘Hanžekovićev memorijal bi trebao biti mjesto gdje ću vratiti osmijeh na lice‘, rekla je naša najbolja sportašica Sandra Perković

Na konferenciji za novinare predstavljen je 73. Boris Hanžeković memorijal, trodnevni atletski spektakl iz WA Continental Tour Gold serije koji će u Zagreb ponovno dovesti brojne olimpijske i svjetske prvake te svjetske rekordere.

U petak 8. rujna na Trgu bana Josipa Jelačića od 18 sati nastupaju skakačice i skakači u dalj na Zagreb City Challengeu, dan kasnije pokraj zagrebačkih fontana se od 19 sati održava Memorijal Ivana Ivančića, natjecanje najboljih svjetskih bacača kugle, a 10. rujna na stadionu Mladosti su od 17 sati na programu sve ostale discipline mitinga.

I najbolji hrvatski atletičari s nestrpljenjem očekuju nastup na najstarijoj sportskoj priredbi u Hrvatskoj. Naš najbolji 800-metraš Marino Bloudek nakon vrlo dobrog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti želi na mitingu trčati ispod 1:46.

– Prezadovoljan sam sa Svjetskim prvenstvom, došao sam kao 46. završio sam na 27. mjestu, malo je nedostajalo da se plasiram u polufinale. Spreman sam trčati ispod 1:46, Hanžekovićev memorijal je moj teren i bit će to moj napad na taj rezultat. Bit će u utrci i Ben Pattison, brončani sa SP, sjajan ove sezone i to je veliki izazov za mene – rekao je Bloudek.

I naš najbolji bacač diska Martin Marković, koji je ove sezone bacio osobni rekord 65.69 metara, imat će na Mladosti sjajnu konkurenciju.

– Dugo sam čekao ovu sezonu i nadam se da će se taj progres mojih rezultata nastaviti. Budimpešta je bila moje drugo Svjetsko prvenstvo. Nisam u potpunosti zadovoljan jer bio sam spreman za osobni rekord, a to nisam uspio ostvariti. Konkurencija na mitingu je uvijek iznimno jaka. Doći će svjetski doprvak Kristjan Čeh i još dvojica finalista SP koji imaju rezultate preko 70 metara - Matt Denny i Fedrick Dacres. To je vrh bacanja diska i veselim se natjecati s njima – kaže Marković.

Dvostruka olimpijska i svjetska prvakinja u bacanju diska Sandra Perković bila je u Budimpešti vidno razočarana petim mjestom, no sada je već potpuno spremna za završnicu sezone i bit će opet najveća zvijezda Boris Hanžeković memorijala na kojem je do sada pobijedila deset puta.

– Ova sezona je bila prilično izazovna, spremala sam se cijelu zimu, a pred sam početak natjecanje ozlijedila sam se dva puta. Prvo tetiva, pa zglob, ali sam se vratila, no za Budimpeštu je trebalo malo više natjecanja. Nije bilo realno očekivati bolje od ovoga, iako sam vrijedila puno više nego što sam pokazala. No, imala sam najbolji hitac sezone, ostvarila olimpijsku normu i nadam se da ću se jako brzo opet priključiti vrhu – rekla je Sandra koja do kraja sezone ima vrlo zahtjevan raspored:

– Ritam je jak. Firenzu sam morala preskočiti, a Zagreb i Eugene, gdje je finale Dijamantne lige, su blizu, samo tjedan dana razmaka je između njih. Znam da je konkurencija žestoka i ne sumnjam da će kao i uvijek sam vrh svjetskog diska biti ovdje. Hanžekovićev memorijal bi trebao biti mjesto gdje ću vratiti osmijeh na lice – zaključila je naša najbolja sportašica.

Natko Bošnjak, project manager Boris Hanžeković memorijala, otkrio je niz zanimljivih organizacijskih detalja i najavio još nekoliko svjetskih zvijezda.

– Nama je ove godine najveći izazov bio pobijediti posljedice nevremena koje je pogodilo Zagreb i srušilo bacalište diska na Mladosti. No, uspjeli smo uz pomoć grada Zagreba to sanirati, a i Dijamantna liga nam je izašla u susret i posudila nam kavez za bacanje diska, pa tako i Dijamantnu ligu na neki način sada imamo u Zagrebu – rekao je Bošnjak i dodao da će na Trgu bana Jelačića, između ostalih skakati i bivši svjetski prvak te brončani iz Budimpešte Tajay Gayle, dok ćemo u utrci na 100 metara prepone ugostiti olimpijsku pobjednicu i svjetsku doprvakinju Jasmine Camacho-Quinn:

Ulaz je besplatan prvi i drugi dan, treći dan se ulaznice prodaju preko sustava Ulaznice.hr, trećina kapaciteta još je dostupna, pa požurite osigurati svoja mjesta na stadionu.

Od ostalih događaja 73. Boris Hanžeković memorijala Bošnjak je istaknuo i prvu BHM konferenciju s panelima o organizaciji velikih natjecanja i WA ranking sustavu, kao i prigodnu svečanost na kojoj će biti uručene stipendije najperspektivnijim hrvatskim atletičarima. Zahvalio je i pokroviteljima i sponzorima mitinga Gradu Zagrebu, Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskoj turističkoj zajednici, Turističkoj zajednici Grada Zagreba, medijima i svima ostalima.

Nazočne na konferenciji pozdravio je i izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Milan Pavelić, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.