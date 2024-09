Vjetroelektrana Senj: ‘Punim propelerima‘ nastavlja rad na tržištu električne energije

Vjetroelektrana Senj pozitivan je primjer izuzetno kvalitetne suradnje Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, suradnje kineskih i hrvatskih stručnjaka, opravdanosti kineskog ulaganja te ispunjavanja europskih standarda

Najveća hrvatska vjetroelektrana – Vjetroelektrana Senj, čiji je vlasnik ENERGIJA PROJEKT d.d., član Norinco International Cooperation Ltd.-a, nakon što je ishodila sve potrebne uporabne dozvole i dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, 5. rujna 2024. s Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) potpisala je novi Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije, kojim u svojstvu proizvođača električne energije nastavlja djelovati na tržištu električne energije.

Norinco International Cooperation Ltd. još je u listopadu 2017. potpisao Memorandum o suradnji, čime je započeo ulazak u vlasničku strukturu društva ENERGIJA PROJEKT d.d. U listopadu 2019., nakon svih dobivenih građevinskih dozvola, počela je gradnja vjetroparka na lokaciji grada Senja i općine Brinje. U lipnju 2021. ENERGIJA PROJEKT d.d. sklopio je Ugovor o kupoprodaji električne energije s GEN-I Hrvatska d.o.o.

Ispunili sve zahtjeve

U prosincu iste godine Vjetroelektranu Senj u probni rad pustio je premijer Andrej Plenković. Rekao je tom prigodom: ‘Investicija od 200 milijuna eura u čistu energiju zasigurno predstavlja projekt koji je vrijedan i bitan i za Hrvatsku, za Ličko-senjsku županiju i za ukupnu proizvodnju električne energije iz čistih i obnovljivih izvora energije. Projekt je važan i zbog samoga konteksta hrvatskih napora u zelenoj tranziciji, borbe protiv klimatskih promjena, ali i ulaganja u jednu od važnih hrvatskih županija, s najvećim teritorijem, a s najmanje stanovnika.‘

Do srpnja 2024. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ENERGIJA PROJEKT-u d.d. izdaje sve potrebne uporabne dozvole za projekt Vjetroelektrane Senj, čime je potvrđena njezina usklađenost s EU-ovim i hrvatskim standardima gradnje. Stoga je 25. srpnja, ENERGIJA PROJEKT d.d. predao dokumentaciju Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti za projekt Vjetroelektrane Senj snage 156 MW.

Besprijekorni rezultati

Nakon detaljnih procjena Vladinih stručnjaka za tehnička, pravna i ekološka područja, projekt je dobio odobrenje Upravnog vijeća, a HERA 30. kolovoza tvrtki ENERGIJA PROJET d.d. izdaje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, nakon čega je s HROTE-om sklopljen novi Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije. Tijekom toga višegodišnjeg procesa ENERGIJA PROJEKT d.d. prošao je sve faze planiranja, gradnje i probnog rada, pri čemu se strogo pridržavalo svih EU-ovih i hrvatskih zakonskih zahtjeva.

Društvo je pritom surađivalo s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) i drugim relevantnim tijelima kako bi provelo temeljite tehničke preglede svih segmenata gradnje te je ostvarilo besprijekorne rezultate.

Doprinos lokalnoj zajednici

Osim što je Vjetroelektrana Senj trenutačno najveća hrvatska vjetroelektrana, ujedno je riječ i o najvećem postrojenju obnovljivog izvora energije u Hrvatskoj. Uz to, Vjetroelektrana Senj je najveća kineska investicija u Hrvatskoj. Vjetroelektrana Senj impozantni je vjetropark koji uključuje 39 vjetroagregata, svaki snage četiri megavata. Elektrana ima ukupni kapacitet 156 megavata i prostire se na čak 65 četvornih kilometara na području grada Senja i općine Brinje. Veći broj, 29 vjetroagregata, nalazi se na području Senja, a 10 je na području Brinja. Lokalne zajednice primaju naknadu za korištenje prostora.

