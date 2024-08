Za sufinanciranje troškova prehrane i prijevoza učenika 107 milijuna eura

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola i javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za iduću školsku godinu 2024./2025., koje su vrijedne 107 milijuna eura.

- Ove odluke vrijedne su ukupno 107 milijuna eura, 72 milijuna eura za besplatan školski obrok za oko 300.000 učenika osnovnih škola, čime se osigurava u idućoj godini da svako dijete ima obrok i jednake šanse, a 35 milijuna eura ide na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - rekao je premijer Andrej Plenković.

Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić naveo je kako se mjera sufinanciranja prehrane provodi radi osiguravanja zdravog i uravnoteženog obroka učenicima, izjednačavanja mogućnosti za prehranu svih učenika osnovnih škola i ublažavanja posljedica globalne gospodarske situacije na standard roditelja.

Pri tome je naglasio da prije uvođenja besplatne prehrane u školama oko 40 posto učenika nije bilo uključeno u prehranu, a većini učenika koji su bili uključeni roditelji su sami financirali troškove.

- Prema prikupljenim podacima za školsku godinu 2023./2024., prehrana u osnovnim školama bila je organizirana u 928 matičnih i 1100 područnih škola. U prehranu je mjesečno bilo uključeno prosječno 299.480 od ukupno 305.421 učenika u osnovnim školama, iz čega proizlazi da je jedan obrok dnevno imalo najmanje 98 posto učenika - istaknuo je Mamić.

Što se tiče odluke o troškovima javnog prijevoza, promjene u odnosu na prethodnu školsku godinu odnose se na dodavanje novih kategorija učenika, kojima bi se također financiralo 100 posto cijene mjesečne učeničke karte, i to kada je učenik član kućanstva osobe koja je utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene branitelje i kada je član kućanstva osobe koja je utvrđena kao korisnik novčane naknade za civilne stradalnike.

U prošloj školskoj godini pravo na sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvarilo je oko 45.000 učenika, što je oko 31 posto svih učenika srednjih škola, rekao je Mamić.

Poskupljuju udžbenici

Vlada je također donijela uredbu o izmjeni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, koja se odnosi na povećanje cijene tiskanih udžbenika od 1. do 4. razreda osnovne škole za 15 posto te udžbenika od 5. do 8. razreda osnovne škole za 17 posto, s obzirom na to da je došlo do promjene medijalne neto plaće za više od 10 posto u odnosu na razdoblje kada su udžbenici uvršteni u katalog te kako bi se cijene uskladile s trenutnim stanjem na tržištu.

Uredba ima zakonsku snagu kako bi se osiguralo dovršenje već pokrenutog postupka nabave do početka škole, a sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola planirana su u proračunu za 2024. u iznosu od 19.970.994 eura pa treba osigurati dodatnih oko 2.600.000 eura, rekao je Mamić.

Vlada je na sjednici također donijela Operativne programe nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028., koje su zajednički izradili predstavnici nacionalnih manjina i vladini resori.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je riječ o nastavku rada na unapređenju postojeće razine zaštite prava nacionalnih manjina i ukupno sadrži 209 aktivnosti, odnosno 41 više od prethodnog programa.

Vlada je donijela i Strategiju integriranog upravljanja granicom RH od 2024. do 2028. godine, koja je usklađena s novim komponentama europskog integriranog upravljanja.

U njoj je postavljeno devet strateških ciljeva koji uključuju učinkovitu graničnu kontrolu, zaštitu vanjske granice, vraćanje nezakonitih migranata, suzbijanje prekograničnog kriminaliteta, jačanje suradnje sa susjednim trećim zemljama, jačanje suradnje sa zemljama članicama EU i Frontexom, međunarodnu zaštitu, obuku inovacije te učinkovitu suradnju svih sudionika.