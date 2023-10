Šefica Daimler Trucka: Punionice najveća prepreka za zeleni prijevoz tereta

Infrastruktura je glavni problem za električne kamione, upozorila je izvršna direktorica Daimler Trucka Karin Radstroem, upozorivši da manjak punionica potkopava njemačke klimatske ciljeve u sektoru prijevoza tereta. Da bi vlada ostvarila ciljeve o elektrifikaciji teretnih vozila, bit će potrebno oko 45 tisuća punionica, izjavila je Radstroem u nedjelju za tjednik Automobilwoche.

- Manjak će biti ogroman čak i ako intenziviramo nastojanja da dostignemo tu brojku - dodala je šefica Daimler Trucka.

Infrastruktura je najveći problem za kupce kamiona i glavni proizvođači, Daimler, Volvo i Traton, već dugo planiraju zajednički izgraditi i nuditi usluge punjenja na 1700 visokoučinkovitih punionica duž njemačkih autocesta i raskrižja do 2027. godine, objasnila je.

Problem je što katkad imamo teškoća i s postavljanjem punionica u vlastitim objektima jer moramo provjeriti standarde lokalne strujne mreže, naglasila je dužnosnica Daimler Trucka, izdvojivši među preprekama i dugotrajan postupak pribavljanja dozvola u Njemačkoj.

Sektor je prema njezinim riječima značajno smanjio emisiju štetnih plinova, ali financijski je input ograničen kada se usporedi s drugima.

Zbog brojnih nepoznanica teško je reći kako će se stvari razvijati, naglasila je.

- Rekli smo da bi do 2030. do 60 posto naših gospodarskih vozila u Europi moglo kao pogon koristiti baterije ili gorive ćelije, ali to će u konačnici ovisiti o brojnim stvarima, uključujući i promjene cijena energije - zaključila je Radstroem.