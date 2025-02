Resursna učinkovitost: Poziv koji se ne propušta

Hrvatski Telekom već godinama provodi ESG strategiju s ciljem da kroz optimalni balans ponuda omogući svakom korisniku da aktivno potpomaže kružno gospodarstvo

Pet milijuna starih, nekorištenih mobitela posjeduju hrvatski građani, prema istraživanju Hrvatskog Telekoma iz 2022., od kojih veliki broj drže u pričuvi umjesto da ih odlože u elektronički otpad, osiguraju adekvatno zbrinjavanje i oporabu te pridonesu realizaciji kružnoga gospodarstva koje provodi i HT. Primjerice, recikliranje milijun telefona može smanjiti emisije kao uklanjanje tisuće osobnih vozila s ceste tijekom jedne godine.

Kamo sa starim mobitelima

HT kao društveno odgovorna kompanija već godinama provodi ESG strategiju kojoj je glavni cilj dulji vijek trajanja uređaja, što potiče i EU regulativa.

– Želimo biti održiva kompanija usmjerena na korisnike, povezati sve ljude i pružiti im sve pogodnosti digitalizacije, uz efikasno korištenje i energije i resursa. Naša ESG strategija počiva na tri stupa: klimatskim promjenama, resursnoj učinkovitost i digitalnoj uključivosti. Resursna učinkovitost odnosi se na cirkularnost – naša je ambicija doseći punu cirkularnost u tehnologiji i uređajima koje stavljamo na tržište. Kod fiksnih usluga, oprema je u našem vlasništvu i pod

udaljenim nadzorom, tijekom cijelog trajanja ugovora.

Ovisno o stanju, opremu popravljamo, obnavljamo i stavljamo ponovno na tržište ili recikliramo. Najveći izazov imamo kod mobilnih uređaja; mobitela, tableta itd. kojima se kada ih stavimo na tržište gubi trag – te je naš najveći fokus na mobilnoj opremi. Ta elektronička oprema najbrže je rastuća kategorija otpada, a s tehnološkim razvojem sve više raste. Trebalo je osvijestiti korisnike kako mogu pridonijeti te uvesti modele cirkularnosti – navodi Katarina Brinar, stručnjakinja u HT-ovu Odjelu za održivo upravljanje.

Da bi potaknuo edukaciju javnosti, HT je u travnju 2023. pokrenuo edukativnu platformu ‘Poziv koji ne propuštaš‘, putem koje upućuje korisnike što mogu napraviti sa starim mobitelima i gdje ih donijeti.

– I prije toga prikupljali smo mobilnu opremu, ali otvaranjem platforme, samo u 2024., prikupili smo ukupno 40.000 komada mobilne elektroničke opreme: mobitela, usmjernika, punjača… Najveći napredak napravili smo u prikupljanju mobitela, njih 30.000, gotovo dvostruko više nego u 2023. godini – navodi Brinar.

Što dulje kruženje

No Mario Vukušić, direktor HT-ova Odjela za upravljanje uređajima, navodi da prikupljanje starih uređaja

nije jedini fokus; cilj je produljiti im životni vijek.

– U tom procesu imamo tri razine. Prva je povrat – riječ je o uređajima koji više ne rade, potrgani su i elektronički su otpad koji ide u reciklažu. Tvrtke koje se time bave odvajaju komponente koje nešto vrijede i one se ponovno upotrebljavaju u proizvodnji. Drugi je – otkup, a riječ je o telefonima koji još rade. Prikupljamo takve uređaje za partnere, tvrtke specijalizirane za obnavljanje takve vrste uređaja, koje ih poslije obrade vraćaju na tržište s jamstvom. Imaju definirane cjenike i svatko na našoj mrežnoj stranici može vidjeti koliko njegov telefon vrijedi, ovisno o stanju. Putem redovitih marketinških kampanja korisnike stimuliramo kad uzimaju novi telefon da vrate stari. A treći korak je – program forward trade-in. U tom programu korisnik dobiva mobitel, no plaća mjesečnu ratu umanjenu za ostatak vrijednosti istog. Nakon dvije godine, ovisno o stanju mobitela, može ga uzeti i platiti ostatak ili ga vratiti. Cilj je da se ti telefoni obnovljeni vrate kod korisnika koji su cjenovno i okolišno osjetljiviji i to je kružno gospodarstvo, da ta roba što dulje kruži – objašnjava Vukušić.

