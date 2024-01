Udruga eCommerce Hrvatska svečano predstavila magazin o online prodaji

Udruga je na sinoćnjem druženju ugostila i brojne sugovornike iz specijalnog izdanja magazina koji su govorili o svojim planovima i razvoju eCommerce tržišta

Magazin eCommerce namijenjen je za online prodaju, marketing i istraživanja te je još jedan projekt udruge eCommerce Hrvatska usmjeren na jačanje komunikacije i suradnje web trgovaca i nuditelja usluga u ovome području.

Rekao je to Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska, na neformalnom druženju s članovima i prijateljima Udruge te predstavnicima medija koje je održano sinoć u Sky Office centru u Zagrebu.

Majsan je istaknuo kako magazin eCommerce izlazi kvartalno te je dostupan za besplatno preuzimanje na web stranicama Udruge dodajući pritom kako punopravni članovi Udruge dobivaju besplatan primjerak tiskanog izdanja na svoje adrese.

- Nakon brojnih projekata koje smo pokrenuli s ciljem povećanja povjerenja u online prodaju, odlučili smo se na lansiranje prvog eCommerce magazina u regiji koji će zaokružiti ključne vrijednosti koje kao Udruga propagiramo - stručnost, integritet i povjerenje. Stjecanje povjerenja najveći je izazov za svakoga tko prodaje nešto preko interneta, a posebno za eCommerce trgovce koji moraju pronaći načine kako da odgovore na navike modernih online kupaca koji danas imaju više opcija i zahtjeva nego ikad - izjavio je Majsan dodajući kako će se Udruga ove godine fokusirati na razvoj postojećih projekata kao što su natjecanje eCommAwards, zatim eCommerce Akademija i Mentorski program te CRO Commerce konferencija.

Udruga je na sinoćnjem meetupu ugostila i brojne sugovornike iz specijalnog izdanja magazina koje je izašlo krajem prošle godine. Svoje dojmove i iskustva na panelu koji je moderirao Dino Oreški, tajnik udruge eCommerce Hrvatska i konzultant za digitalni marketing, otkrili su trgovci koji su u magazinu predstavljeni u sklopu rubrike ‘Dobre priče hrvatskog eCommerce sektora‘.

Tako je ispred Ljekarni Švaljek na panelu sudjelovala Laura Vranić, specijalist za online marketing i prodaju, dok je boje lani najboljeg webshopa u Hrvatskoj, Bima Hrvatske, branio growth marketing stručnjak Goran Peremin. Entuzijastični Josip Vrban, vlasnik i voditelj Lumer shopa, zajedno s Bojanom Diklićem, specijalistom za digitalni marketing u Tvornici Zdrave Hrane, kompletirao je postavu panela koji je ukazao na različite perspektive i područja razvoja web trgovine u Hrvatskoj.

Josip Vrban je u svom duhovitom stilu govorio o razvoju Lumer Shopa koji uz webshop uključuje i tiskaru te zapošljava osam ljudi. Kako se radi o T-Shirts & Merchandise Shopu koji prodaje specifičnu robu, Josip je naglasio kako u promidžbu na mjesečnoj razini ulažu i do tri tisuće eura te je dodao kako se pokazalo znatno uspješnijim pristupom kada marketing rade sami, negoli angažman specijaliziranih agencija. Prema njegovim riječima, uz Trustprofile sustav koji koriste i koji im donosi puno korisnih povratnih informacija i recenzija od kupaca, najvažniji je i dalje marketing od usta do usta koji dolazi od zadovoljnih kupaca. Kako bi se to zadovoljstvo postiglo, rekao je, važna je i dobra logistička podrške te je pohvalio suradnju koju imaju s dostavnom službom GLS.

Goran Peremin je istaknuo kako se svojom eCommAwards nagradom za najbolji webshop u Hrvatskoj za 2023. godinu izuzetno ponose.

- Jako puno nam znači ta nagrada te su svi u našoj tvrtki, od logistike do nabave i uprave izuzetno ponosni na nas koji vodimo webshop", kazao je Goran dodajući kako je od posebne važnosti podrška koju uživaju od direktorice tvrtke za njihove marketinške planove i aktivnosti. Rezultati su najvažniji, dodao je, a strategija webshopa kojom se vode vrlo je jednostavna – kako podići prodaju. "Na webshopu imamo oko 300 kupaca dnevno te koristimo različite automatizacije kako bismo održavali komunikaciju s njima kao što je sustav recenzija te email marketing - istaknuo je Goran.

I Laura Vranić je potvrdila kako je od izuzetne važnosti post-prodajna komunikacija naglasivši koliko je ključno zadržati postojećeg kupca i tako stvoriti dugoročan odnos povjerenja i lojalnosti. Ljekarne Švaljek prošle su godine prešle na BigCommerce platformu te je uspješno provedena migracija webshopa Eljekarna24.hr.

- Ako imaš jasan cilj i strategiju kako to ostvariti te podršku uprave onda ni ovakav relaunch nije problem provesti u djelo. Na taj način otvorili smo si nove mogućnosti te osigurali multifunkcionalnost naše internetske trgovine - naglasila je Laura.

U Tvornici Zdrave Hrane koriste sve dostupne alate bazirane na umjetnoj inteligenciji pri čemu je Bojan Diklić kazao da im je Chat GPT kao još jedan član tima kojeg pitaju za mišljenje i dobivanje ideja.

- AI alati su pomoćnici ili savjetnici u poslovanju koji omogućavaju značajnu uštedu vremena te predstavljaju važan segment u procesima prodaje i oglašavanja - rekao je Bojan dodajući kako u svakodnevnim aktivnostima koriste sve dostupne automatizacije kako bi optimizirali svoje procese i komunikaciju s kupcima i partnerima.

Nakon službenog programa, eCommerce magazin Party zaključen je u revijalnom raspoloženju uz dobru svirku za koju se pobrinuo Whatever bend koji ove godine slavi punih 20 godina rada.

Svi zainteresirani za primanje magazina više informacija mogu dobiti na linku.