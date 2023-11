Fond za zaštitu okoliša: Novi poticaji za postavljanje fotonaponskih elektrana na kuće

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana do 50 posto troškova investicije građanima koji su u 2023. instalirali u kućanstvima fotonaponsku elektranu ili će to učiniti do kraja godine.

U prvom valu na raspolaganju će biti 12.425.000 eura, a prema potrebi će se osigurati i dodatna sredstva jer je novac za tu namjenu osiguran Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije, istaknuli su u priopćenju.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da je objavljeni poziv zajedno s aktiviranjem geotermalnih potencijala i iskorištavanjem sredstava Modernizacijskog fonda još jedan korak prema tome da se u Hrvatskoj proizvodi više energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora.

Ministar kaže da Fond ima više područja djelovanja, a jedno od ključnih je da se promiče i potiče koncept korištenja obnovljivih izvora, koji ide u smjeru dekarbonizacije i od čega korist imaju i građani i cijelo hrvatsko društvo.

Direktor Fonda Luka Balen rekao je da je 2023. rekordna godina što se tiče poticaja za korištenje obnovljivih izvora energije.

- Osim ovog javnog poziva za fotonaponske elektrane, čeka nas ekspanzija ulaganja teška 120 milijuna eura za energetsku obnovu obiteljskih kuća - izjavio je.

U Fondu kažu da će korištenje sunčeve energije, uz manje režijske troškove doprinijeti i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš.

Na prethodnom javnom pozivu 3250 kućanstava dobilo je skoro 20 milijuna eura poticaja za svoje zelene investicije, kažu u Fondu, navodeći da je uz građane na dobitku i industrija, koja je u ovoj godini također dobila sufinanciranje obnovljivih izvora energije.

Namjera Zakona o provedbi Uredbe Vijeća o hitnoj intervenciji je, pojašnjavaju u Fondu da se naplaćena naknada od ostvarenog ekstra profita investira u fotonaponske elektrane u kućanstvima, kako bi građani u što većoj mjeri proizvodili struju i postali energetski neovisni.