Prema njegovim riječima, korisnici koji gomilaju stare mobitele nisu svjesni da ti uređaji nakon nekoliko godina gube softversku podršku proizvođača, a stradaju i baterije te postaju komercijalno bezvrijedni i opasni - nema ih smisla čuvati.

– Europska unija jako je pomogla jer je natjerala proizvođače osigurati najmanje pet godina softverskih ažuriranja, a životni ciklus mobitela u Europi je između 36 i 48 mjeseci, što je jako dobro. Suštinski cilj cijele priče primarno je produljiti životni ciklus mobitela i osigurati korisnicima da na jedno mjesto donesu stare telefone, kupe nove, a po isteku plana ponovno ih vrate i uzmu nove ili obnovljene. Krajnji cilj je produljiti životni vijek mobitela, prikupiti i zbrinuti stare uređaje čije dugotrajno čuvanje u ladicama može biti i rizično – napominje Vukušić.

Voditelj projekta u Sektoru marketinga za poslovne korisnike, zadužen za ESG u B2B domeni HT-a, Igor Mavrović, naglašava da je uloga HT-a pomoći korisnicima da uređaje ne mijenjaju sa svakim novim trendom, ili izvanjamstvenim oštećenjem, dok je stari uređaj još upotrebljiv i pod punom softverskom podrškom proizvođača. Zato su osmislili uslugu HT Business jamstvo u suradnji s partnerom – tvrtkom Partum.

– S druge strane, pokušavamo napraviti cirkularni ekosustav zajedno s partnerima na tržištu. HT većinu fiksnih i ICT rješenja pruža kao cjelovitu isporuku usluga i opreme. Naši korisnici ne moraju kupovati opremu, već im potrebne uređaje osiguravamo u sklopu usluge. U slučaju kvara uređaj zamijenimo, a stari obnovimo i produljujemo mu životni vijek te smanjujemo količinu uređaja koji cirkuliraju na tržištu. Upravo smo lansirali inovativnu DaaS uslugu za poslovne korisnike u mobilnoj domeni. U suradnji s globalnom tvrtkom Bolttech nudimo uređaj kao uslugu (Device as a Service) i preuzimamo cjelokupnu brigu o uređajima za tvrtku, s osiguranim jamstvom proizvođača tijekom cijeloga ugovornog razdoblja, što uključuje sveobuhvatne popravke ili zamjenu uređaja. Usluga produljuje životni vijek uređaja i tako pridonosi smanjenju e-otpada, čuva primarne sirovine, rasterećuje proizvodne i logističke resurse, a sve zahvaljujući visokoj stopi oporabe i produljenom životnom vijeku uređaja do pet godina – ističe Mavrović te dodaje da je jedan od ciljeva kontinuirano povećanje udjela prikupljene i pravilno zbrinute opreme, kako one koju HT upotrebljava za vlastite potrebe tako i uređaja koje stavlja na tržište.

Pomoć poslovnim partnerima

S obzirom na to da je EE oprema klasificirana kao opasni otpad, iz kućanstava i gospodarstva mora se odvoziti odvojeno od ostalog otpada, putem posebno ovlaštenih tvrtki s kojima HT surađuje.

– HT se jače usmjerava na zbrinjavanje elektroničke opreme poslovnih korisnika te smo od srpnja 2024. uvršteni u Evidenciju posrednika u gospodarenju otpadom. U suradnji s tvrtkama ovlaštenim za prikupljanje i zbrinjavanje EE otpada, organiziramo akcije prikupljanja male telekomunikacijske opreme poslovnih korisnika. Pomažemo poslovnim partnerima u međusobnom ispostavljanju e-računa za sve tuzemne transakcije. Poslovni procesi su tako učinkovitiji i održiviji, smanjujemo niz troškova i pridonosimo očuvanju prirode. Putem portala za poduzetnike GoDigital pružamo besplatne edukacijske sadržaje, a pripremamo i serijal članaka i webinara na području ESG tematike – navodi Mavrović.

Inače HT posljednje četiri godine upotrebljava električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora. Migrirao je zastarjele tehnologije na IP, ugasio komutacijske, ISDN i ATM te PDH/SDH mreže i infrastrukture te preselio infrastrukturu u oblak u modernim i energetski učinkovitim podatkovnim centrima. Koristi se naprednim AI modelima za optimizaciju mrežnih resursa, prvi u Hrvatskoj ugasio je 3G mobilnu mrežu i time smanjio potrošnju energije i osnažio učinkovitije 4G i 5G mreže.

*Sadržaj nastao u suradnji s Hrvatskim Telekomom