Od početka probnog rada do kraja kolovoza 2024. godine ENERGIJA PROJEKT d.d. isplatio je gradu Senju više od 1,1 milijun eura kao naknadu za korištenje prostora proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne energije, a općini Brinje uplaćeno je više od 255 tisuća eura. ENERGIJA PROJEKT d.d. pridonosi lokalnoj zajednici na ekonomski i humanitarni način, podržavajući društveno poduzetništvo i aktivno sudjelujući u razvoju zajednice u Senju, Brinju i cijeloj Ličko-senjskoj županiji.

Osim toga, sudjeluje u humanitarnim akcijama, pomaže bolnicama i lokalnim sportskim klubovima, a posebno se fokusira na podršku studentima kako bi im olakšalo studiranje. Vjetroelektrana Senj i dalje želi ostati pouzdan partner lokalnim vlastima i stanovništvu Ličko-senjske županije jer je planirano da će se vjetropark operativno koristiti minimalno iduće 23 godine.

Visoka tehnologija

Vjetroelektrana se kontinuirano koristi novim tehnologijama kako bi maksimizirala svoju proizvodnju i rad i uskladila ih s mnogobrojnim zahtjevima s područja zaštite okoliša, kojoj se također posvećuje posebna pozornost.

Naime, Vjetroelektrana Senj, u koju su ugrađeni Končarevi transformatori te vjetroturbine i oprema Shangai Electrica, prva je hrvatska vjetroelektrana koja ima kinesku tehnologiju, a uključivanjem u sustav virtualne elektrane, kojom upravlja GEN-I Hrvatska, pridonosi ravnoteži europske energetske mreže. Ujedno, pri kraju su i pripreme za prodaju Jamstva podrijetla (GO) iz projekta Vjetroelektrana Senj, kojim se promiče održivi razvoj europskih industrija prodajom i opskrbom zelenom energijom.

Hrvatski potencijali

Iako u Republici Hrvatskoj obnovljivi izvori energije čine važan udio u energetici zemlje, još uvijek postoji neiskorišteni potencijal u kojem se može vidjeti prilika, ali i potreba za daljnje investiranje i stvaranje boljih uvjeta i mogućnosti za sve sudionike tržišta. Tijekom proteklog desetljeća udio energije vjetra kontinuirano je rastao i u 2023. dosegnuo je 21,4 posto u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije. O tome je govorio i premijer prigodom puštanja u probni rad Vjetroelektrane Senj, istaknuvši da je ona veliki doprinos u smislu održiva razvoja i ispunjenja hrvatskog cilja da do 2030. godine ima minimalno 32 posto udjela obnovljivih izvora energije (2021. RH je imao 29 posto obnovljivih izvora energije).

Dodao je da će 39 vjetroagregata ukupne priključne snage 156 MW, s godišnjom proizvodnjom od 0,5 TWh predstavljati onaj bitni doprinos od 3,5 posto ukupne proizvodnje električne energije u Hrvatskoj. Time će pridonijeti i smanjenju uvoza električne energije i daljnjem nisko-ugljičnom razvoju s konačnim ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Kinesko-hrvatska suradnja

Cilj je hrvatske vlade povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na 30 posto već iduće godine. Naime, Republika Hrvatska kao članica Europske unije obvezna je provoditi paket ‘Clean Energy for all Europeans‘, koji nalaže ugljičnu neutralnost svih članica do kraja 2050., odnosno kojim se traži prijelaz prema proizvodnji čiste energije. Stoga iskorištavanjem vlastitih potencijala obnovljivih izvora energije Hrvatska može poboljšati svoju energetsku sigurnost i tranziciju prema održivim izvorima zelene energije. Tim više što je tijekom posljednjeg desetljeća udio energije vjetra u Hrvatskoj u stalnom porastu, čime je postao treći izvor električne energije, s udjelom od 13 posto u ukupnoj proizvodnji energije.

Vjetroelektrana Senj pozitivan je primjer iznimno kvalitetne suradnje Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, kineskih i hrvatskih stručnjaka, opravdanosti kineskog ulaganja te ispunjavanja zadanih europskih standarda. Samim tim realizacija projekta Vjetroelektrane Senj može se gledati u kontekstu poticaja za buduću suradnju i razvoj novih projekata.