Njemačka će koristiti ugljen i nakon 2030.

Njemačka će teško izbaciti iz upotrebe ugljen u proizvodnji struje do 2030. godine, upozorio je ministar financija Christian Lindner, naznačivši da su male šanse za realizaciju ‘idealne‘ opcije iz sporazuma o vladajućoj koaliciji.

- Sve dok nije jasno je li energija dostupna i cjenovno pristupačna, trebali bismo prestati sanjati o postupnom izbacivanju ugljena iz upotrebe do 2030. - rekao je ministar u intevjuu za novine Koelner Stadt-Anzeiger.

U sporazumu o koaliciji Socijaldemokratska stranka (SPD) kancelara Olafa Scholza, Zeleni i Lindnerovi liberalni Slobodni demokrati (FDP) utanačili su da će u ‘idealnom‘ slučaju pomaknuti rok postupnog izbacivanja ugljena iz upotrebe s 2038. na 2030. godinu.

- Taj rok ionako neće puno pomoći klimi budući da, prema europskim propisima, smanjena emisija ugljičnog dioksida u Njemačkoj otvara prostor za postupno povećanje (u drugim zemljama - op. ur.), primjerice u Poljskoj - rekao je ministar FDP-a.

Njemački ogranak ekološke udruge Friends of the Earth smatra pak da Njemačka mora prestati koristiti ugljen do 2030. kako bi ostvarila zacrtane klimatske ciljeve.

- Dozvole za ugljični dioksid u Njemačkoj moraju se poništiti kako se ne bi ispuštao u drugim europskim zemljama - rekao je u čelnik udruge Olaf Bandt.

Postupak postupnog izbacivanja ugljena iz upotrebe do 2030. već je krenuo i struja iz elektrana na ugljen uskoro više neće biti potrebna zahvaljujući ogromnoj tržišnoj dinamici obnovljivih izvora energije, naglasio je Bandt.

Ministar financija želi pak da se Njemačka više oslanja na prirodni plin iz domaće proizvodnje.

- Treba intenzivirati domaću proizvodnju plina - naglasio je, i paralelno pojačati proizvodnju struje iz obnovljivih izvora.

Upitan treba li Njemačka graditi nove elektrane na plin kako bi imala rezervnu opciju, Lindner je odgovorio: ‘Svest će se na to, ali pitanje je kako to izvesti dovoljno učinkovito u tržišnom gospodarstvu kako cijene električne energije ne bi i dalje rasle‘.