Uplift: Jedinstvena edukacija koja nudi stručna, ali i ‘meka‘ znanja

Kako bi mikro, malim i srednjim poduzetnicima pružio i stručna znanja, ali i razvoj soft skillsa, Mastercard je pokrenuo projekt Uplift čija je treća sezona upravo aktualna. U sklopu projekta u suradnji s Algebrom pokrenuta je Uplift akademija, sveobuhvatni obrazovni program namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Dosad je kroz akademiju prošlo 72 poduzetnika iz svih dijelova Hrvatske, a još samo do 1. listopada 2023. svi zainteresirani vlasnici mikro, malih i srednjih poduzeća iz područja turizma, ugostiteljstva, uslužnih i pripadajućih djelatnosti mogu prijaviti sebe ili svoje zaposlenike na natječaj za stipendije putem obrasca dostupnog na uplift.hr. Od ove godine je uvedena i novost pa se tako na natječaj za stipendiju mogu prijaviti i vlasnici obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava (OPG).

Polaznici akademije će imati deset modula: Leadership, Digitalna transformacija: Primjenom modernih tehnologija do poslovnog uspjeha, Design thinking u turizmu, Održivo upravljanje destinacijom, Održivi turizam, Ekonomija doživljaja – budućnost razvoja turizma, Platforme i poslovni modeli temeljeni na internetu stvari (IoT), Četvrta industrijska revolucija i industrija 4.0, Posvećenost rastu i rezultatima, Korisničko putovanje.

Predavanja će se održavati online kako bi svi zainteresirani poduzetnici dobili priliku biti stipendisti, neovisno o lokaciji na kojoj se nalaze. Edukacija kreće u studenom i traje do ožujka 2024., a 32 stipendista će osim sudjelovanja na predavanjima imati priliku raditi u timovima i razvijati vlastite projekte pod mentorskim programom. Kao veliko finale treće sezone organizirat će se prezentacija projekata pred potencijalnim investitorima, a najbolji tim očekuje i novčana nagrada.

Networking kao jedan od najvažnijih ishoda edukacije

No dosadašnja iskustva polaznika svjedoče da je od bilo kakve novčane nagrade važnije znanje kao i razmjena iskustva s ostalim Uplifterima te networking koji je u dvije sezone rezultirao i s nekoliko uspješnih suradnji među polaznicima akademije.

– Kao što je istraživanje i pokazalo, kad su u pitanju soft skills kod svakog pojedinca postoji prostor za napredak, a sigurno je da ćete takve vještine lakše usvojiti slušajući stručnjake nego učeći na vlastitim greškama. To je zasigurno jedan od velikih benefita Uplift akademije, koja je uz to i osmišljena da pojedincima nudi i stručna znanja, odnosno, cilj je da nakon završetka edukacije imaju širu i potpuniju sliku o svom poslovanju, kao i jasniji smjer kako žele nastaviti dalje. Vjerujem da je to dovoljan motiv svima onima koji ne žele stagnirati u poslu da se prijave za besplatnu edukaciju i možda upravo s Uplift akademijom naprave značajan poslovni pomak – poručila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Sve informacije o samom programu kao i način prijave za stipendiju možete pronaći na uplift.hr – krovnoj komunikacijskoj platformi projekta koja na jednom mjestu donosi edukaciju, inspiraciju i motivaciju za poduzetnike i sve one željne novih znanja.