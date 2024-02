Europska komisija povlači prijedlog uredbe o održivoj uporabi pesticida

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u utorak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu da će povući prijedlog uredbe o održivoj uporabi pesticida (SUR), koji je naišao na žestoke kritike i da će objaviti novi, ‘zreliji‘ prijedlog, što bi trebalo smanjiti nezadovoljstvo poljoprivrednika.

Komisija je u lipnju 2022. godine predložila nova pravila za održivu uporabu proizvoda za zaštitu bilja, koja uključuju i uredbu o održivoj uporabi pesticida (SUR). Uredbom je predloženo smanjenje uporabe pesticida za 50 posto do 2030. Prijedlog je dio strategije ‘od polja do stola‘, kojom se namjerava postojeći prehrambeni sustav EU-a usmjeriti prema održivom modelu i doprinijeti postizanju klimatske neutralnosti do 2050.

Zastupnici su dugo radili na formiranju svoga stajališta na temelju kojeg bi pregovarali s Vijećem o konačnom tekstu zakona. Usvojeni su brojni amandmani, između ostaloga da se smanji cilj iz prijedloga Komisije i umjesto 50 posto, da se uporaba pesticida smanji za 35 posto. Na kraju su zastupnici odbacili prijedlog zajedničkog stajališta u studenom 2023.

Ni Vijeće EU-a nije o tome uspjelo dogovoriti zajedničku poziciju.

- Komisija je predložila SUR s vrijednim ciljem smanjenja rizika od kemijskih proizvoda za zaštitu bilja, ali taj je prijedlog postao simbol polarizacije, Odbacio ga je Europski parlament, a i u Vijeću je potpuni zastoj i zato ću predložiti kolegiju da povuče ovaj prijedlog - rekla je von der Leyen u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Von der Leyen je to najavila u okviru rasprave o rezultatima zadnjeg, izvanrednog samita EU-a prošli tjedan u Bruxellesu, koji je bio održan u ozračju prosvjeda europskih poljoprivrednika. Farmeri su s više od tisuća traktora blokirali europsku četvrt u Bruxellesu, kako bi izvršili pritisak na samit čelnika EU-a da učine više za pomoć poljoprivrednicima koji se žale da nisu dovoljno plaćeni, da su zagušeni porezima i zelenim pravilima te da su suočeni s nelojalnom konkurencijom iz inozemstva.

Najava o povlačenju prijedloga očito je usmjerena na to da umiri poljoprivrednike uoči europskih izbora u lipnju, čije nezadovoljstvo bi mogle iskoristiti populističke stranke radi što boljeg izbornog rezultata.

Predsjednica Komisije upozorava da se povlačenjem ovoga prijedloga ne rješava problem, koji i dalje ostaje.

- Potrebni su nam dijalog i drukčiji pristup i na temelju toga će Komisija napraviti novi ‘puno zreliji‘ prijedlog”, u čiju će izradu biti uključeni zainteresirane strane - rekla je von der Leyen.