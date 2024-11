Wall Street pao uoči predsjedničkih izbora, europski ulagači oprezni

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica blago pale jer su ulagači oprezni uoči predsjedničkih izbora u SAD-u, čiji bi ishod mogao znatno utjecati na tržišta u idućem razdoblju. Dow Jones oslabio je 0,61 posto, na 41.794 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,28 posto, na 5.712 bodova, a Nasdaq indeks 0,33 posto, na 18.179 bodova.

Ulagači su oprezni zbog neizvjesnosti uoči predsjedničkih izbora u SAD-u u utorak jer bi, kako pokazuju ankete, mogli pobijediti i demokratska kandidatkinja Kamala Harris i republikanski kandidat Donald Trump, a do konačnih rezultata izbora moglo bi proći nekoliko dana.

Analiza CNBC-a o kretanju indeksa nakon predsjedničkih izbora od 1980. do 2020. godine pokazuje da cijene dionica od izbora do kraja godine obično porastu. No, taj rast nije bez prepreka. Najčešće cijene dionica na dan izbora i u tom tjednu padnu, a tek kasnije slijedi rast.

Samo dva dana nakon izbora čelnici američke središnje banke objavit će svoje odluke s dvodnevne redovne sjednice. Na tržištu se očekuje da će Fed smanjiti ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 4,50 do 4,75 posto.

Ta su očekivanja, kažu analitičari, već ugrađena u tržište, pa su veći pomaci burzovnih indeksa mogući samo u slučaju većeg iznenađenja – pozitivnog ili negativnog.

Opez u Europi

Na europskim se burzama u utorak ujutro trguje oprezno, kao i jučer na Wall Streetu, jer ulagači nisu skloni rizičnijim investicijama uoči predsjedničkih izbora u SAD-u. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati gotovo nepromijenjen u odnosu na jučer.

Jutros je londonski FTSE indeks oslabio 0,01 posto, na 8.183 boda, a frankfurtski DAX 0,02 posto, na 19.145 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,01 posto, na 7.375 bodova.

Na burzama vlada oprez, kao i jučer na Wall Streetu, kada je Dow Jones oslabio 0,6 posto, a S&P 500 i Nikkei indeks oko 0,3 posto. Ulagači su oprezni zbog neizvjesnosti uoči današnjih predsjedničkih izbora u SAD-u jer bi, kako pokazuju ankete, mogli pobijediti i demokratska kandidatkinja Kamala Harris i republikanski kandidat Donald Trump.

-U konačnici, izbori u SAD-u svode se na ovo - želi li biračko tijelo glasati za kontinuitet ekonomske politike, institucionalnu stabilnost i liberalnu demokraciju (Harris) ili radikalnu trgovinsku politiku, daljnje povlačenje iz globalizacije i demokraciju snažnog čovjeka (Trump). Ukratko, glas za stabilnost ili promjene -pišu analitičari J.P. Morgana u osvrtu na situaciju.

A na većini azijskih burzi cijene su dionica porasle. Azijski MSCI indeks bio je u 9,30 sati u plusu 0,2 posto, ojačavši drugi dan zaredom.Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 1,1 posto, dok su cijene dionica u Hong Kongu i Šangaju porasle između 2 i 2,3 posto. U Australiji i Južnoj Koreji pale su, pak, oko 0,4 posto.

Kineske su burze porasle jer ulagači očekuju detalje o fiskalnim poticajnim mjerama nakon ovotjedne sjednice parlamenta. Nikkei indeks, pak, hvata korak s ostalim tržištima u regiji, koja su jučer, kada se u Japanu zbog praznika nije radilo, porasla.